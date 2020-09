Siamo arrivati all’ultimo weekend d’estate, per la gioia degli amanti dei colori accesi dell’autunno. Il weekend di Milano anche questa settimana non manca di attività per ogni gusto, dal cinema alle golose degustazioni in giro per la città fino ai numerosi appuntamenti col teatro e con la musica!

Non mancano le milanesissime settimane a tema, che recuperano le edizioni perse durante il lockdown. Ultimi giorni per la Movie Week, mentre scalpita per entrare in pista la Fashion Week, i 5 giorni più “in” di Milano. Il nostro #spiegoneweekend torna ogni Week per suggerirvi news, eventi e attività per il fine settimana milanese. Buona lettura!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà super soleggiato, con temperature alte ma non soffocanti. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello o la crema solare.

News della settimana

Aria di cultura: gli eventi estivi di Milano

Continua la programmazione di Ride Milano , tra mostre, food truck e Dj Set

, tra mostre, food truck e Dj Set Gli appuntamenti del weekend alla Biblioteca degli Alberi sono dedicati all’arrivo dell’autunno, con attività e percorsi dedicati. Il programma di domenica:

– Benvenuto Autunno! prosegue nei sentieri del Parco con lo spettacolo itinerante del mago delle bolle di sapone a bordo del suo Bubble Risciò. Dalle 12.30. Nel frattempo, è possibile rilassarsi nei prati di BAM con un grande picnic (prenotazione obbligatoria)

– Passeggiata BAM: design, architettura, natura, ore 15.30 : un tour nel Parco per scoprire meglio Biblioteca degli Alberi e l’intera area di Porta Nuova.

– La Biblioteca che profuma, ore 16.30 : un workshop per tutti gli amanti del mondo dei profumi, che possono conoscere la biodiversità e imparare a costruire un ricordo sensoriale olfattivo immersi nella natura di BAM. Evento inserito nella programmazione del Festival della Biodiversità

– Torneo di bocce, ore 16.30 : torna il consueto appuntamento nei campi di bocce di Fondazione Riccardo Catella. Per l’occasione sarà organizzata una gara tra generazioni a confronto

– I Giardini d’Autunno, ore 18 e 19 : un doppio appuntamento con la coreografa e ballerina del Teatro alla Scala Stefania Ballone, che si esibisce insiemi ai ballerini dell’Accademia della Scala in una danza con musica dal vivo

Milano ospiterà la 15esima edizione , l’evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d’autore in tutta la Lombardia. Da venerdì 11 settembre , al Piccolo Teatro Grassi di Milano (ore 20.30) prenderà il via la XX edizione di Tramedautore – Festival Internazionale delle Drammaturgie, realizzato da Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e con mare culturale urbano.

, al Piccolo Teatro Grassi di Milano (ore 20.30) prenderà il via la XX edizione di – Festival Internazionale delle Drammaturgie, realizzato da Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e con mare culturale urbano. dal 17 al 27 settembre 2020 parte il Festival della Biodiversità, legato alla proclamazione del 2020 come Anno internazionale della salute delle piante. L’evento si svolgerà in diverse aree verdi di Milano e dell’hinterland, tra cui Parco Nord, la Biblioteca degli Alberi, l’Orto Comune di Niguarda, Oxy.gen a Bresso e molti altri. Gli appuntamenti sono prenotabili sul sito ufficiale dell’evento.

Musica e concerti

Eventi gastronomici

Cinema a Milano

Sport e Benessere

Mostre a Milano

Comincia sabato 12 settembre la mostra Amazing!, dedicata al mondo Marvel al Wow – Spazio Fumetto.

la mostra Amazing!, dedicata al mondo Marvel al Wow – Spazio Fumetto. Tutte le mostre da vedere a Milano nel 2020

Dal 2 luglio al 27 settembre al Centro di Arese arriva la mostra interattiva “I gladiatori, gli eroi del Colosseo”. Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Biglietti:

adulti: 6€

studenti e over 65: 5€

da 4 a 12 anni: 5€

sotto i 4 anni: gratuito

All’ Hotel Milano Castello va in scena la mostra dell’artista Romano Rui , grande scultore protagonista del Novecento milanese. Le sue opere sono divenute talmente iconiche da apparire persino in Marnie, film di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e rappresenta un’occasione per ammirare le sculture dell’artista nella splendida cornice dell’hotel di via San Tomaso, 2.

il Teatro Arcimboldi propone al proprio pubblico “l’aperitivo in Mostra”, una gustosa pausa relax di qualità all’interno del teatro. La serata diventa così per il pubblico una piacevole occasione per vivere l’arte visitando le mostre allestite in teatro (Monet the immersive experience, e Bansky & the Street Art) e poi degustare un delizioso aperitivo nella splendida cornice del foyer. il 19 e 20 settembre 2020 presso il Parco della Cascina Chiesa Rossa a Milano (Via San Domenico Savio 3, ingresso libero) la Fondazione Arnaldo Pomodoro partecipa al Festival delle Abilità con GUARDA! VEDO CON LE MANI, una riflessione sulla scultura e la capacità di ricostruire l’immagine mentale di un’opera grazie al tatto: un percorso esperienziale condotto dallo scultore non vedente Felice Tagliaferri, che parte da alcune sue opere in mostra durante il Festival, e prosegue con un approfondimento su alcune tavole tattili dedicate al lavoro di Arnaldo Pomodoro. Nel corso del laboratorio lo scultore insieme a Chiara Monetti – operatore culturale della Fondazione Arnaldo Pomodoro – conduce i ragazzi alla scoperta della manipolazione dell’argilla e della colata di gesso, e li guida a realizzare un bassorilievo in gesso.

Attività per bambini

Scopri cosa fare a settembre con i bambini a Milano con il nostro #spiegonebambini

Sabato 19 e domenica 20 Settembre torna l’annuale e Congressino del PIME, con laboratori per ragazzi, animazioni, musica, presentazioni di libri e stand con prodotti dal mondo. Sabato sera alle 17 si svolgerà un concerto di musica gospel tenuto dagli allievi della Scuola di Musica Cluster, mentre domenica alla stessa ora si terrà lo spettacolo di danza a cura del Balletto di Milano, nel corso del quale avverrà anche l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria PIME.

