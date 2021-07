Cosplay, Sere FAI d’Estate e teatro: gli eventi del weekend a Milano

Anche luglio sta finendo, per lasciare spazio al mese di agosto! L’estate milanese non va in vacanza e anche questo weekend a Milano gli eventi non mancano! Tornano le Sere FAI d’Estate, per scoprire a lume di candela i segreti di ville e giardini, proseguono le serate di Ride Milano e nei cinema è il turno de Le due Torri, per festeggiare i 20 anni dall’uscita della saga del Signore degli Anelli.

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà piuttosto ballerino, con temporali e forti piogge a minacciare il fine settimana. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Continuano le Sere d’Estate FAI , dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. Le location a Milano e in Lombardia e il calendario degli eventi

, dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. R itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale AriAnteo, la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano.

itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano. Prosegue l’Estate Sforzesca , con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Tutte le info e il programma.

, con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Continuano le serate di Ride Milano! Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma del weekend.

Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma del weekend. Domenica 1° agosto sarà lo Spider-Man Day! Per celebrare questa occasione WOW! – Spazio Fumetto aprirà la grande mostra “ AMAZING! 80 (e più) anni di supereroi Marvel ” a una giornata speciale con un raduno di cosplay e tante sorprese, tra cui la presenza di Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua tuta da Spider-Man visita gli ospedali e i centri di ricovero di tutta Italia per portare compagnia e sorrisi dove serve ai bambini meno fortunati: un impegno che gli è valso il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e perfino un’udienza in costume con Papa Francesco la cui foto ha fatto il giro del mondo. Programma completo e info sull’evento.

Per celebrare questa occasione WOW! – Spazio Fumetto aprirà la grande mostra “ ” a una giornata speciale con un raduno di cosplay e tante sorprese, tra cui la presenza di Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua tuta da Spider-Man visita gli ospedali e i centri di ricovero di tutta Italia per portare compagnia e sorrisi dove serve ai bambini meno fortunati: un impegno che gli è valso il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e perfino un’udienza in costume con Papa Francesco la cui foto ha fatto il giro del mondo. Remira Market , mercatino di seconda mano che invita a guardare con occhi nuovi le cose per dare loro una seconda vita, torna in versione notturna negli spazi del Giardino del Tempio (Via Luigi Nono, 9). Dalle 16 alle 23 del 31 luglio il mercatino sarà ad accesso libero, dopodiché per accedere alla serata musicale che prosegue fino alle 03:00 sarà pre-acquistabile un ticket di ingresso.

, mercatino di seconda mano che invita a guardare con occhi nuovi le cose per dare loro una seconda vita, torna in versione notturna negli spazi del Giardino del Tempio (Via Luigi Nono, 9). il mercatino sarà ad accesso libero, dopodiché per accedere alla serata musicale che prosegue fino alle 03:00 sarà pre-acquistabile un ticket di ingresso. Al Garden Steflor di Paderno Dugnano è possibile ammirare uno splendido campo di Girasoli. Oltre 35.000 fiori in un ettaro di terreno in cui il giallo dei petali e il verde delle foglie creano uno scenario mozzafiato che ricorda le opere di Vincent van Gogh. Nel campo sono presenti dieci varietà di girasoli, insieme a un’infinità di fiori da campo che dal basso le ammirano. Si crea così un ambiente floreale adatto al ripopolamento di api, farfalle e altri insetti attraverso l’impollinazione. Aperto tutti i giorni con i seguenti orari: 9.30 – 13 e 15.30 – 19

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano: tutte le date aggiornate dei live del 2021

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Al Piccolo Teatro giovedì 29 e venerdì 30 luglio andrà in scena Dove sogna la mosca giravite, un melologo sci-fi, concertato per parole, musica e immagini a cura de lacasadargilla. Prezzo del biglietto 12 €

andrà in scena Dove sogna la mosca giravite, un melologo sci-fi, concertato per parole, musica e immagini a cura de lacasadargilla. 12 € Dal 21 al 23 luglio alle 20 al Teatro Franco Parenti andrà in scena Utøya con la regia di Serena Sinigallia su testo di Edoardo Erba. Il 22 luglio 2011 Anders Behring Breivik compie due attentati, al Palazzo del Governo ad Oslo e sullʼisola norvegese di Utøya, dove era in corso un raduno di giovani del Partito Laburista. Perdono rispettivamente la vita 8 e 69 persone, tra cui ragazzi tra i 12 e i 20 anni: una delle vicende più gravi che abbia colpito lʼEuropa. Il testo di Edoardo Erba, scritto con la consulenza di Luca Mariani, autore del libro Il silenzio sugli innocenti, indaga la natura e lʼorigine di questo oblio. In scena la storia di tre coppie, legate in modo diverso a quanto accadde durante quel giorno terribile e interpretate tutte da Scommegna e Fabbris, marito e moglie, genitori di unʼadolescente obbligata dal padre ad andare al campus; due poliziotti in servizio sulla sponda di fronte allʼisola; fratello e sorella, proprietari di una fattoria che confina con la casa di un “troll”, un individuo sospetto che si scopre poi essere Breivik. Le loro vicende sono il mezzo che permette di scavare a fondo delle ragioni stesse della violenza come manifestazione di disagio, entrando nelle crepe di una società impossibilitata a prevenire questi atti perché incapace di connettere il tessuto sociale. Prezzi: I settore: intero 22€, II settore: intero 18€; under26/over65 15€; convenzioni 15€, III settore: intero 13,50€; under26/over65 10€; convenzioni 10€

Arte e mostre a Milano

Musei di Milano: orari e info per la visita

orari e info per la visita Tornano le mostre: le esposizioni da non perdere in città

I musei meno conosciuti di Milano: gli spazi espositivi da scoprire

Si chiama “La rinascita dell’uomo nella natura” la mostra gratuita della poliedrica artista internazionale Sonia Santagostino, fondatrice di ONSTAGE STUDIO, in esposizione fino al 31 luglio alla “Cascina Nascosta” di Milano, oasi immersa nella natura del Parco Sempione. Quindici scatti di autore, che provano a raccontare uno dei luoghi più ambiti dai turisti di tutto il mondo, come l’Islanda, un posto in cui il tempo essersi fermato, dove è la natura a dettare legge sull’uomo, che qui si adatta alle sue regole inchinandosi alla sua immacolata bellezza primordiale.

Attività per bambini e famiglie

Venerdì 30 luglio, al museo Pime di Milano i bambini dai 6 agli 11 anni – accompagnati dai genitori, esploreranno la collezione del museo attraverso l’incontro con una famiglia immaginaria, composta dai personaggi raffigurati su alcune opere provenienti da Cina e Giappone. Il percorso inizierà con l’osservazione di oggetti di uso quotidiano, come delicate bambole giapponesi, casacche, scarpe e colorati cappelli cinesi da bambino, per poi proseguire con un prezioso pannello dedicatorio in seta, regalato da un nipote alla propria zia in occasione del suo ottantesimo compleanno e con degli imponenti altari domestici, intorno ai quali le famiglie taoiste si ritrovano per rendere omaggio agli antenati. I piccoli partecipanti potranno poi creare un proprio pannello dedicatorio in carta colorata da regalare ai propri cari. L’iniziativa si inserisce nel ciclo Museum Summer Lab. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3.

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano