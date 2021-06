Ritorna per la sua nona edizione l’Estate Sforzesca, uno tra gli appuntamenti estivi più amati dei milanesi. Venerdì 11 giugno 2021, fino a martedì 7 settembre saranno oltre 80 gli appuntamenti della rassegna Estate Sforzesca 2021, con spettacoli teatrali, musica, teatro, danza e tantissimo altro all’interno della suggestiva cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Gli eventi e le arene estive a Milano stanno lentamente riprendendo, dal cinema di AriAnteo fino alle serate alternative di Ride Milano all’ex scalo ferroviario di Porta Genova.

Estate Sforzesca 2021: il programma di giugno

Dove non specificato l’ingresso è gratuito, con prenotazione fortemente consigliata fino a esaurimento posti. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente in loco. L’orario è indicativo e potrebbe variare per necessità organizzative.

Venerdì 11 giugno

Ore 20.45: CONCERTO A SORPRESA

Info: c.estatesforzesca@comune.milano.it

Sabato 12 giugno

Ore 11: LA SCALA FA SCUOLA. UN CORO IN CITTÀ

a cura di Accademia Teatro alla Scala

Info: http://www.accademialascala.it

Ore 20.45: LO STATO SOCIALE IN CONCERTO

a cura di Via Audio

Ingresso a pagamento

Info: info@viaaudio.it | 03621827760

Domenica 13 giugno

Ore 17: NUNTEREGGAE PIU’ – ABBATTIAMO TUTTI I MURI

a cura di Fondazione la Nuova Musica

Info: info@ricordimusicschool.com | 02 55013327



Ore 20.45: BIKO & SOUL CIRCUS PRESENT “SOUL CIRCUS NIGHT”

a cura di Circolo Arci BIKO

Ingresso a pagamento

Info: soulcircusmilano@gmail.com

Lunedì 14 giugno

Ore 20.45: TAMBURI&CO

a cura di Fondazione Milano Scuole Civiche

Info: info_musica@scmmi.it

Martedì 15 giugno

Ore 20.45: ILIADE

a cura di Compagnia Corrado d’Elia

Ingresso a pagamento

Info: compagnia@corradodelia.it

Mercoledì 16 giugno

Ore 20.45: MILANO KINEMAKOLOR

a cura di Fondazione Cineteca Italiana

Info: info@cinetecamilano.it

Giovedì 17 giugno

Ore 20.45: BRAVE BRAVE BRAVE – FRANCA VALERI E MINA, LE VITE PARALLELE DI DUE MIRACOLI ITALIANI

a cura di Associazione culturale La Dual Band

Ingresso a pagamento

Info: organizzazione@ladualband.com

Venerdì 18 giugno

Ore 20.45: JANIS – “TAKE ANOTHER LITTLE PIECE OF MY HEART”

A cura di Teatro del Buratto

Ingresso a pagamento

Info: promozione@teatrodelburatto.it | 02 27002476

Sabato 19 giugno

Ore 18: RASSEGNA E CONCERTO DEI PICCOLI CANTORI DI MILANO

a cura di Coro i Piccoli Cantori di Milano

Info: piccolicantori@libero.it



Ore 20.45: CLASSICA ELETTRONICA FANTASTICA PHASE TRIO PRESKRAFTWERK RELOADED

a cura di Saturnalia

Ingresso a pagamento

Info: info@saturnalia.net

Domenica 20 giugno

Ore 20:45: “LA MUSICA PER CAMBIARE IL MONDO” (Musica bene comune)

a cura di CPM Music Institute

Info: corsi@cpm.it | 02 6411461

Lunedì 21 giugno

Ore 20:45: FESTA DELLA MUSICA – 27° EDIZIONE SPECIAL GUEST EDOARDO BENNATO

A cura di AIPFM – Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica

Info: festadellamusica@aipfm.it | 06 5803825

Martedì 22 giugno

Ore 20.45: CROCEVIA

A cura di ORMARSLAB A.S.D.

Ingresso a pagamento

Info: info@ormarslab.it

Mercoledì 23 giugno

Ore 20.45: SUITE FOR GIUFFRO

A cura della Civica Orchestra di Fiati di Milano e Andrea Giuffredi

Info: c.estatesforzesca@comune.milano.it

Giovedì 24 giugno

Ore 20.45: RIGOLETTO. I MISTERI DEL TEATRO – OPERA DOMANI

A cura di AS.LI.CO – ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA

Ingresso a pagamento

Info: info@operaeducation.org | 02 89697360

Venerdì 25 giugno

Ore 19: FUMETTIBRUTTI LEGGE LOLITA | BASTA ROMANTICISMO TOSSICO!

A cura di We Reading

Info: info@wereading.it

Ore 21.15: NINA’S RADIO NIGHT

A cura di Nina’s Drag Queens

Ingresso a pagamento

info: info@ninasdragqueens.org | 02 93780194

Sabato 26 giugno

Ore 19: DON’T STOP ME NOW

A cura di Teatro Litta

Ingresso a pagamento

Info: corsilitta@mtmteatro.it; scuolagrock@mtmteatro.it | 02 8055882; 02 66988993 (SCUOLA GROCK

MTM)



Ore 21.15: SOMEWHERE IN MILAN @ CASTELLO SFORZESCA

A cura di Somewhere

Ingresso a pagamento

Domenica 27 giugno

Ore 20.45: LECTURA DANTIS VOCE E VORTICE

A cura di Ponderosa music & art

Ingresso a pagamento

Info: info@ponderosa.it | 02 48194128

Lunedì 28 giugno

Ore 20.45: LA MILANESIANA: “PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA TOUR” – VASCO BRONDI

A cura di INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS

Ingresso a pagamento

Info: info@internationalmusic.it | 059644688

Martedì 29 giugno

Ore 20.45: QUELLI CHE…IN LOMBARDIA

A cura di Teatro Franco Parenti

Ingresso a pagamento

Info: www.teatrofrancoparenti.it |biglietteria@teatrofrancoparenti.com

Mercoledì 30 giugno

Ore 20.45: LA BALENA BIANCA

A cura di TOURNEE DA BAR

Ingresso a pagamento

Info: info@tourneedabar.com