Supreme apre a Milano: è il primo negozio in Italia del marchio

Diventata famosissima in questi anni grazie alle numerose sponsorizzazioni da parte del mondo dello spettacolo e collaborazioni con artisti e star internazionali, Supreme sbarca finalmente in Italia e lo fa a Milano.

Il primo negozio del marchio americano nel nostro paese aprirà i battenti oggi, giovedì 6 maggio in Corso Garibaldi, all’angolo con piazza San Simpliciano. Lo store doveva aprire nel 2020, ma la pandemia ha bloccato i lavori, facendo slittare il tutto di un anno.

Si tratta del 13esimo negozio Supreme al mondo, con store sparsi tra Europa, Giappone e Stati Uniti. L’ingresso e l’acquisto dei capi saranno molto esclusivi: ecco come accedere al nuovo tempio dello streetwear milanese.

Come entrare da Supreme a Milano: prenotazione obbligatoria online

L’apertura di uno store di questo tipo porta con sé folle oceaniche di curiosi, giornalisti e amanti del marchio. Lo abbiamo visto con l’apertura del grande negozio Victoria’ Secret e il rischio di vederlo succedere di nuovo era più che concreto.

Ecco allora venire in aiuto internet: per entrare nello store di Supreme basterà entrare sul loro sito e registrarsi, compilando un form con i propri dati. Questa operazione si può fare solo un giorno alla settimana, solitamente il martedì alle 11. Entro le 14 del giorno stesso verrà chiesta la conferma della registrazione e si potrà finalmente avere il permesso di entrare nello store. Attenzione però! L’orario è settato sul fuso di New York, quindi si tratta in realtà delle 18 ora italiana.

Una volta dentro si potranno acquistare entro 15 minuti (non esiste il “do solo un’occhiata”) un solo capo per taglia, per un massimo di 10/15 prodotti tra vestiti, scarpe e accessori.

Questo metodo di marketing è stato adottato dal brand da alcuni anni, per evitare il sovraffollamento nei negozi e aumentare l’esclusività dei prodotti, viste come vere e proprie conquiste.

Una T-Shirt speciale celebra Supreme a Milano

Per celebrare lo sbarco del marchio, fondato nel 1994 dallo stilista James Jebbia, a Milano, Supreme ha lanciato una nuova T-shirt commemorativa, con l’immagine dell’opera più celebre al mondo presente in città: l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.