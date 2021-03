David di Donatello 2021: annunciate le nomination

Sonno state annunciate questa mattina in conferenza stampa le nomination per l’edizione 2021 dei David di Donatello.

I film selezionati sono usciti tra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, allargando la rosa per includere anche quelle pellicole che hanno ritardato la premiére a causa del Covid-19, così come ha fatto l’Accademy per gli Oscar.

Tra le candidature il meglio dei film italiani usciti nel 2020, molti dei quali abbastanza fortunati da vedere la sala, come Hammamet, uscito nel gennaio 2020, prima della pandemia, o Volevo nascondermi, il delicato biopic sul pittore Antonio Ligabue, magistralmente interpretato da Elio Germano, candidato come miglior attore protagonista e per altre 13 categorie, risultando il film con più candidature.

Non mancano anche i film presenti al Festival del Cinema di Venezia, tra cui spiccano Le sorelle Macaluso di Emma Dante e Miss Marx, con la regia di Susanna Nicchiarelli.

Da segnalare la candidatura postuma allo sceneggiatore Mattia Torre, scomparso poco dopo aver scritto Figli, splendida commedia con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi disponibile su Amazon Prime Video.

David di Donatello 2021: le nomination

Miglior film

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi

Miglior regia

Fabio e Damiano D’Innocenzo – Favolacce

Gianni Amelio – Hammamet

Emma Dante – Le sorelle Macaluso

Susanna Nicchiarelli – Miss Marx

Giorgio Diritti – Volevo nascondermi

Miglior regista esordiente

Pietro Castellitto – I predatori

Ginevra Elkann – Magari

Mauro Mancini – Non odiare

Alice Filippi – Sul più bello

Luca Medici – Tolo Tolo

Miglior sceneggiatura originale

Francesco Bruni in collaborazione con Kim Rossi Stuart – Cosa sarà

Fabio e Damiano D’Innocenzo – Favolacce

Mattia Torre – Figli

Pietro Castellitto – I predatori

Giorgio Diritti, Tania Pedroni, Fredo Valla – Volevo nascondermi

Miglior sceneggiatura non originale

Salvatore Mereu – Assandira

Domenico Starnone, Francesco Piccolo, Daniele Lucchetti – Lacci

Stefano Mordini, Francesca Marciano, Luca Infascelli – Lasciami andare

Pupi Avati, Tommaso Avati – Lei mi parla ancora

Marco Pettenello, Gianni Di Gregorio – Lontano lontano

Miglior attrice protagonista

Vittoria Puccini – 18 regali

Paola Cortellesi – Figli

Micaela Ramazzotti – Gli anni più belli

Sophia Loren – La vita davanti a sé

Alba Rohrwacher – Lacci

Miglior attore protagonista

Kim Rossi Stuart – Cosa sarà

Valerio Mastandrea – Figli

Pierfrancesco Favino – Hammamet

Renato Pozzetto – Lei mi parla ancora

Elio Germano – Volevo nascondermi

Miglior attrice non protagonista

Benedetta Porcaroli – 18 regali

Barbara Chichiarelli – Favolacce

Claudia Gerini – Hammamet

Matilda De Angelis – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Alba Rohrwacher – Magari

Miglior attore non protagonista

Miglior produttore

Agostino Saccà e Giuseppe Saccà per Pepito Produzioni con RAI Cinema, con AMKA Films Production, con VISION Distribution, con QMI – Favolacce

Domenico Procacci e Laura Paolucci per FANDANGO con RAI Cinema – I predatori

Matteo Rovere – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per VIVO FILM con RAI Cinema Joseph Roushop e Valérie Bournoville per TARANTULA BELGIQUE – Miss Marx

Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, con RAI Cinema – Volevo nascondermi

Migliore compositore

Nicola Piovani – Hammamet

Niccolò Contessa – I predatori

Michele Braga – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, Downtown Boys – Miss Marx

Pivio & Aldo de Scalzi – Non Odiare

Marco Biscarini, Daniele Furlati – Volevo Nascondermi

Miglior canzone originale

“Gli anni più belli” (di Claudio Baglioni) – Gli anni più belli

“Io sì (seen)” (di Diane Warren, testi di Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi, interpretata da Laura Pausini) – La vita davanti a sé

“Miles Away” (di Pivio & Aldo de Scalzi, testi di Ginevra Nervi, interpretata da Ginevra) – Non odiare

“Immigrato” (di Luca Medici e Antonio Iammarino, interpretata da Luca Medici) – Tolo Tolo

“Invisible” (di Marco Biscarini, interpretata da La Tarma) – Volevo nascondermi

Migliore scenografia

Emita Frigato, Paola Peraro, Paolo Bonfini, Erika Aversa – Favolacce

Giancarlo Basili, Andrea Castorina – Hammamet

Tonino Zera, Maria Grazia Schirripa – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Alessandro Vannucci, Igor Gabriel, Fiorella Cicolini – Miss Marx

Ludovica Ferrario, Alessandra Mura, Paola Zamagni – Volevo nascondermi

Migliore costumista

Maurizio Millenotti – Hammamet

Nicoletta Taranta – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Vanessa Sannino – Le Sorelle Macaluso

Massimo Cantini Parrini – Miss Marx

Ursula Patzak – Volevo nascondermi

Miglior truccatore

Luigi Ciminelli – Andrea Leanza, Federica Castelli (prostetico o special make-up) – Hammamet

Luigi Rocchetti – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Valentina Iannuccilli – Le sorelle Macaluso

Diego Prestopino – Miss Marx

Giuseppe Desiato – Lorenzo Tamburini (prostetico o special make-up) – Volevo nascondermi

Miglior acconciatore

Daniele Fiori – Favolacce

Massimiliano Duranti – Hammamet

Aldina Governatori – Le sorelle Macaluso

Domingo Santoro – Miss Marx

Aldo Signoretti – Volevo Nascondermi

Migliore montatore

Esmeralda Calabria – Favolacce

Giogiò Franchini – Figli

Simona Paggi – Hammamet

Gianni Vezzosi – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Paolo Cottignola, Giorgio Diritti – Volevo nascondermi

Miglior suono

Favolacce Presa diretta: Marc Thill Microfonista: Edgar Iacolenna Montaggio: Fabio Pagotto Creazione suoni: Simone Chiossi Mix: Maxence Ciekawy

Hammamet Presa diretta: Emanuele Cicconi Microfonista: Andrea Colaiacomo Montaggio: Domenico Granata Creazione suoni: Alessandro Giacco Mix: Alberto Bernardi

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose Presa diretta: Claudio Bagni Microfonista: Luigi Melchionda Montaggio e creazione suoni: Mirko Perri Mix: Paolo Segat

Miss Marx Presa diretta: Adriano di Lorenzo Microfonista: Pierpaolo Merafino Montaggio: Marc Bastien Creazione suoni: Pierre Greco Mix: Franco Piscopo

Volevo nascondermi Presa diretta: Carlo Missidenti Microfonista: Filippo Toso Montaggio: Luca Leprotti Creazione suoni: Marco Biscarini Mix: Francesco Tumminello



Migliori effetti visivi

Luca saviotti – Hammamet

Stefano Leoni, Elisabetta Rocca – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Massimiliano Battista – Miss Marx

Lorenzo Ceccotti, Renaud Quilichini – The book of vision

Rodolfo Migliari – Volevo nascondermi

Miglior documentario

Faith – di Valentina Pedicini

Mi chiamo Francesco Totti – di Alex Infascelli

Notturno – di Gianfranco Rosi

Puntasacra – di Francesca Mazzoleni

The Rossellinis – di Alessandro Rossellini

Miglior film straniero

1917 – di Sam Mendes (01 distribution)

I Miserabili – Les Misérables – di Ladj Ly (Lucky Red)

Jojo Rabbit – di Taika Waititi (Walt Disney Italia / 20th Century Fox)

Richard Jewell – di Clint Eastwood (Warner Bros. Pictures)

Sorry we missed you – di Ken Loach (Lucky Red)

David giovani

Il premio David giovani viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado.