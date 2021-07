Sere FAI d’Estate a Milano: visite notturne ai capolavori dell’arte

Milano non dorme mai e nemmeno la sua cultura: a partire da giovedì 8 luglio ogni settimana sarà possibile visitare un bene FAI a lume di candela, con visite guidate speciali negli orari notturni in occasione delle Sere FAI d’Estate.

Non solo Milano: nei mesi di luglio e agosto gli appuntamenti, per lo più en plein air, coinvolgeranno 28 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in 15 regioni, da nord a sud del nostro Paese. Un palinsesto di circa 300 serate, dal tramonto a mezzanotte, con l’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio verde – dalla botanica alla storia dei giardini e del paesaggio rurale italiano – di cui la Fondazione si prende cura.

Si potrà vivere una giornata immersi nel verde, camminando a piedi nudi in un bosco, leggendo all’aria aperta, prendendo parte a esplorazioni guidate per imparare a riconoscere alberi, insetti e animali, ascoltando i suoni della natura. E poi picnic sul prato al tramonto e aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia, cene in romantiche location, concerti all’aperto al chiaro di luna e lezioni di astronomia, visite guidate a tema fino a tarda sera, incontri e conferenze culturali ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire in modo inedito le bellezze del nostro Paese sotto una luce molto diversa.

Sere FAI d’Estate a Milano: il calendario degli eventi

Tra i beni FAi che apriranno a Milano sarà possibile visitare la Palazzina Appiani di Parco Sempione a lume di candela, tutti i giovedì di luglio a partire dall’8 e tutti i giovedì di agosto fino al 25.

Al calar del sole il Bene aprirà solo su prenotazione per una visita alla scoperta della storia di questo gioiello neoclassico, simbolo di Milano, e allo stesso tempo per godere della vista sulla città illuminata dal suggestivo loggiato con affaccio sull’Arena Civica.

Ingressi: Intero 15 €; Iscritti FAI 10 €

Anche Villa Necchi Campiglio, nel centro di Milano, aprirà le sue porte per un esclusivo aperitivo in giardino a bordo piscina, all’ombra delle grandi magnolie in fiore e alla luce delle candele nelle serate del 16, 21, 29 luglio e 26 agosto, dalle ore 19.30 alle 22.30.

Ingressi: Intero € 20; Iscritti FAI e under 18 € 6. La consumazione non è inclusa.

Sere FAI d’Estate in Lombardia: i Beni aderenti e le attività

Oltre a Milano saranno coinvolti altri Beni della Lombardia, da Como a Varese fino a Bergamo. Ecco il dettaglio degli incontri e delle attività proposte in ogni luogo. Tutti gli eventi necessitano di prenotazione obbligatoria, da fare tramite il sito ufficiale delle Sere d’Estate FAI.

Villa Collezione Panza, Varese

Ogni mercoledì di luglio, in occasione della mostra Sudden Time dedicata a Chiara Dynys e Sean Shanahan, Villa Panza propone un ciclo di incontri ed eventi tematici, chiamati Incontri al Tramonto, per esplorare ed approfondire la poetica dei due artisti e un appuntamento speciale dedicato a Dante.

7 luglio, ore 19: Giorgio Verzotti, curatore della mostra, conversando con Chiara Dynys, indaga la sua ricerca, i temi della sua elaborazione creativa come anche la sua affinità con la ricerca compiuta da Giuseppe Panza di Biumo.

14 luglio, ore 19: Giuseppina Caccia Dominioni Panza, Direttrice dell’archivio Panza, conversando con Sean Shanahan, indaga la sua ricerca, i temi della sua elaborazione creativa come anche la sua affinità con la ricerca compiuta da Giuseppe Panza di Biumo.

21 luglio, ore 19 e 21: Nella Commedia Dante parla dell’Italia, della profonda crisi che attraversa il suo tempo, ma parla anche di temi universali come la fede, il libero arbitrio, il peccato, la redenzione e l’amore riuscendo a fornire chiavi di lettura e risposte efficaci anche per comprendere la contemporaneità. Dante e la contemporaneità. La cornice di Villa e Collezione Panza, in occasione delle Sere FAI d’Estate, sarà l’occasione per presentare, in collaborazione con il Festival Tra Sacro e Sacro Monte e Treccani, questo importante volume con una delle voci più autorevoli tra gli accademici italiani: Lina Bolzoni, Direttore Scientifico dell’opera edita da Treccani La Commedia di Dante nello specchio delle immagini, Professore emerito di Letteratura Italiana, Scuola Normale Superiore di Pisa. In questa stessa serata saranno proiettati tre video d’arte legati alle tre cantiche e realizzati da Antonia Bandirali.

28 luglio, ore 19: Anna Bernardini, Direttore di Villa e Collezione Panza, guiderà i visitatori in un percorso all’interno degli spazi della villa offrendo un’opportunità importante per conoscere il pensiero, la ricerca, il lavoro dei due artisti.

Villa della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Un suggestivo picnic sotto le stelle nella splendida cornice del parco di Villa Della Porta Bozzolo, caratterizzato da scalinate illuminate, statue e fontane.

Quando: 10, 17, 24 e 21 luglio, 7, 14 e 21 agosto, 4, e 11 settembre

10, 17, 24 e 21 luglio, 7, 14 e 21 agosto, 4, e 11 settembre Fasce orarie: 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Biglietti (comprendono l’ingresso al parco più visita guidata): Iscritto FAI: € 6, Intero: € 18, Ridotto (6-18 anni): € 11, Studente (19-25 anni): € 12, Disabile: € 6

Iscritto FAI: € 6, Intero: € 18, Ridotto (6-18 anni): € 11, Studente (19-25 anni): € 12, Disabile: € 6 Biglietti (solo ingresso al parco): Iscritto FAI: ingresso gratuito, Intero: € 5, Ridotto (6-18 anni): € 3, Studente (18-25 anni): € 4, Famiglia: € 13

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Visita guidata sul tema del colore, facendosi guidare dagli affreschi medioevali del monastero; dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Una visita al tramonto per conoscere e scoprire similitudini tra la percezione dell’uomo medioevale e di quello contemporaneo.

Dalle 20.30 sarà possibile anche cenare all’interno del ristorante del monastero con menù à la carte.

Quando: 10 luglio e 7 agosto

10 luglio e 7 agosto Fasce orarie: 18.30, 19.30 e 21.15

18.30, 19.30 e 21.15 Biglietti (fascia oraria 18.30-19.30): Iscritto FAI, residente Gornate Olona e Castelseprio: 18 €, Intero: 25 €

Iscritto FAI, residente Gornate Olona e Castelseprio: 18 €, Intero: 25 € Biglietti (fascia oraria 21.15): Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e Castelseprio: 5 €, Intero: 12 €

Sabato 17 luglio inoltre il monastero aprirà per l’evento “Astronomi per una notte”. Nel corso della serata sarà possibile visitare il Monastero al calar del sole, gustare un aperitivo e osservare la volta celeste con la sapiente guida degli astronomi dell’Osservato G. Schiaparelli del Campo dei Fiori (Varese). L’osservazione guidata del cielo inizia alle ore 21.15.

Biglietti (ingresso, aperitivo, visita guidata e osservazione del cielo): Iscritti FAI: € 18 , Residenti Gornate Olona e Castelseprio: € 18 , Intero: € 25

Iscritti FAI: € 18 , Residenti Gornate Olona e Castelseprio: € 18 , Intero: € 25 Biglietti (ingresso e osservazione del cielo): Iscritti FAI: € 5, Residenti Gornate Olona e Castelseprio: € 5 . Intero: 12€

Villa Fogazzaro Roi, Como

Speciale apertura serale della villa con visite guidate dal taglio prevalentemente letterario. I partecipanti saranno allietati dalla lettura dei brani del romanzo Piccolo mondo antico e di un racconto incentrato sulla figura di intellettuale di Antonio Fogazzaro. Si avrà, inoltre, la possibilità di sostare all’interno dell’Orto di Franco per un suggestivo picnic consegnato all’interno di un cestino con coperta.

Quando : tutti i sabati di luglio (10, 17 e 24)

: tutti i sabati di luglio (10, 17 e 24) Fasce orarie: 17.30, 18.30, 19.30 e 20.30

17.30, 18.30, 19.30 e 20.30 Biglietti (visita guidata a lume di candela): Iscritti FAI e Residenti in Valsolda € 12, Intero € 22, Ridotto (6 -18 anni) € 10

Iscritti FAI e Residenti in Valsolda € 12, Intero € 22, Ridotto (6 -18 anni) € 10 Biglietti (visita guidata e pic-nic): Iscritti FAI e Residenti in Valsolda € 25, Ridotto (6 -18 anni) € 15, Intero € 35

Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)

Un’ apertura serale per poter godere del tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello accompagnati da un aperitivo in loggia Segrè e da musica di sottofondo.

Quando: 18 e 25 luglio, 22 agosto e 5,19 e 26 settembre

18 e 25 luglio, 22 agosto e 5,19 e 26 settembre Orari: dalle 18.30 alle 21

dalle 18.30 alle 21 Biglietti (trasporto a/r in barca dal Lido di Lenno, cocktail di benvenuto, ingresso al giardino e visita libera della loggia Durini, del Museo delle spedizioni e della collezione di statuine antiche, aperitivo con 1 drink a persona e piccole sfiziosità servite al tavolo con posto assegnato): Intero 45 €, Iscritti FAI 35 €

Intero 45 €, Iscritti FAI 35 € Info e prenotazioni: m.sormani@fondoambiente.it

Palazzo e Giardini Moroni, Bergamo

Palazzo e Giardini Moroni prolunga straordinariamente l’orario di apertura per visite guidate al tramonto: una speciale occasione per scoprire l’ultimo arrivato tra i Beni del FAI e l’importante progetto di restauro che lo trasformerà in un museo regolarmente aperto al pubblico. Per l’occasione verranno effettuate due visite guidate serali e, in collaborazione con il gruppo FAI Giovani di Bergamo e l’Enoristorante La Tana, sarà possibile concedersi un gustoso pic-nic sul prato dell’ortaglia.

Quando: 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto (dalle 18.30 alle 20), 4 settembre (dalle 18 alle 19.30)

10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto (dalle 18.30 alle 20), 4 settembre (dalle 18 alle 19.30) Biglietti (solo ingresso) : Iscritto FAI: Gratuito, Intero: € 5, Ridotto (6-18 anni): € 2, Studenti (fino a 25 anni): € 3, Famiglia (2 adulti + 2 o più bambini): € 12

: Iscritto FAI: Gratuito, Intero: € 5, Ridotto (6-18 anni): € 2, Studenti (fino a 25 anni): € 3, Famiglia (2 adulti + 2 o più bambini): € 12 Biglietti (ingresso più visita guidata): Iscritto FAI: € 5, Intero: € 10, Ridotto (6-18 anni): € 7, Studenti (fino a 25 anni): € 8, Famiglia (2 adulti + 2 o più bambini): € 25

Sabato 17 luglio e l’11 e 28 agosto alle 20.30 il palazzo aprirà per l’evento “Astronomi per una notte”. Un eccezionale appuntamento dedicato all’osservazione guidata della volta celeste, a cura dell’astrofilo e divulgatore scientifico Gianni Locatelli. Visitatori e amanti delle stelle potranno partecipare all’osservazione guidata che si terrà nell’area agricola dell’ortaglia: un’occasione unica per stare a contatto con la natura e imparare a orientarsi nel cielo stellato. Si consiglia di indossare abiti comodi e di portare con sé una torcia, una coperta e un repellente per zanzare. In caso di mal tempo l’evento sarà annullato.