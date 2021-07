Spider-Man Day a Milano: cosplay, incontri ed eventi al WOW Spazio Fumetto

Era l’agosto del 1962 quando in America, sulle pagine del numero 15 del magazine Amazing Fantasy, usciva la prima storia di Spider-Man disegnata da Steve Ditko e sceneggiata dal suo inventore, Stan Lee. Oggi, per decisione di tutti i fans dell’Uomo Ragno, il 1°di agosto viene celebrato a livello mondiale lo Spider-Man Day, che quest’anno celebra il 59esimo anniversario in attesa dei grandi festeggiamenti per il 60esimo dell’anno prossimo.

WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano celebra il grande evento negli spazi della mostra AMAZING! 80 (e più) anni di supereroi Marvel, la più grande mostra mai allestita in Italia dedicata alla grande storia della Casa delle Idee. In occasione dello Spider-Man Day l’esposizione sarà arricchita dalle tavole originali realizzate per le storie di Spider-Man prodotte in Italia per la rivista Mondadori SuperGulp! I Fumetti in TV.

Quelle storie, realizzate appositamente per il settimanale, tenevano sempre ben presente lo stile degli artisti statunitensi, e non sono state più viste fino ad oggi.

Spider-Man Day 2021: eventi e incontri

Raduno Cosplay

Per tutto il pomeriggio di domenica 1° agosto, dalle 15 alle 19, verranno organizzate iniziative per celebrare lo Spider-Man Day, ultimo appuntamento prima della chiusura estiva (2 agosto-1 settembre). In collaborazione con MATI – Marvel Avenger Team Italia, il più grande gruppo di cosplay Marvel italiano, sarà organizzato un raduno di cosplayer Spider-Man (e dei suoi amici e nemici).

Sul megaschermo della biblioteca verranno proiettati a ciclo continuo omaggi video: puntate dello storico cartone animato degli anni Sessanta e Ottanta, spezzoni dei vecchi film, fan-film, video musicali e trailer dei molti successi cinematografici che negli ultimi anni hanno riportato Spidey al successo.

A tutti coloro che arriveranno al museo vestiti da Spider-Man, o da uno dei suoi nemici o amici, verrà offerto l’ingresso gratuito alla mostra e una copia del prezioso catalogo della mostra allestita da WOW Spazio Fumetto nel 2012.

L’ingresso all’evento è gratuito e si terrà nel parco e al piano terra del museo.

Grande ospite d’onore

Alle 16.30, in biblioteca, verrà premiato con una targa speciale Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua tuta da Spider-Man visita gli ospedali e i centri di ricovero di tutta Italia per portare compagnia e sorrisi dove serve ai bambini meno fortunati: un impegno che gli è valso il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e perfino un’udienza in costume con Papa Francesco la cui foto ha fatto il giro del mondo.

Mattia Villardita sarà a Milano grazie alla collaborazione con MediCinema, l’associazione che porta la cineterapia negli ospedali e case di cura italiane. Nella mattinata infatti Spider-Man sarà all’Ospedale Niguarda, dove MediCinema ha inaugurato nel 2018 una sala di cineterapia senza barriere, per una visita speciale ai bambini ricoverati. Per questa occasione anche Spiderman sarà sottoposto a test antiCovid, quale esempio di corretta prevenzione per tutti i bimbi!

Incontri e tavole rotonde

Alle 17.30 si terrà l’incontro “Uomo o Ragno?”. Roberto Orzetti, esperto di fumetti Marvel della redazione di SBAM! Comics, e Daniele Valtorta, esperto di ragni, sveleranno tutti i segreti di Spidey e dell’animale che gli ha donato i suoi superpoteri. Cosa c’è di vero nei poteri che un ragno radioattivo ha trasmesso a Peter Parker? Come fa Peter a camminare sui muri e a sparare ragnatele? I ragni vero usano le stesse tecniche? Quanto è resistente una vera tela di ragno?

A queste altre domande risponderanno i nostri esperti. Ospite d’eccezione Morticia, una vera e propria tarantola che sarà possibile ammirare dal vivo in un apposito terrario.

Info e biglietti

WOW Spazio Fumetto – Museo del fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata di Milano

Viale Campania 12, Milano

Info: 02 49524744/45

Biglietti d’ingresso alla mostra AMAZING! 80 (e più) anni di supereroi Marvel: