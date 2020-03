Le fiere sono eventi che ogni anno in Italia coinvolgono milioni di espositori, organizzatori e semplici curiosi e che muovono guadagni stimati per 60 miliardi di euro.

Si tratta di iniziative che promuovono il prodotto interessato sul territorio e all’estero, generando introiti alle aziende standiste e alle città ospitanti, attraverso servizi che vanno dai trasporti alle strutture ricettive.

Il 2020 ha visto moltissime fiere annullate o rinviate a causa della prevenzione contro il Covid-19, che vieta espressamente l’organizzazione di grandi eventi, specialmente se al chiuso.

Di seguito un elenco dei principali eventi commerciali annullati e rinviati in tutta Italia.

La lista è in continuo aggiornamento a seconda delle notizie diramate dalle organizzazioni delle fiere.

Milano e Lombardia

Milano – Design Week: l’importante manifestazione milanese legata alle novità del design, durante la quale si sarebbe svolto anche il celebre Salone del Mobile, è stata rinviata a giugno, precisamente dal 16 al 21. La settimana comprensiva anche dell’amato Fuorisalone si sarebbe dovuta svolgere dal 21 al 26 aprile 2020.

Milano – Digital Week: tra i momenti più importanti in Italia per la divulgazione di nuove tecnologie nel campo del digitale. Anche Digital Week, che doveva tenersi dall’11 al 15 marzo, è stata rinviata.

La manifestazione si svolgerà quindi dal 25 al 28 maggio.

Milano – Cartoomics: la storica fiera milanese del mondo pop, incentrata su fumetti, videogiochi e immaginario nerd, ha visto rinviate le date di svolgimento a causa della prevenzione legata al contrasto del Covid-19.

Le nuove date comunicate dagli organizzatori coincidono con un altro appuntamento fondamentale del panorama espositivo milanese: la Games Week, fissata al mese di ottobre. Cartoomics sarà quindi svolta nelle date del 2, 3 e 4 ottobre.

Brescia – Fiera dell’elettronica: tra le fiere più conosciute nel mondo dell’elettronica, ha dovuto rinviare le date della fiera di Montichiari a settembre, dal 5 al 6, annullando le giornate preventivate del 14 e 15 marzo.

Bologna ed Emilia-Romagna

Bologna – Children’s Book Fair: tra le fiere più importanti legate al mondo dell’editoria per l’infanzia. Gli organizzatori hanno deciso di rinviare a maggio, dal 4 al 7, le date dell’iniziativa bolognese, per tutelare espositori e visitatori.

Bologna – Cosmoprof: fiera internazionale della cosmetica tra le più frequentate d’Europa con base a Bologna, svolgerà i propri incontri dall’11 al 15 giugno, invece che dal 12 al 15 marzo.

Parma – Mercanteinfiera: l’importante fiera dell’antiquariato e del vintage organizzata da Parma Fiere e inizialmente prevista dal 29 febbraio all’8 marzo è stata rinviata a data da destinarsi, spostandosi per il momento sul sito ufficiale www.mercanteinfiera.it.

Roma e Lazio

Roma – Quattro zampe in fiera: uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti degli animali ha visto le date di Roma annullate.

Gli organizzatori hanno scelto di rinviare l’evento prima delle direttive regionali, per svolgere la fiera in un clima più sereno. Le nuove date annunciate sono il 9 e 10 maggio 2020.

Roma – Motodays: tra le più importanti fiere dedicate al mondo delle due ruote, Motodays in accordo con Roma Fiere ha deciso di posticipare le proprie date di esposizione al 17-19 aprile, per consentire a pubblico e organizzatori di vivere l’evento in totale sicurezza.

Roma – OBOR, One Belt Road: la manifestazione dedicata alla collaborazione commerciale tra Italia e Cina è stata annullata per quest’anno, a causa dell’impossibilità di comunicazione e cooperazione attiva tra i due paesi dovuta all’epidemia di Coronavirus.

Firenze e Toscana

Firenze – Taste 2020: la kermesse dedicata all’eccellenza della gastronomia italiana organizzata da Pitti Immagine è stata annullata e rinviata dal 5 al 7 giugno anziché svolgersi dal 7 al 9 marzo.

Firenze – Testo – Come si diventa libro: stroncata sul nascere la prima edizione della fiera legata all’editoria con sede alla Leopolda. Le nuove date stabilite sono a ridosso della storica manifestazione Pitti Uomo: dall’11 al 13 giugno.