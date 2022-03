Milano Marathon, Art Week e mercatini: gli eventi del weekend a Milano

Il primo weekend di aprile sarà una vera girandola di eventi, dalle mostre di Art Week al ritorno della Milano Marathon. Non mancheranno i concerti, il teatro e gli amatissimi mercatini dell’antiquariato!

Insomma, quello in arrivo sarà di sicuro un fine settimana in cui non ci si potrà annoiare. Se siete indecisi su cosa fare, niente paura! Il nostro #spiegoneweekend è qui apposta, con news e suggerimenti sugli eventi del weekend a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà decisamente piovoso, con un brusco calo delle temperature. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Art Week torna a Milano fino al 3 aprile: eventi, mostre e incontri nel nome dell’arte contemporanea

torna a Milano fino al 3 aprile: eventi, mostre e incontri nel nome dell’arte contemporanea Emina Gegic drammaturga, sceneggiatrice e docente di scrittura narrativa, venerdì 1 aprile, dalle ore 18, a “Villa Viva” di “Villa Litta Modigliani”, in viale Affori, 21, racconta attraverso “Nero Sensibile” (edizioni Albatros), il suo romanzo semiautobiografico, i 1395 giorni vissuti a Sarajevo sotto il suono delle sirene (prenotazioni al numero: 34781.46.206 fino ad esaurimento posti). Un parallelismo con i nostri giorni che rimanda a quando l’autrice, giovanissima, veniva istruita dal padre (giornalista e regista di fama nazionale in Bosnia) a notiziare quelle giornate di terrore dove i cecchini, prima ancora delle telecamere, riuscirono a “fotografare”, per sempre, 11.541 persone (tra uomini, donne e bambini innocenti). L’evento/dibattito, organizzato dall’associazione culturale “ Teatro dei Lupi ” in collaborazione con “Villa Viva”, “Villa Litta” “Sovranità Popolare” e “ABC” si apre a 360 gradi su molti temi rispetto ad un’unica piaga che, al momento sta affliggendo l’umanità intera ma che oggi, a Villa Litta si fa promotore di una speranza: la cultura. La cultura qui, come a Sarajevo, diventa il vero carburante del mondo.

va in scena al di Milano lo spettacolo , uno spettacolo che è un piccolo gioiello di genialità e stravaganza. 39 scalini, firmato dall’attenta regia di Leonardo Buttaroni riprende l’opera scritta da Patrick Barlow nel 2005, pensata per un cast di quattro attori, qui interpretati dall’affiatato cast composto da Alessandro Di Somma, Yaser Mohamed, Diego Migeni e Marco Zordan, chiamati a interpretare, anche contemporaneamente, una moltitudine di personaggi dalle caratteristiche più diverse: buoni, cattivi, uomini, donne e anche oggetti inanimati. Intrighi internazionali, complotti criminali, donne seducenti e ammaliatrici, un giallo sottile ed esilarante tutto giocato su gag e travestimenti, che omaggia un grande indiscusso maestro del cinema come Alfred Hitchcock e strizza l’occhio alla commedia inglese contemporanea. intero 27 €, ridotto partire da 12 € Si apre il 2 aprile la 3° edizione di Tulipani delle meraviglie , un progetto di Garden Steflor che ha avuto un grande successo negli anni passati e che quest’anno si sposta nella sede di Vimodrone (Milano) , in Via Pio La Torre 9. Tulipani delle meraviglie è un’attività rurale con raccolta in campo You Pick che vi permetterà di vivere l’atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi. Sarà un luogo dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di 40.000 mq , ben 300.000 mila bulbi in 50 varietà . In occasione dell’inaugurazione verranno organizzati, per tutto il weekend, momenti di intrattenimento come i Balli Olandesi e workshop per grandi e piccini. In particolare il 2 aprile ci sarà un laboratorio per bambini per costruire insieme i Klompen , ovvero i zoccoli tipici olandesi. Invece il 3 aprile ci si dedicherà, sempre con i più piccoli, alla realizzazione di Coroncine di tulipani . Entrambi i laboratori saranno divisi in due turni : dalle ore 16 alle 17 e dalle 17 alle 18. Prezzo: con l’acquisto di 2 tulipani: 4.50€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani infrasettimana, con l’acquisto di 2 tulipani: 5.00€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani durante il weekend. Ogni tulipano costa 1,50 €

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

FAO Schwartz dedica due weekend speciali all’arrivo nei cinema di Animali Fantastici – I segreti di Silente. Un doppio weekend a disposizione di maghi e streghe sabato 2 e domenica 3 e sabato 9 e domenica 10 aprile , che potranno diventare protagonisti di uno scatto unico, che replica il poster del film, da condividere via social o custodire tra i propri ricordi digitali. Non mancherà una piccola sorpresa da portare a casa, insieme alle emozioni di una giornata trascorsa insieme a tanti altri appassionati della serie. Divertimento che continua nella magica atmosfera del negozio dove sarà possibile visitare al piano -1 l’area interamente dedicata a Harry Potter che ripropone il treno per Hogwarts e il binario 9 ¾.

dedica due weekend speciali all’arrivo nei cinema di Un doppio weekend a disposizione di maghi e streghe , che potranno diventare protagonisti di uno scatto unico, che replica il poster del film, da condividere via social o custodire tra i propri ricordi digitali. Non mancherà una piccola sorpresa da portare a casa, insieme alle emozioni di una giornata trascorsa insieme a tanti altri appassionati della serie. Divertimento che continua nella magica atmosfera del negozio dove sarà possibile visitare al piano -1 l’area interamente dedicata a Harry Potter che ripropone il treno per Hogwarts e il binario 9 ¾. Domenica 3 aprile alle ore 16, al Teatro Oscar di Milano, nell’ambito della Rassegna L’Oscar per Tutti, sarà in scena lo spettacolo per bambini, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di e con Federica Sassaroli. La fiaba migliore per imparare a volare con parole di tenerezza, di gioia e di speranza. Zorba, il gatto nero grande e grosso, si ritrova a promettere solennemente ad una giovane gabbianella morente che si prenderà cura del suo uovo e che insegnerà al piccolo a volare. Zorba si affiderà all’aiuto degli altri buffi gatti del porto per riuscire nell’impresa. Parole e immagini per avere la sensazione di entrare in un grande libro illustrato, anche attraverso il coinvolgimento attivo del giovane pubblico. Una fiaba per non dimenticare che “vola solo che osa farlo”. Indicato per bambini dai 5 ai 10 anni. Biglietti: intero 10 €, ridotto 6 €

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano