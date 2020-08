A settembre si torna a scuola: le regole per il rientro in classe

Il tema delle scuole è stato uno dei più accesi del post quarantena. Passato troppo spesso sottotraccia, finalmente sembra essere giunto a conclusioni ottimali per bambini, genitori e docenti.

Il ministro Azzolina ha confermato il rientro in classe degli studenti lombardi il 14 settembre, il 7 per le scuole dell’infanzia. Queste ultime avevano creato non poche preoccupazioni per la gestione dei bambini, arrivando anche all’esclusione di 3.000 alunni già inseriti in graduatoria a Milano.

Rientro a scuola: le nuove direttive

Dopo 7 mesi lontani dalle scuole, i ragazzi potranno tornare sui banchi, ovviamente con molte novità ad aspettarli. Le direttive sono state studiate attentamente dagli insegnanti e dai sindacati prima di essere approvate. Ecco cosa c’è da sapere.

Distanza di almeno un metro “da bocca a bocca”, quindi non tra i banchi. Le classi saranno organizzate con posti singoli per ogni studente.

“da bocca a bocca”, quindi non tra i banchi. Le classi saranno organizzate con posti singoli per ogni studente. La mascherina non è obbligatoria mentre si è seduti, ma va indossata per spostarsi in classe e per uscire. Il Ministero si è riservato il diritto di rivedere questa regola in base ai dati di contagio futuri.

mentre si è seduti, ma va indossata per spostarsi in classe e per uscire. Il Ministero si è riservato il diritto di rivedere questa regola in base ai dati di contagio futuri. Nelle scuole dell’infanzia 0-6 anni la mascherina non sarà obbligatoria in nessun momento, mentre andrà indossata da tutto il personale. Si potrà portare la merenda da casa, ma andrà identificata con il nome del bimbo.

la mascherina non sarà obbligatoria in nessun momento, mentre andrà indossata da tutto il personale. Si potrà portare la merenda da casa, ma andrà identificata con il nome del bimbo. Gli ingressi saranno scaglionati per evitare assembramenti, non è ancora stato precisato se per fasce orarie o modalità di ingresso

per evitare assembramenti, non è ancora stato precisato se per fasce orarie o modalità di ingresso Negli spazi comuni e nelle aule saranno disposte indicazioni e adesivi per l’orientamento e le norme da seguire, oltre a dispenser di igenizzante.

Nuove assunzioni e fondi ministeriali per le scuole

L’inizio della scuola comporterà anche la necessità di inserire nuovi docenti e personale ATA, oltre allo stanziamento di fondi per materiale, nuovi edifici dove necessario e formazione degli insegnanti.

In Lombardia sono stati richiesti 5 mila nuovi docenti, oltre a un migliaio di nuove assunzioni per le figure di segretari e bidelli. In tutto saranno 50 mila i nuovi posti di lavoro in tutta Italia riferiti alla scuola.

Per adeguare gli edifici scolastici e fornire nuove aule saranno stanziati fondi reperiti dagli 1.3 miliardi di euro forniti dal decreto legge per le scuole firmato dal ministro Azzolina.

Test sierologici e call center di supporto

L’inizio delle scuole è ovviamente un salto nel buio, e questo comporta la paura di molti genitori e di molti docenti. Per contenere e monitorare i contagi all’interno delle scuole saranno messi a disposizione 2 milioni di kit sierologici per test su base volontaria.

Per i genitori, gli studenti e il corpo docente che avesse bisogno di informazioni e supporto, dal 24 agosto sarà attivo un call center dedicato per rispondere a tutte le domande inerenti il rientro a scuola.