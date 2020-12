Il 15 gennaio riaprono mostre e musei, dopo lunghi mesi di chiusura. Milano riprende il suo ciclo di mostre dedicato alla figura femminile nell’arte. “I talenti delle donne” doveva essere il filo conduttore degli eventi culturali milanesi del 2020, in parte spostati all’anno che sta arrivando. Scopriamo insieme al nostro #spiegonemostre cosa andare a vedere appena le sale riapriranno!

Gennaio 2021

Mudec

TINA MODOTTI. Donne, Messico e libertà (19 gennaio – 16 maggio 2021)

Dopo tanti rinvii ecco finalmente arrivare al Mudec la mostra dedicata alla fotografa Tina Modotti, temeraria avventuriera che negli anni Cinquanta raccontò il Messico e le sue contraddizioni. La sua breve vita (morì a soli 46 anni) fu vissuta al servizio di cause come la libertà e la denuncia delle condizioni di povertà estrema della popolazione dell’America Latina. Tina Modotti è diventata un simbolo del Sud America in lotta, insieme all’amica e amante Frida Kahlo e al poeta Pablo Neruda, che le dedicò dei celebri versi.

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Ridotto speciale € 8

Bambini dai 6 a 13 anni € 8

Bambini dai 4 ai 5 anni € 5

Minori di 4 anni gratuito

Palazzo Reale

Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa (27 ottobre 2020 – 5 aprile 2021)

Leggi la nostra recensione della mostra in anteprima

Le donne si sono imposte nel mondo dell’arte solo di recente, eppure la loro presenza è sempre stata fondamentale per gli artisti di tutto il mondo. Questa imperdibile mostra racconta come in Russia il ruolo della donna si sia trasformato nel corso dei secoli, passando da una parte all’altra del cavalletto ottenendo riconoscimenti e risultati unici in Europa.

A cura di Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Prima, donna. Margaret Bourke – White (25 settembre 2020 – 14 febbraio 2021)

Margaret Bourke-White è stata una delle più grandi fotoreporter che la storia ricordi. Pioniera dell’informazione, ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria fino ai grandi reportage per testate come Fortune e Life; dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale ai celebri ritratti di Stalin e Gandhi, dal Sud Africa dell’apartheid all’America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del continente americano. Famoso l’episodio da lei raccontato in cui, prima di poter fotografare il Mahatma Ghandi, le venne richiesto da lui stesso di imparare a usare il complesso arcolaio indiano ritratto nella fotografia, cosa che lei riuscì a fare con sorprendente velocità.

A cura di Alessandra Mauro

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Triennale Milano

Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli (17 ottobre 2020 – 18 aprile 2021)

Leggi la recensione in anteprima della mostra

Una mostra dedicata al lavoro e al pensiero di Enzo Mari, uno dei principali progettisti, artisti, critici e teorici, documentati attraverso progetti, modelli, disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari recentemente donato al CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano. La mostra, nata dal costante scambio e dialogo intercorsi negli anni tra Mari stesso e il curatore Hans Ulrich Obrist, racconta oltre 60 anni di attività progettuale, dall’arte al design, dall’architettura alla filosofia, dalla didattica alla grafica.

A cura di Hans Ulrich Obrist e Francesca Giacomelli

Biglietti:

Intero: 10 €

Ridotto: 8,50 €

Biglietto unico per tutte le mostre di Triennale : 15 €

Claudia Andujar: La lotta Yanomami (17 ottobre 2020 – 18 aprile 2021)

Leggi la nostra recensione in anteprima della mostra

Risultato della collaborazione tra Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi, la mostra racconta la Foresta Amazzonica attraverso gli intensi scatti di Claudia Andujar, che visse con le tribù Yanomami per molti anni, assistendo alla progressiva distruzione dei loro territori per mano del governo brasiliano. Un percorso attraverso la meraviglia delle tradizioni tribali e la denuncia della perdita del mondo Yanomami.

A cura di Thyago Nogueira

Biglietti:

Intero: 10 €

Ridotto: 8,50 €

Biglietto unico per tutte le mostre di Triennale : 15 €

Museo del Novecento

Carla Accardi. Contesti (9 ottobre 2020 – 27 giugno 2021)

Prima mostra monografica dedicata da un’ Istituzione pubblica a Carla Accardi (1924-2014), a sei anni dalla sua scomparsa. La mostra, attraverso 70 opere, fotografie e documenti dell’Archivio Accardi Sanfilippo, riporta al centro dell’indagine espositiva il panorama e il contesto storico, sociale e politico con cui l’artista si è rapportata, ne rivela il vivace orizzonte visivo costellato di confronti linguistici, intrecciati spesso anche con artisti più giovani, restituendo il ritratto di una donna coraggiosa e sperimentatrice che, in un momento in cui il mondo della pittura era quasi totalmente al maschile, è diventata la prima astrattista italiana riconosciuta internazionalmente.

A cura di Maria Grazia Messina, Anna Maria Montaldo e Giorgia Gastaldon

Ingresso compreso nel biglietto del museo

Febbraio 2021

Palazzo Reale

Signore dell’Arte: storie di donne tra ‘500 e ‘600 (5 febbraio – 6 giugno 2021)

Oltre 150 opere di 34 artiste, tra cui Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Giovanna Garzoni e tante altre, per raccontare incredibili storie di donne talentuose e “moderne”. Con la mostra Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600, l’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste vengono oggi riscoperte, a testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di donne già “moderne”. Vi sono le artiste più note ma anche quelle meno conosciute al grande pubblico; ci sono nuove scoperte, come la nobile romana Claudia del Bufalo, che entra a far parte di questa storia dell’arte al femminile, e ci sono opere esposte per la prima volta come la Pala della Madonna dell’Itria di Sofonisba Anguissola, realizzata in Sicilia, a Paternò, nel 1578 e mai uscita prima d’ora dall’isola; così come lascia per la prima volta Palermo la pala di Rosalia Novelli Madonna Immacolata e san Francesco Borgia, unica opera certa dell’artista, del 1663, della Chiesa del Gesù di Casa Professa; o la tela Matrimonio mistico di Santa Caterina di Lucrezia Quistelli del 1576, della parrocchiale di Silvano Pietra presso Pavia.

A cura di Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Marzo 2021

Musei del Castello Sforzesco

Il corpo e l’anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento (5 marzo – 6 giugno 2021)

La mostra, in collaborazione con il Museo del Louvre, è dedicata alla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo. L’esposizione si propone di evidenziare, attraverso la scultura, in dialogo con le altre arti (pittura, disegni, oggetti d’arte), i principali temi che percorrono l’arte italiana nella seconda metà del Quattrocento, fino ad arrivare al momento di apogeo del Rinascimento, con uno dei maggiori creatori della storia dell’arte: Michelangelo.

A cura di Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi, Francesca Tasso

Biglietti:

Intero € 5

Ridotto € 3

Aprile 2021

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

Tania Bruguera. La verità anche a scapito del mondo (10 aprile – 13 giugno 2021)

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta la prima mostra personale in Italia di Tania Bruguera, artista e attivista le cui performance e installazioni esaminano le strutture del potere ed esplorano i modi in cui l’arte può essere applicata alla vita politica quotidiana. La mostra al PAC, curata da Diego Sileo, presenta una selezione delle azioni più significative dell’artista e alcuni nuovi lavori pensati per lo spazio milanese.

A cura di Diego Sileo

Giugno 2021

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

Yuri Ancarani (giugno – settembre 2021)

Yuri Ancarani è nato nel 1972 a Ravenna ma vive e lavora a Milano. Le sue opere nascono da un’originale e accurata commistione fra cinema documentario e arte contemporanea. Con i suoi lavori Ancarani ha partecipato a numerosi festival, tra cui New Director / New Films MoMA NY, TIFF Toronto, Venice Film

Festival e, tra i riconoscimenti ricevuti, anche il Premio speciale della giuria Cineasti del presente al 69° Locarno Film Festival.

A cura di Diego Sileo e Iolanda Ratti

Ottobre 2021

Palazzo Reale

La bellezza e la bruttezza nel Rinascimento. Natura e artificio (5 ottobre 2021 – 6 febbraio 2022)

Nel ‘500, quando l’arte si svincola sempre più dalla rigidità dei canoni matematici e dalla sua subalternità alla Natura, diviene dominante l’idea che l’artista può liberamente creare forme sempre nuove. Il modello dell’Antichità, il ritratto realistico, la donna come musa, il grottesco e la caricatura, la satira sociale, la follia, l’antinomia virtù/vizio, la coppia male assortita sono le tappe di questo percorso espositivo.

A cura di Chiara Rabbi Bernard

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Degas (ottobre 2021 – febbraio 2022)

Una grande retrospettiva dedicata Edgar Degas testimonia attraverso circa 100 opere la grandezza

di una figura emblematica del rinnovamento impressionista. Con dipinti, pastelli, gouaches, monotipi, incisioni, disegni, sculture e fotografie dall’età giovanile alla maturità, la mostra è un’occasione unica per conoscere l’artista, aperto ad ogni tipo di sperimentazione e alla ricerca costante di nuove e originali soluzioni creative.

A cura di Maria Teresa Benedetti

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Novembre 2021

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

JAPAN. BODY_PERFORM_LIVE. Resistenza e resilienza nell’arte contemporanea giapponese (novembre 2021 – febbraio 2022)

La mostra esplora l’arte contemporanea giapponese degli anni duemila, in particolare le tendenze che coinvolgono il corpo e la performance in relazione a società, ambiente, materialità e tecnologia. Contestualizzando la poetica degli artisti invitati nella genealogia delle avanguardie giapponesi del dopoguerra, o nel recente passato, la mostra affronta questioni esistenziali, politiche e sociali, generando dialoghi multistrato tra le opere.

A cura di Shihoko Iida e Diego Sileo

Palazzo Reale

Fabergé (novembre 2021 – febbraio 2022)

La mostra presenta una selezione di articoli unici della famosa ditta Fabergé della collezione del Museo Fabergé di San Pietroburgo. Tra i capolavori principali della mostra vi sono preziose uova di Pasqua create da Carl Fabergé per gli imperatori russi, così come regali diplomatici, gioielli, cimeli e i famosi “oggetti di fantasia” che hanno reso Fabergé straordinariamente popolare tra l’aristocrazia russa

ed europea del suo tempo.

A cura di Vladimir Voronchenko

Biglietti: