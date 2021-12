Artigiano in Fiera, gastronomia e visite guidate: gli eventi del weekend a Milano

Dicembre prosegue sempre più freddo e sempre pienissimo di eventi e attività dedicate al Natale: ultimi giorni per Artigiano in Fiera, ma i primi per i numerosissimi mercatini di Natale a Milano e dintorni!

La gastronomia si adegua al periodo, grazie ai panettoni artigianali e alle cioccolate calde in giro per la città, mentre è partito il nostro nuovo contest fotografico dedicato al Natale degli Alberi 2021.

Scopriamo cosa fare questo fine settimana con il nostro #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano alternerà la neve a giornate piene di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Mercatini di Natale a Milano e dintorni: la nostra guida

Mercato Centrale a Milano si trasforma per Natale : tutti gli eventi

si trasforma per Natale Domenica 12 dicembre torna a Milano uno degli appuntamenti più amati dai cacciatori di occasioni: East Market! Questo mese l’evento sarà all’insegna dei regali di Natale green, con tante proposte e spunti per gli amanti del vintage.

torna a Milano uno degli appuntamenti più amati dai cacciatori di occasioni: Questo mese l’evento sarà all’insegna dei regali di Natale green, con tante proposte e spunti per gli amanti del vintage. Torna domenica 12 dicembre in via Santa Croce 15 a Milano il Mercato di Solidando , con una Christmas special edition. Questa volta protagonista è la montagna. A partire dal cibo. L’angolo street food offrirà amatriciana (preparata dai Produttori di Amatrice), arrosticini, stufato con polenta, caldarroste, vin brulè, e poi piadine e panini vegetariani. Confermati 50 piccoli produttori con i propri prodotti in vendita e ampio spazio dedicato al vino, con 20 vignaioli presenti con le loro proposte, disponibili per assaggi, domande, confronti. E una degustazione, alle 12, a cura di Maurizio Maggi, dedicata ai vini di Tenuta Stella (prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com). Alle 15 confermato l’ormai consueto talk di approfondimento “ La metropoli e la montagna . Le vie della neoruralità” con la partecipazione del prof. Giorgio Ferraresi assieme a GPS Amatrice, Contadini Resistenti, Associazione Castagna Amiata, Legambiente Valchiavenna, Altreconomia. Infine il workshop per bambini “ Le mani in pasta”, come lavorare la pasta fresca e preparare degli ottimi ravioli, a cura di Il Brado e le Strie (prenotazione obbligatoria).

in via Santa Croce 15 a Milano il , con una Christmas special edition. Questa volta protagonista è la montagna. A partire dal cibo. L’angolo street food offrirà amatriciana (preparata dai Produttori di Amatrice), arrosticini, stufato con polenta, caldarroste, vin brulè, e poi piadine e panini vegetariani. Confermati con i propri prodotti in vendita e ampio spazio dedicato al vino, con presenti con le loro proposte, disponibili per assaggi, domande, confronti. E una degustazione, alle 12, a cura di Maurizio Maggi, dedicata ai vini di Tenuta Stella (prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com). Alle 15 confermato l’ormai consueto La metropoli e la montagna Le vie della neoruralità” con la partecipazione del prof. Giorgio Ferraresi assieme a GPS Amatrice, Contadini Resistenti, Associazione Castagna Amiata, Legambiente Valchiavenna, Altreconomia. Infine il Le mani in pasta”, come lavorare la pasta fresca e preparare degli ottimi ravioli, a cura di Il Brado e le Strie (prenotazione obbligatoria). S abato 11 dicembre dalle 10 alle 19 torna Il Sabato di Lambrate con la Sesta speciale edizione natalizia! Una selezione d’eccellenza per il mercatino artigianale e artistico Red Bazar , che animerà via Conte Rosso insieme a tante attività e sorprese per festeggiare insieme il Natale. Un’occasione da non perdere per trovare regali fatti a mano: oggetti davvero unici e realizzati con cura uno per uno.

torna con la Sesta speciale edizione natalizia! Una selezione d’eccellenza per , che animerà via Conte Rosso insieme a tante attività e sorprese per festeggiare insieme il Natale. Un’occasione da non perdere per trovare regali fatti a mano: oggetti davvero unici e realizzati con cura uno per uno. Il weekend del 10, 11 e 12 dicembre Villa Arconati FAR di Lainate (MI) spalancherà i suoi portoni per la Festa di Natale 2021. Tante saranno le iniziative per grandi e piccini… e ci sarà anche una sorpresa da Babbo Natale! Venerdì 10 dicembre alle 20 si terrà in Villa l’esclusiva cena di Natale (cena da 6 portate, vino e acqua inclusi. € 70 a persona. Menù bimbi dai 6 ai 12 anni € 50 a testa. Prenotazione obbligatoria al numero +39.393.6638140). Sabato 11 e domenica 12 dicembre la piccola Versailles dedica tante attività a grandi e piccini: caldarroste e vin brulé, dolci e cioccolata calda, caramelle e zucchero filato, il piccolo mercatino di Natale con produttori artigianali lombardi, il Natale dei secoli passati rivive nelle nobili sale, la Casa di Babbo Natale con i racconti di Natale degli Elfi, l’esposizione dei Presepi artigianali, il giro in carrozza nel giardino incantato, i cori con le canzoni tradizionali di Natale. Alle 15 una sorpresa per tutti i bambini da parte di Babbo Natale!

