Jazz, gite fuori porta e cinema: gli appuntamenti del weekend a Milano

Un’altra settimana volge al termine, finalmente ci si comincia a organizzare per il weekend! Il nostro #spiegoneweekend non va in vacanza e vi accompagna agli eventi migliori come ogni fine settimana.

Che siano gli appuntamenti cinefili di Arianteo o gli spettacoli teatrali dell’Estate Sforzesca a Milano di sicuro non ci annoia. Se invece volete evadere dalla città perché non visitare il castello di Zavattarello, con le sue giornate medioevali? Oppure godersi un romantico weekend sul lago di Garda, con i suggerimenti di un’abitante del posto!

Il meteo del weekend

L’estate si sta facendo sentire senza cattiveria, con un clima più che sopportabile e temperature mai superiori ai 30°. Non fa eccezione questo weekend, con giornate ventilate con nuvole sparse e temperature massime intorno ai 27-28 gradi, mentre le minime restano stabili tra i 20 e i 22°.

Possiamo insomma tenere il ventilatore spento di notte e avventurarci tranquillamente fuori casa di giorno.

Fonte: Ministero della Difesa

Notizie utili

Aria di cultura: gli eventi estivi di Milano all’aperto

Triennale Estate: gli appuntamenti di luglio

Torna l’Estate Sforzesca: oltre 80 eventi tra musica, danza e teatro

Riaprono a Milano gli Orti Fioriti con una serie di appuntamenti dedicati alla natura e nuovi “ospiti”

Vapore d’Estate: gli eventi della rassegna estiva della Fabbrica del Vapore

Da sabato 4 luglio riparte Stabilimento Estivo BASE 2020 . Per tutta l’estate fino al 13 settembre, serate musicali, teatro, rassegne cinematografiche, slam poetry, lente pedalate lungo i Navigli, workshop creativi e degustazioni, con importanti collaborazioni insieme a realtà culturali e artistiche della città, da Il Cinemino al Piccolo Teatro. Il programma dettagliato.

. Per tutta l’estate fino al 13 settembre, serate musicali, teatro, rassegne cinematografiche, slam poetry, lente pedalate lungo i Navigli, workshop creativi e degustazioni, con importanti collaborazioni insieme a realtà culturali e artistiche della città, da Il Cinemino al Piccolo Teatro. Il programma dettagliato. Ultimo weekend per il mercato serale di Lambrate Red Bazar , in via Conte Rosso. Giovedì e venerdì la via ospiterà dai 5 ai 10 espositori a rotazione, con bancarelle di artigianato e homemade. Il mercatino si terrà dalle 17 alle 22.

, in via Conte Rosso. Giovedì e venerdì la via ospiterà dai 5 ai 10 espositori a rotazione, con bancarelle di artigianato e homemade. Il mercatino si terrà dalle 17 alle 22. Lido BAM : BAM – Biblioteca degli Alberi, inaugura un’intera area del Parco allestita con sdraio e ombrelloni. Una spiaggia verde che fino a lunedì 31 agosto offre ai milanesi la possibilità di godersi sole e relax restando immersi nel patrimonio botanico di BAM, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e con un regolamento semplice e chiaro.

: BAM – Biblioteca degli Alberi, inaugura un’intera area del Parco allestita con sdraio e ombrelloni. Una spiaggia verde che offre ai milanesi la possibilità di godersi sole e relax restando immersi nel patrimonio botanico di BAM, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e con un regolamento semplice e chiaro. Mare Culturale Urbano torna con una serie di appuntamenti fatti di musica, teatro e spettacoli in mezzo a sabbia e ombrelloni.

Programma del weekend:

– giovedì 16 luglio: Raster Acustico con Ganoona e cinema all’aperto con “La ragazza d’autunno”

– venerdì 17 luglio: Karaoke condiviso da crociera e cinema all’aperto con “Richard Jewell”

– sabato 18 luglio: Voci di Periferia on the beach e cinema all’aperto con “Dolittle”

– domenica 19 luglio: Una classica estate al mare con Gianfranco Messina, la domenica italiana con “Andrea marino canta Rino Gaetano” e cinema all’aperto con “La dea fortuna”

, nel parco di Villa Arconati vi aspettano i pavoni! A partire dalle 14 i pavoni Piuma e Fiocco e il loro custode Giovanni accoglieranno i visitatori grandi e piccoli per curiosità, storie e per conoscere i quattro pulcini nati da poco, ancora senza un nome, da decidere tutti insieme. Oscar Mototeatro prosegue con altri due appuntamenti itineranti per il weekend:

–Giovedì 16 luglio ore 21.30 (chiostro del Museo Diocesano): “In pè” – le canzoni di Enzo Jannacci.

Biglietto di € 20.00 che consentirà al pubblico, oltre che assistere allo spettacolo, di visitare (dalle 18.00 alle 22.00) le mostre Inge Morath. La vita. La fotografia e Gauguin Matisse Chagall. La Passione nell’arte francese dai Musei Vaticani. Nell’ingresso è compresa la prima consumazione al Chiostro Bistrot, dal quale si potrà godere lo spettacolo seduti ai tavoli allestiti nel giardino. È gradita la prenotazione al numero tel. 340.8414436 o via mail location@museodiocesano.it.

– Sabato 19 luglio ore 21.30 (cortile del Teatro Oscar): Una notte in italia. Dalla, Gaber, De Gregori, Fossati, Battisti, Capossela, Bersani, Chieffo ed altri autori della canzone italiana. L’ingresso è libero e non è necessaria prenotazione. Per informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@oscar-desidera.it.

Musica e concerti

Eventi gastronomici

Cinema a Milano

Sport e Benessere

Mostre a Milano

Tutte le mostre da vedere a Milano nel 2020

Riapre il Museo della Scienza, i nuovi orari e le novità 2020

Dal 2 luglio al 27 settembre al Centro di Arese arriva la mostra interattiva “I gladiatori, gli eroi del Colosseo”. Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Biglietti:

adulti: 6€

studenti e over 65: 5€

da 4 a 12 anni: 5€

sotto i 4 anni: gratuito

Riapre all’Hotel Milano Castello la mostra dell’artista Romano Rui, grande scultore protagonista del Novecento milanese. Le sue opere sono divenute talmente iconiche da apparire persino in Marnie, film di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e rappresenta un’occasione per ammirare le sculture dell’artista nella splendida cornice dell’hotel di via San Tomaso, 2.

Attività per bambini

Sabato 18 luglio dalle ore 11 alle 12,30 il Museo PIME propone il laboratorio “Il mio erbario”, La visita all’esposizione farà scoprire per esempio le piante di guaranà dal Brasile, i fiori di pruno dal Giappone e poi peonie, fiori di loto e narcisi dalla Cina, un vero e proprio mondo vegetale dalle caratteristiche rare e ricche di proprietà e significati anche altamente simbolici. A seguire il percorso si conclude nel vasto giardino interno, per esplorare cespugli, alberi e fiori e sperimentare tecniche di riconoscimento, raccolta e catalogazione delle piante. Questo laboratorio è rivolto sia ai bambini (dai 6 agli 11 anni), sia agli adulti che li accompagnano. Costo a partire da 3 €, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Gite fuori porta