AriAnteo 2021: torna a Milano la rassegna estiva di cinema all’aperto

A partire da sabato 5 giugno 2021 torna AriAnteo, il festival del cinema all’aperto. Quest’anno la rassegna sarà più ricca che mai, per festeggiare la recente riapertura dei cinema italiani. Le proiezioni si terranno nelle storiche sedi di Palazzo Reale (dal 5 giugno) e del Chiostro dell’Incoronata (dal 18 giugno), a cui si aggiunge per il secondo anno di fila lo spazio dei Giardini della Triennale, dove gli spettacoli partiranno dall’11 giugno.

Anche quest’anno, inoltre, AriAnteo ha il piacere di collaborare con la manifestazione La Milanesiana nelle serate dal 29 giugno al 2 luglio; con ETHNO MUSIC FESTIVAL 2021 a cura di Gioventù Musicale d’Italia con direzione artistica di Saul Beretta e con il Festival MIXX che chiuderà la rassegna estiva con incontri e film dal 16 al 19 settembre. AriAnteo Palazzo Reale ospiterà il Banff Centre Mountain Film Festival, una rassegna dedicata ai migliori film di avventura, di esplorazione e di sport outdoor.

AriAnteo 2021: il programma di giugno

AriAnteo Palazzo Reale apre sabato sera 5 giugno con il cortometraggio The human voice di Pedro Almodóvar, presentato Fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il biglietto avrà il prezzo speciale di 3 euro.

Nel programma di AriAnteo saranno presenti molti film in anteprima tra cui I profumi di Madame Walberg in versione originale con sottotitoli in italiano (9 giugno ore 21.45 – Palazzo Reale) che sarà presentata dal Museo del Profumo. Speziere Palazzo Vecchio regalerà a ogni spettatore un’essenza in omaggio.

Inoltre ci sarà l’anteprima dell’evento Amazing Grace di Sydney Pollack e Alan Elliott (13 giugno ore 21.45 – Palazzo Reale) che vede una giovanissima Aretha Franklin, insieme al Southern California Community Choir e al reverendo James Cleveland, sul pulpito della chiesa battista New Temple Missionary per tenere un concerto di due giorni.

Palazzo Reale

5 giugno, 21.45: The Human Voice – FILM IN ANTEPRIMA

The Human Voice – 7 giugno, 21.45: Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord

Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord 8 giugno, 21.45: Rifkin’s Festival

Rifkin’s Festival 9 giugno, 21.45: I profumi di Madame Walberg, versione originale sottotitolata- FILM IN ANTEPRIMA

I profumi di Madame Walberg, versione originale sottotitolata- 10 giugno, 21.45: Estate ’85

Estate ’85 11 giugno, 21.45: In the mood for love, ed. restaurata

In the mood for love, ed. restaurata 12 giugno, 21.45: Nomadland

Nomadland 13 giugno, 21.45: Amazing Grace – FILM IN ANTEPRIMA

Amazing Grace – 14 giugno, 21.45: Hong Kong Express, edizione restaurata

Hong Kong Express, edizione restaurata 15 giugno, 21.45: Miss Marx – EVENTO PRIX ITALIA (Gli eventi del Prix Italia sono aperti al pubblico, con accredito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria tramite il sito di Prix Italia)

Miss Marx – (Gli eventi del Prix Italia sono aperti al pubblico, con accredito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria tramite il sito di Prix Italia) 16 giugno, 21.45: Sorelle per sempre – EVENTO PRIX ITALIA (Gli eventi del Prix Italia sono aperti al pubblico, con accredito, fino ad esaurimento posti). Prenotazione obbligatoria tramite il sito di Prix Italia

Sorelle per sempre – (Gli eventi del Prix Italia sono aperti al pubblico, con accredito, fino ad esaurimento posti). Prenotazione obbligatoria tramite il sito di Prix Italia 17 giugno, 21.45: Il cattivo poeta

Il cattivo poeta 18 giugno, 21.45: Il concorso

Il concorso 19 giugno, 21.45: The Father

The Father 20 giugno, 21.45: Il favoloso mondo di Amélie, edizione restaurata

Il favoloso mondo di Amélie, edizione restaurata 22 giugno, 21.30: Marie Curie – EVENTO “I TALENTI DELLE DONNE ” (Introduzione a cura di Daria Colombo, delegata pari opportunità di genere, e dell’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno. La proiezione del film sarà preceduta dal cortometraggio “I talenti delle donne”). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Marie Curie – ” (Introduzione a cura di Daria Colombo, delegata pari opportunità di genere, e dell’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno. La proiezione del film sarà preceduta dal cortometraggio “I talenti delle donne”). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. 23 giugno, 21.45: Roubaix, une lumiére

Roubaix, une lumiére 24 giugno, 21.45: Fino all’ultimo indizio

Fino all’ultimo indizio 25 giugno, 21.45: Minari

Minari 26 giugno, 21.45: Un altro giro

Un altro giro 27 giugno, 21.45: La vita straordinaria di David Copperfield – Leggi la nostra recensione del film

La vita straordinaria di David Copperfield – 28 giugno, 21.45: Comedians

Comedians 29 giugno, 21.45: Il progresso / 2 progresso e paradossi – EVENTO “LA MILANESIANA” (Prologo al violino di Hildegard De Stefano. Con letture di Claudio Magris, Aldo Schiavone, Hervé Le Tellier. Concerto al pianoforte di Antonio Ballista)

Il progresso / 2 progresso e paradossi – (Prologo al violino di Hildegard De Stefano. Con letture di Claudio Magris, Aldo Schiavone, Hervé Le Tellier. Concerto al pianoforte di Antonio Ballista) 30 giugno, 21.45: Il progresso / 3 Tra scienza e letteratura – EVENTO “LA MILANESIANA” (Letture di Alberto Mantovani, Anne Boyer (Premio Pulitzer 2020), Eshkol Nevo. Consegna del Premio Futuro – Villa Bogdano 1880 / La Milanesiana ad Alberto Mantovani e Anne Boyer. A seguire, il concerto È bello perdersi Tour d’Italie di Extraliscio con Davide Toffolo)

Chiostro dell’Incoronata (Sala 1)

Il programma sarà disponibile a breve

Chiostro dell’Incoronata (Sala 2)

Il programma sarà disponibile a breve

Prezzi e modalità di accesso

Intero: € 7,50

Ridotto: € 5,50

Ridotto Amici del cinema: € 4,50

Tessera abbonamento a 10 spettacoli: € 39,00

L’acquisto dei biglietti è preferibile online sul sito ufficiale, altrimenti sono disponibili direttamente alle casse delle diverse sedi. I posti saranno assegnati, per mantenere le distanze di sicurezza di un metro tra gli spettatori. Mascherina obbligatoria e misurazione della temperatura all’ingresso.