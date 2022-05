Cortili Aperti, Piano City e Radio Italia Live: gli eventi del weekend a Milano

Anche maggio sta volgendo al termine, con un meteo che fa decisamente pensare all’estate e con tantissimi eventi per il prossimo weekend! Dall’attesissimo concerto di Radio Italia Live in piazza del Duomo fino alla giornata dedicata alle residenze storiche di Milano per Cortili Aperti e l’avvio di una tra le rassegne più amate della città: Piano City.

E ancora, concerti, degustazioni, attività per bambini e il ritorno trionfale del gigantesco appuntamento con il vintage di East Market e uno sciopero dei mezzi previsto per venerdì.

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà decisamente estivo, con giornate di sole e temperature oltre i 30°. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Domenica 22 maggio i cortili nascosti di Milano si rivelano durante Cortili Aperti. Visite guidate, mostre ed eventi correlati animeranno l'intera giornata in varie aree del centro di Milano

Dal 20 al 22 maggio si terrà l'undicesima edizione di Piano City, con oltre 300 artisti che si esibiranno in 100 location in tutta la città metropolitana di Milano. Info e programma degli eventi da non perdere.

Sabato 21 maggio alla Feltrinelli piazza Piemonte di Milano è il Cosplay Day: un intero pomeriggio di talk, workshop, attività e sfilate, rivolto agli appassionati e curiosi del mondo cosplay. Una giornata a tema, realizzata in collaborazione con Lucca Comics & Games, che arricchisce il programma di eventi e incontri di Manga Mania, l'iniziativa dedicata al manga e al suo immaginario letterario e artistico, attiva fino al 25 maggio in tutte le oltre 100 Librerie Feltrinelli d'Italia e online. Alle 16 al via con il talk Evoluzione del cosplay per parlare della nascita del fenomeno e della sua diffusione in Giappone, prima, e in Italia, poi, assieme alla cosplayer di fama internazionale, costumista e stylist NadiaSk, a Gabriella Orefice aka Mogu Cosplay, alla cosplayer, streamer e youtuber italiana Gaia Giselle e a Letizia Livornese conosciuta come Letizia Cosplay.

Domenica 22 maggio a Milano si terrà la prima Festa del Naviglio Pavese. Ad alternarsi lungo l'Alzaia Naviglio Pavese artisti, musicisti, eventi e street food che vedono la presenza non solo dei ristoratori, degli ospiti commercianti, ma soprattutto il coinvolgimento di artisti che abitano spazi all'aperto e al chiuso dei Navigli di grande valore simbolico. La compagnia teatrale del CETEC Dentro/Fuori San Vittore, che dirige lo Spazio Alda Merini, realizza due performance open air dedicate alla Poetessa dei Navigli, a cui partecipano le attrici Gilberta Crispino e Dana Sikorska dirette da Donatella Massimilla, con aforismi, canzoni e narrazioni ispirate alla vita e all'opera di Alda Merini. Il programma culturale del Cetec prosegue nel Giardino e alla Casa Museo di Via Magolfa, 30 con la presentazione del libro "Da Dio, da solo" di Alessandra Bertin, un saggio, un manuale, una raccolta di pensieri e riflessioni, che nasce dall'ascolto di centinaia di persone in una saletta colloqui aziendale. A seguire per Milano Piano City, in collaborazione con il Municipio 6, il concerto "L'anima del suono attraverso il pianoforte" di un gruppo di giovani artisti di talento scelti da Bettina Ruben: Bianca Benzing, Zoe Tedesco, Jakob Steinhausen e Leonardo Longo, con musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Schumann e Chopin.

Domenica 22 maggio al Castello Sforzesco, dalle ore 9:30, si riuniranno più di 200 studenti milanesi per partecipare ad una giornata dedicata alla mobilità internazionale, attraverso un urban game originale e coinvolgente: il WEP Challenge. Ragazze e ragazzi della quarta superiore – che si apprestano a partire per frequentare l'anno scolastico all'estero – prenderanno parte ad una serie di sfide e percorsi elaborati ad hoc in tutta la città per conoscere da vicino cultura, tradizioni e aneddoti dei paesi stranieri in cui saranno ospitati. Ogni sfida mira a sviluppare un'area di apprendimento, come ad esempio: una prova creativa per mettere in mostra il patrimonio artistico della città e le doti di comunicazione dei ragazzi che dovranno riprodurre una cartolina "vivente" fotografata da uno sconosciuto; una prova di velocità, logica e problem solving per risolvere imprevisti; una prova sulla multiculturalità intervistando un ristorante etnico per farsi dare una ricetta di un piatto caratteristico. Inoltre, i ragazzi visiteranno il Castello Sforzesco per valorizzare ulteriormente la città ospitante.

Cascina Cotica di via Natta, nella periferia ovest di Milano (quartiere Lampugnano), diventa un nuovo polo culturale della città, un luogo di aggregazione sociale, solidarietà e rigenerazione urbana al servizio non solo dei residenti ma, più in generale, di tutti i milanesi: nei suoi bellissimi spazi, sabato 21 maggio, prenderà il via "Eccco!", acronimo di eventi e cultura in Cascina Cotica, prima edizione di un ricco cartellone di proposte che include spettacoli teatrali per bambini, concerti (dalla classica al jazz, dal folk allo swing, ma non solo), serate di cabaret, proiezioni cinematografiche, aperitivi e laboratori creativi.

