Milano Marathon torna per la sua 20° edizione. Tutte le info su percorso e viabilità

Dopo due anni, la Milano Marathon torna con la sua ventesima edizione domenica 3 aprile 2022: il più grande evento di foundrasing legato al running in Italia, secondo in Europa solo a quello della London Marathon, è pronto a chiamare all’appello appassionati che vogliano essere parte di una grande gara di solidarietà.

Milano Marathon: percorso e iscrizione

Rinnovata completamente nel suo percorso nel 2015, Milano Marathon offre a tutti i runner un percorso moderno e completo, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti che negli ultimi anni hanno conseguito risultati cronometrici sempre più esaltanti, con la possibilità di ammirare e godere una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei.

Il percorso della Milano Marathon 2022. Tutti i diritti riservati

Il percorso si svilupperà attraverso il centro di Milano e potrà essere affrontato nella sua interezza – per 42 chilometri – o in staffetta, diviso su quattro frazioni di distanza variabile tra i 7 e i 13 chilometri. Tutti possono partecipare, non è necessario essere dei runner professionisti. La quota di iscrizione entro il 31 marzo è di 85 €. La partenza sarà domenica 3 aprile alle 9 del mattino da Corso Venezia.

Come ogni anno alla maratona storica si affiancano la Relay marathon – che permette ai partecipanti di dividere il percorso in 4 frazioni di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km, ognuna collegata al charity program, e la School marathon, la corsa di 3 km dedicata ai più piccoli che si svolgerà sabato 2 aprile.

Cambio della viabilità a Milano

Il percorso della maratona toccherà le zone di Porta Venezia, Sempione, City Life, Cadorna, Castello Sforzesco, Corso Sempione, via Canova e via Moscova. Tutte queste aree saranno interdette al traffico dalle 8 alle 12.30 circa, mentre la zona dell’arrivo (Corso Venezia) sarà chiusa dalle 5 del mattino alle 16.