Giornate FAI, botanica e teatro: gli eventi del weekend a Milano

Sta arrivando un altro weekend e sarà ricchissimo di eventi! Ora che la gran parte dei luoghi della cultura ha riaperto le attività stanno tornando in grande stile finalmente dal vivo! Tra gli eventi da segnalare sicuramente ci sono le Giornate FAI di Primavera, con oltre 600 luoghi aperti in tutta Italia. Non mancano il teatro, il cinema e tantissime attività all’aperto!

Il nostro #spiegoneweekend torna in piena forma a raccontarvi tutti gli eventi che ci aspettano durante il fine settimana a Milano, con suggerimenti per gite in città e avventure fuoriporta.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente soleggiato, anche se con qualche nuvola di troppo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

protagoniste di un mese di eventi dedicati alla riscoperta dei quartieri di Milano Sabato 15 e domenica 16 maggio si terranno le Giornate FAi di Primavera , con oltre 600 luoghi aperti in tutta Italia, di cui 26 solo a Milano!

Arte e mostre a Milano

Il 15 maggio dalle 14:30 alle 17:30 ultima tappa dei The Maptique Walking Tours: una serie di appuntamenti che condurranno appassionati e curiosi d’arte alla scoperta di cortili, gallerie e luoghi esclusivi nel cuore di Milano. Gli itinerari accompagneranno i visitatori in cortili nascosti e inaspettate gallerie alla scoperta della ricca ed effervescente scena artistica milanese. Tutto è curato nei minimi dettagli, con lo scopo di rendere ogni tour indimenticabile, dagli appuntamenti alla tote personalizzata, consegnata alla partenza con acqua e succo. I partecipanti saranno guidati da Laura Brignoli, art advisor e curatrice di mostre che ha lavorato presso The Flat – Massimo Carasi e la Galleria Patricia Armocida. Durante il percorso, da Porta Nuova fino a Brera, si incontreranno galleristi e verranno illustrati artisti ed opere delle mostre temporanee. I posti per partecipare sono limitati, solo 8 per ogni data, prenotabili sul sito di The Maptique.

Cinema e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Attività per bambini a Milano

Domenica 16 maggio BAM – Biblioteca degli alberi organizza un workshop dedicato ai più piccoli sul mondo della botanica, diviso in due fasce orarie: alle 10 potranno partecipare bambini da 1 a 3 anni, mentre alle 11 sarà il turno dei bambini dai 4 agli 8 anni. Un laboratorio creativo dedicato al mese di maggio, all’insegna di natura e creatività. I più piccoli andranno alla scoperta di colori e profumi di questa stagione, mentre per i bambini più grandi è previsto un laboratorio di moda…ovviamente naturale!

Sport e Benessere

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano