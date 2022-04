Radio Italia Live torna a Milano il 21 maggio con 15 artisti, mai così tanti

Radio Italia compie 40 anni, giusto in tempo per il ritorno dei concerti dal vivo a capienza piena e per lanciare la decima edizione di Radio Italia Live, il concerto di Piazza Duomo a Milano, sul cui palco si sono alternati tutti i grandi nomi della musica italiana. Quest’anno l’occasione sarà speciale, quindi speciali saranno anche i numeri: 15 artisti si esibiranno con tre canzoni a testa, per un totale di ben 45 brani in scaletta!

Radio Italia Live 2022: tutti i nomi in scaletta

Radio Italia Live-Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:30. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Per l’ottavo anno a condurre la serata due grandi nomi della comicità italiana: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; a intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale di Radio Italia Live-Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti, da Saturnino.

Sul palco una scaletta di artisti davvero entusiasmante: grandissimi nomi storici, giovanissime new entry e rappresentanti della scena pop e indie italiana:

Elodie

Irama

Coez

Pinguini Tattici Nucleari

Gianni Morandi

Rkomi

Alessandra Amoroso

Blanco

Elisa

Ghali

Marracash

Francesco Gabbani

Marco Mengoni

Sangiovanni

Ultimo

Ognuno di loro si esibirà con tre brani tra i loro più grandi successi, accompagnati dai 60 elementi della Mediterranean Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

In piazza e in streaming: come vedere il concerto di Radio Italia Live

Radio Italia Live-Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solo musica italiana, Radio Italia Tv (canale 70e 570DTT, canale 725 di Sky, canale 35 diTivùSat, via satellite su “Hot Bird”13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su SamsungTV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Radio Italia Live-Il Concerto sarà anche trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).