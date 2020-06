Coronavirus, in tutta la Lombardia mascherine obbligatorie fino al 14 luglio

Non perderti i nostri articoli!

È ufficiale: le mascherine saranno obbligatorie in tutta la Lombardia per altri 15 giorni. A un giorno dalla scadenza del provvedimento che obbligava a portare la mascherina fuori casa, la giunta regionale si è espressa: “prolungheremo l’obbligo per altri 15 giorni. Si tratta di una precauzione necessaria, visto che i numeri stanno andando bene“.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha commentato su Facebook la decisione scrivendo: “nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio.” e aggiunge che “pulizia delle mani, distanziamento e mascherine ci stanno dando una risposta confortante, limitando il numero delle persone costrette a ricorrere ad un ricovero o peggio alla terapia intensiva.“

Obbligo dato anche dall’aumento dei contagi

Una delle cause scatenanti dietro questa decisione è anche la cautela dopo l’innalzamento dell’indice Rt (il tasso di contagio dopo l’assunzione delle precauzioni prese contro il diffondersi della pandemia) in Lombardia a 1,01 nella giornata di sabato, rendendola una delle tre regioni italiane con l’indice più alto insieme a Lazio ed Emilia Romagna, anche se i ricoveri sono calati rispetto agli ultimi giorni.

La Lombardia è stata la prima regione in Italia a decretare l’obbligo delle mascherine il 5 aprile, prorogando di volta in volta l’ordinanza.