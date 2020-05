Mascherine a 50 centesimi: dove comprarle a Milano

Il governo aveva anticipato le misure di contenimento dei prezzi delle mascherine già nella conferenza stampa del 26 aprile. L’IVA è stata rimossa e il prezzo dei dispositivi obbligatori fissato a 50 centesimi. Il prezzo è inteso per le mascherine chirurgiche.

A Milano saranno disponibili, oltre che nelle farmacie, anche nei supermercati delle catene Conad, Carrefour e Coop.

Esselunga ha scelto invece di regalare mascherine monouso a chi ne fosse sprovvisto all’ingresso del supermercato.

Dal 4 maggio le mascherine sono disponibili a prezzi calmierati e al netto dell’IVA in oltre 20mila esercizi commerciali e 30mila farmacie e parafarmacie.

Mascherine presto in vendita anche nei tabaccai

In una nota, Confocommercio fa sapere che sono previsti accordi tra il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e la Federazione nazionale dei tabaccai, aggiungendo altri 50mila punti vendita su tutto il territorio nazionale.

Questo porterà a 100mila i negozi autorizzati alla vendita di mascherine.

L’iniziativa è nata per far fronte alla penuria dei dispositivi di protezione, diffusa in molte regioni italiane, soprattutto la Lombardia, fin dall’inizio della quarantena.