Da giovedì 19 a domenica 22 maggio, sul palco del Teatro Oscar di Milano si terrà un dialogo impossibile, una conversazione a cui non potremmo assistere se non esistesse il teatro. Lucia e io è il nome del nuovo progetto di Luca Doninelli e Gabriele Allevi, con Teatro de Gli Incamminati e il CTB (Centro Teatrale Bresciano). Il protagonista indiscusso? Alessandro Manzoni, un uomo anziano che ripensa alla sua vita, al suo percorso che sta per giungere a termine, ma non è solo. Al suo fianco c'è Lucia. Lucia è il personaggio che più lo trattiene a sé e lo interroga, cerca delle risposte, e delle risposte, inaspettatamente, saprà darle anche al pubblico seduto in sala. Biglietti: intero 18 €, ridotto 15/10 €

Sabato 21 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano, dalle ore 12 alle ore 17, si celebrerà la partnership tra il gruppo lastminute.com e il Tour De France, con un evento gratuito aperto al pubblico – #tourlikeapro. I partecipanti potranno pedalare su una cyclette collegata ad uno schermo per prendere parte virtualmente al tour, con l'obiettivo di percorrere più km possibili verso il Tour de France. Inoltre, chi passerà allo stand di lastminute.com potrà ricevere gratuitamente gadget e un voucher sconto da utilizzare sul portale della online travel agency.

Sabato 21 maggio al Combo Milano, in occasione del mese della salute mentale, si terrà il Festival della Salute Mentale: un evento a scopo benefico. Tante le tematiche in scaletta, tra cui il benessere organizzativo nel mondo corporate e il possibile effetto dei social media sull'autostima di ognuno, ma anche relazioni e stereotipi che alimentano il senso di colpa delle donne per ogni scelta di vita. A dialogare sul palco tanti ospiti, tra cui la dott.ssa Barbara Bertani, membro della commissione deontologica dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, Stefano Gheno, professore di Psicologia del Lavoro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore del servizio di psicologia e counseling Wello, la dott.ssa Ivana Pais, professoressa ordinaria di Sociologia economica, il dott. Raffaele Visintini, socio fondatore e presidente Associazione GET e la dott.ssa Roberta Renati, psicologa-psicoterapeuta sistemico relazionale; ma anche aziende del calibro di IDEGO, Unicredit, Italgas, Vedrai, Grls, Factanza, This,Unique, KirWeb, W Executive, Valentina Dallari, Francesco Sole, Sara Melotti, Giulia Lamarca, Ilaria Fratoni, e i creator di Sii come Bill, Il regista delle Emozioni, Intimo Distacco e Diario di un padre fortunato. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito web.

Da sabato 14 a domenica 22 maggio Crespi Bonsai ospita, nella propria sede di Parabiago (Mi), una mostra unica dove si potranno ammirare le opere realizzate dai grandi maestri della rinomata Satsuki Bonsai Association di Kanuma (Giappone), località famosa proprio per la coltivazione delle Azalee. La mostra accoglierà innumerevoli e spettacolari varietà, proponendo ai visitatori esemplari dalle caratteristiche eccezionali e dai fiori multicolori. Bonsai già straordinari per la loro imponenza e maturità, nonché per la loro caratteristica forma, assumono un indiscusso fascino quando in maggio esplodono con le loro splendide fioriture. Novità di quest'anno il workshop dedicato al kusamono domenica 22 maggio, ovvero ai bonsai erbacei, capaci attraverso l'armonioso accostamento di specie erbacee, anche perenni, di riprodurre il costante trascorrere delle stagioni.

Da Garden Steflor a Paderno Dugnano (in Via Erba 2) parte il Festival delle Rose. Dal 13 maggio al 5 giugno sarà possibile immergersi in questa esposizione floreale, che tra colori e profumi sarà una vera esperienza sensoriale. In esposizione più di 100 varietà di rose (da quelle dall'intenso profumo a quelle ricche di petali, dalle tappezzanti alle rampicanti), insieme a workshop e attività per famiglie incentrate sulla regina dei fiori.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Mudec – Museo delle Culture Education si unisce a STOKKE per creare una nuova serie di laboratori per bambini durante il mese di maggio e giugno. L’idea è stata quella di riunire le rispettive competenze in un unico percorso didattico che si sviluppa come un viaggio fisico ed emozionale intorno ai 5 continenti del mondo in 5 tappe , dove, attraverso l’uso attivo dei sensi i bambini, accompagnati da un educatore, apprendono la ‘diversità’ tramite il linguaggio universale dell’esperienza, raccogliendo testimonianze e sensazioni di luoghi lontani. Domenica 29 maggio il museo ospiterà giornate di laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni. Per iscriversi ai laboratori di maggio occorre telefonare al contact center (02 54917), o scrivere a: ufficiogruppi@ticket24ore.it

si unisce a per creare una nuova serie di laboratori per bambini durante il mese di maggio e giugno. L’idea è stata quella di riunire le rispettive competenze in un unico percorso didattico che si sviluppa come fisico ed emozionale intorno ai 5 continenti , dove, attraverso l’uso attivo dei sensi i bambini, accompagnati da un educatore, apprendono la ‘diversità’ tramite il linguaggio universale dell’esperienza, raccogliendo testimonianze e sensazioni di luoghi lontani. il museo ospiterà giornate di laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni. Per iscriversi ai laboratori di maggio occorre telefonare al contact center (02 54917), o scrivere a: ufficiogruppi@ticket24ore.it Domenica 22 maggio al Parco Segantini torna la giornata di attività all’aria paerta organizzata da da Parcobello, associazione di promozione sociale nata nel 2020 in pieno lockdown con l’obiettivo di promuovere la “riscoperta” della natura e del benessere che regala, anche e soprattutto in città. Dalle 11 alle 17 si susseguiranno tante attività gratuite per bimbi dai 3 ai 6 anni (e non solo). Dalle letture nel parco ai mandala di primavera, dal picnic al laboratorio motorio per i più piccolini. Per le iscrizioni scrivere a info@parcobello.it.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano