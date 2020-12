Film al cinema 2021: le uscite più attese nelle sale

Stiamo andando verso l’anno nuovo e si prospettano tante, tantissime nuove uscite al cinema per il 2021. A causa della chiusura delle sale in tutto il mondo moltissimi film previsti per il 2020 non sono mai usciti, spostando la data della prima all’anno che sta arrivando. In Italia sembra che i proiettori si riaccenderanno il 15 gennaio, riportando finalmente il grande cinema (e non solo) nelle nostre giornate.

Moltissimi produttori hanno scelto di evitare la sala, preferendo uscire direttamente in streaming (consulta il nostro calendario delle uscite su Netflix, Prime Video e Disney+), permettendoci di godere di grandi film per i quali altrimenti avremmo dovuto aspettare molti mesi.

Per gli amanti del grande schermo, delle poltrone di velluto e dell’odore dei pop-corn ecco il nostro #spiegonecinema annuale, per scoprire tutti i film da non perdere quest’anno al cinema!

Uscite al cinema gennaio 2021

Wonder Woman 1984

(di Patty Jenkins)

Gal Gadot torna nei panni della regina delle Amazzoni nel sequel del film DC del 2017. Questa volta Wonder Woman non si troverà a fronteggiare la guerra degli umani come nel primo capitolo, ma dovrà districarsi tra i giochi di potere della Guerra Fredda. In questo episodio la dea si troverà a sfidare Cheetah, storica nemesi dell’eroina fumettistica.

Data di uscita: 28 gennaio

Uscite al cinema marzo 2021

Nimona

(di Patrick Osborne)

Una nuova saga fantasy per ragazzi approda sul grande schermo. Nimona è una giovane mutaforma che dovrà allearsi con l’ambiguo scienziato Lord Ballister Blackheart per combattere contro un oscuro signore.

Data di uscita: 4 marzo 2021

Raya e l’ultimo drago

(di Carlos López Estrada e Don Hall)

Arriverà direttamente su Disney+ il nuovo classico d’animazione targato Disney. Raya è una guerriera del regno di Kumandra che dovrà intraprendere un lungo viaggio per trovare l’ultimo drago rimasto e riportare serenità nel suo paese. Come per Mulan, il film sarà distribuito con un supplemento per gli abbonati. Idea che si è rivelata piuttosto sfortunata e che ha permesso il rilascio gratuitamente del nuovo film Pixar Soul sulla piattaforma.

Data di uscita: 5 marzo

The King’s Man – Le origini

(di Matthew Vaughn)

Terzo capitolo della fortunatissima saga Kingsman, con protagonista uno scatenato Colin Firth. In questo prequel si scoprono le origini dell’agente gentiluomo, che alla sua prima missione dovrà sventare il piano di un gruppo di geni del crimine per scatenare una nuova guerra.

Data di uscita: 12 marzo

Morbius

(di Daniel Espinosa)

Uno dei personaggi più sfaccettati ed enigmatici del mondo Marvel arriva al cinema, con il volto dell’attore Jared Leto. Michael Morbius è un medico affetto da una rara malattia del sangue. La sua ricerca per una cura sembra però dare esiti peggiori del male.

Data di uscita: 19 marzo

Uscite al cinema aprile 2021

No time to die

(di Cary Fukunaga)

Finalmente al cinema (e non in streaming come annunciato inizialmente) il 25° film della saga più celebrata del cinema. Daniel Craig vestirà per l’ultima volta i panni dell’agente 007 in questo nuovo capitolo. James Bond si è ritirato in Jamaica, dove si gode la meritata pensione. La vacanza però durerà poco, e il nostro agente dovrà tornare al servizio di Sua Maestà richiamato dall’amico Felix Leiter.

Data di uscita: 2 aprile

Uscite al cinema maggio 2021

Black Widow

(di Cate Shortland)

Il primo film della Fase 4 dell’MCU sarà dedicato a Natasha Romanoff, vero nome del membro degli Avengers Vedova Nera. Scarlett Johansson torna nei panni dell’unica donna della squadra di Vendicatori per a fare i conti con il proprio passato da spia.

