Stop alle discoteche, in bilico fiere e sagre: le norme in vigore dal 14 luglio

Il governo frena sulle riaperture del 14 luglio, a causa del crescente numero di focolai presenti in tutta Italia. Dopo aver prolungato fino al 31 dicembre lo stato d’emergenza, la cautela ha imposto di limitare eventi in cui gli assembramenti sono inevitabili.

Mentre per quanto riguarda le mascherine, in Lombardia l’obbligo è stato prolungato fino al 14 luglio. Lo ha comunicato il Presidente Attilio Fontana il giorno prima della scadenza della vecchia ordinanza, che prevedeva l’abbandono delle mascherine dal 30 giugno. Ogni regione ha deciso autonomamente per l’uso delle mascherine all’esterno, mentre per l’obbligo nei luoghi chiusi sarà prolungato in tutta Italia.

Dopo aver subordinato la decisione alle direttive di Governo, la Regione Lombardia ha permesso la riapertura dei campi di calcetto e la possibilità di praticare sport di contatto come il basket, la boxe e le arti marziali. L’ordinanza, firmata venerdì dal Presidente Fontana è attiva a partire da sabato 11 luglio.

Cosa prevede l’ordinanza del 14 luglio