Data di uscita: 7 maggio

Cruella

(di Craig Gillespie)

Dal regista di Tonya un live action Disney incentrato sulla cattiva più amata del cinema d’animazione: Crudelia De Mon. Emma Stone vestirà la pelliccia di Crudelia in un film che vuole esplorare le origini della malvagia stilista.

Data di uscita: 28 maggio

Uscite al cinema giugno 2021

Luca

(di Enrico Casarosa)

Il nuovo film Pixar in uscita nell’estate 2021 sarà ambientato in Liguria e diretto dall’italiano Enrico Casarosa, fattosi notare per il delizioso cortometraggio La Luna. Il piccolo Luca trascorre l’estate insieme al suo migliore amico tra mare e piatti di pasta. Il ragazzo però nasconde un terribile segreto: lui non appartiene al mondo degli umani, ma a quello degli abissi.

Data di uscita: 18 giugno

Venom: Let There Be Carnage

(di Andy Serkis)

L’attesissimo sequel del film Marvel con Tom Hardy previsto per ottobre 2020 è slittato all’estate 2021. In questo episodio Venom incontrerà Carnage, interpretato da Woody Harrelson.

Data di uscita: 25 giugno

Uscite al cinema luglio 2021

Top Gun: Maverick

(di Vadim Perelman)

Dopo un lungo anno di attesa finalmente i nostalgici del cinema anni ’80 potranno godersi al cinema il sequel del cult Top Gun. 34 anni dopo gli eventi del primo film Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) dovrà fare da mentore al giovane Bradley, figlio dell’amico scomparso Goose.

Data di uscita: 2 luglio

Uncharted

(di Ruben Fleischer)

Nathan Drake, l’eroe dei videogiochi Sony arriva sul grande schermo. A vestire i panni dell’avventuriero sarà Tom Holland, affiancato da Mark Wahlberg nel ruolo di Sully, amico e mentore del discendente del pirata Francis Drake.

Data di uscita: 16 luglio

Uscite al cinema ottobre 2021

Dune

(di Denis Villeneuve)

Il romanzo di fantascienza Dune dello scrittore Frank Herbert aveva già avuto una trasposizione cinematografica, firmata dal regista David Linch. A Villeneuve l’arduo compito di proporre la sua versione della storia del giovane Paul Atreides, in viaggio alla ricerca di risorse per il suo popolo e la sua famiglia sul pianeta più pericoloso della galassia.

Data di uscita: 1° ottobre

Uscite al cinema novembre 2021

Gli Eterni

(di Chloé Zhao)

Rimandato di un intero anno, il film dedicato alla potentissima razza aliena dei fumetti Marvel uscirà finalmente nel novembre 2021. Gli Eterni sono chiamati a intervenire sulla Terra dopo la battaglia tra i supereroi e Thanos per cambiare le sorti del pianeta.

Data di uscita: 5 novembre

Mission Impossible 7

(di Christopher McQuarrie)

Tom Cruise torna nei panni dell’instancabile agente Ethan Hunt, questa volta in un’avventura tra Venezia, Roma e Abu Dhabi. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, anche se le riprese sono salite agli onori della cronaca quando Tom Cruise ha duramente ripreso la troupe per non aver rispettato le norme anti Covid.

Data di uscita: 19 novembre

Uscite al cinema dicembre 2021

West Side Story

(di Steven Spielberg)

Remake del musical più famoso di Hollywood, West Side Story esce con un anno di ritardo rispetto al previsto. La storia è un Romeo e Giulietta ambientato nella New York anni Cinquanta, con un amore diviso dall’appartenenza a gang rivali.

Data di uscita: 10 dicembre

Diabolik

(di Antonio e Marco Manetti)

L’eroe in calzamaglia nera arriva finalmente sul grande schermo. L’attesissimo film vedrà nei panni del ladro inventato dalle sorelle Giussani Luca Marinelli, mentre la bella Eva Kant avrà il viso di Miriam Leone. La vita del furfante e della bella ereditiera bionda si incroceranno davanti al fascino di un diamante rosa, inseguiti dall’inarrestabile ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), pronto a tutto pur di mettere il suo acerrimo nemico dietro le sbarre.

Data di uscita: data da destinarsi del 2021