spalancherà i suoi portoni per la Festa di Natale 2021. Tante saranno le iniziative per grandi e piccini… e ci sarà anche una sorpresa da Babbo Natale! si terrà in Villa l’esclusiva cena di Natale (cena da 6 portate, vino e acqua inclusi. € 70 a persona. Menù bimbi dai 6 ai 12 anni € 50 a testa. Prenotazione obbligatoria al numero +39.393.6638140). la piccola Versailles dedica tante attività a grandi e piccini: caldarroste e vin brulé, dolci e cioccolata calda, caramelle e zucchero filato, il piccolo mercatino di Natale con produttori artigianali lombardi, il Natale dei secoli passati rivive nelle nobili sale, la Casa di Babbo Natale con i racconti di Natale degli Elfi, l’esposizione dei Presepi artigianali, il giro in carrozza nel giardino incantato, i cori con le canzoni tradizionali di Natale. una sorpresa per tutti i bambini da parte di Babbo Natale! Al via all’interno di Santeria Toscana 31 a Milano la quinta edizione di ContempoRarities , il festival di musica classica, anticlassica e contemporanea di 19’40’’, collana discografica su abbonamento creata da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, e Santeria. Il secondo appuntamento affronta la musica dal punto di vista linguistico per “Musica Razionale”, previsto per domenica 12 dicembre , mentre il terzo, “L’Arca (Concerto di Natale)”, dal punto di vista della generazione e si terrà domenica 19 dicembre .

la quinta edizione di , il festival di musica classica, anticlassica e contemporanea di 19’40’’, collana discografica su abbonamento creata da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, e Santeria. Il secondo appuntamento affronta la musica dal punto di vista linguistico per “Musica Razionale”, previsto per , mentre il terzo, “L’Arca (Concerto di Natale)”, dal punto di vista della generazione e si terrà . A Milano, il 12 dicembre alle ore 15.30 il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza una Visita guidata con degustazione di tè organizzata alla Palazzina Appiani, progettata all’inizio dell’Ottocento da Luigi Canonica per ospitare la famiglia di Napoleone nelle occasioni pubbliche. Un’opportunità unica per scoprire questo piccolo gioiello neoclassico nell’Arena del Parco Sempione grazie a una visita speciale, al termine della quale si potrà assistere alla cerimonia del tè tenuta da un esperto che illustrerà l’origine e le caratteristiche di questo antico rituale. L’esperienza si concluderà con una degustazione nel contesto unico del Salone d’onore, decorato con marmi, cristalli e un fregio continuo dipinto alla maniera del pittore neoclassico Andrea Appiani, da cui la Palazzina prende il nome. Biglietti: Intero € 15; Iscritti FAI € 10.

il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza una Visita guidata con degustazione di tè organizzata alla Palazzina Appiani, progettata all’inizio dell’Ottocento da Luigi Canonica per ospitare la famiglia di Napoleone nelle occasioni pubbliche. Un’opportunità unica per scoprire questo piccolo gioiello neoclassico nell’Arena del Parco Sempione grazie a una visita speciale, al termine della quale si potrà assistere alla cerimonia del tè tenuta da un esperto che illustrerà l’origine e le caratteristiche di questo antico rituale. L’esperienza si concluderà con una degustazione nel contesto unico del Salone d’onore, decorato con marmi, cristalli e un fregio continuo dipinto alla maniera del pittore neoclassico Andrea Appiani, da cui la Palazzina prende il nome. Intero € 15; Iscritti FAI € 10. Sabato 11 dicembre LeCarrousel festeggia il 10° Xmas Market nelle stanze di Milano Cascina Cuccagna. LeCarrousel, propone solo oggetti particolari ricercati, fatti a mano, creati e pensati da artigiani contemporanei, artisti e creativi accuratamente selezionati. Non solo proposte creative di abiti sartoriali, gioielli materici, colori per i più piccoli, idee su carta, emozioni su tela, ma anche caldi accessori, sfiziose composizioni, versatili ceramiche.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Stromae torna in concerto dopo 7 anni: unica data italiana a Milano

Maneskin: le nuove date del tour spostate al 2022

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Achille Lauro: le nuove date del tour spostato al 2022

Pinguini Tattici Nucleari: tour spostato al prossimo anno

Giovedì 9 alle ore 20.30, venerdì 10 alle ore 20 e domenica 12 dicembre alle ore 16 , Wayne Marshall torna all’ Auditorium di Milano con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con un programma intitolato “A tutto organo!”: Francis Poulenc, col suo Concerto per organo, orchestra d’archi e timpani in Sol minore, e Marcel Dupré, con la sua Cortège et Litanie op. 19 n. 2. Completa il programma la Sinfonia n.1 di Georges Bizet. Biglietti: intero: 36 € in platea, 27 € in galleria. Over 60 e Convenzioni: 27 € (platea), 21 € (galleria). Under 30 e Sostenitori: 19 € (platea), 17 € (galleria).

, Wayne Marshall torna all’ con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con un programma intitolato “A tutto organo!”: Francis Poulenc, col suo Concerto per organo, orchestra d’archi e timpani in Sol minore, e Marcel Dupré, con la sua Cortège et Litanie op. 19 n. 2. Completa il programma la Sinfonia n.1 di Georges Bizet. intero: 36 € in platea, 27 € in galleria. Over 60 e Convenzioni: 27 € (platea), 21 € (galleria). Under 30 e Sostenitori: 19 € (platea), 17 € (galleria). Domenica 12 dicembre alle ore 17 a Mare Culturale Urbano prende il via il progetto S’i’ fosse foco , ideato e realizzato dall’Associazione Sciami Cromatici, inserito nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che promuove attività culturali capaci di coinvolgere gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine. La prima tappa è S’i fosse foco#1, un concerto spettacolo nato dalle parole e i racconti ascoltati e raccolti come cimeli dagli abitanti del quartiere San Siro (voce di Anna Coppola, canto di Camilla Barbarito, musica di Fabio Marconi e Guido Baldoni e drammaturgia di Marco Ferro). Una performance pensata in una dimensione teatrale e musicale per dare rilievo e vita a questi frammenti di voci del quartiere tra passato e presente, aneddoti e storie come echi di memoria, ma anche desideri da esprimere per sé e per la comunità. La seconda tappa di S’i’ fosse foco #2 sarà sabato 18 dicembre alle ore 20.30 all’Adriano Community Center , nuovo spazio polivalente della città concepito e votato all’idea di arte come cura, un happening- concerto con il sound meticcio del Sentimento Popolare. La giornata di chiusura del progetto, S’i’ fosse foco #3, domenica 19 dicembre, inizia alle ore 16 presso l’Ex Chiesetta del Parco Trotter con una speciale performance musicale di Dudu Kouatè e Eloisa Manera, a cui seguirà la Candelora Dadaista in processione a cui parteciperà il Coro Voci di Donne con partenza dal Parco Trotter per dirigersi verso gli Orti di Via Padova dove si potrà partecipare ad un falò propiziatorio officiato da bambini e anziani per consegnare alle fiamme tanto desideri e propositi quanto fatti e fattacci da dimenticare, tra sorsi di vin brûlé, datteri e frutti del baobab.

prende il via il progetto , ideato e realizzato dall’Associazione Sciami Cromatici, inserito nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che promuove attività culturali capaci di coinvolgere gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine. La prima tappa è S’i fosse foco#1, un concerto spettacolo nato dalle parole e i racconti ascoltati e raccolti come cimeli dagli abitanti del quartiere San Siro (voce di Anna Coppola, canto di Camilla Barbarito, musica di Fabio Marconi e Guido Baldoni e drammaturgia di Marco Ferro). Una performance pensata in una dimensione teatrale e musicale per dare rilievo e vita a questi frammenti di voci del quartiere tra passato e presente, aneddoti e storie come echi di memoria, ma anche desideri da esprimere per sé e per la comunità. La seconda tappa di S’i’ fosse foco #2 sarà , nuovo spazio polivalente della città concepito e votato all’idea di arte come cura, un happening- concerto con il sound meticcio del Sentimento Popolare. La giornata di chiusura del progetto, S’i’ fosse foco #3, con una speciale performance musicale di Dudu Kouatè e Eloisa Manera, a cui seguirà la Candelora Dadaista in processione a cui parteciperà il Coro Voci di Donne con partenza dal Parco Trotter per dirigersi verso gli Orti di Via Padova dove si potrà partecipare ad un falò propiziatorio officiato da bambini e anziani per consegnare alle fiamme tanto desideri e propositi quanto fatti e fattacci da dimenticare, tra sorsi di vin brûlé, datteri e frutti del baobab. La Compagnia Spettacoli dell’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys ritorna, dopo il successo del 2019, all’EcoTeatro di Milano, con due rappresentazioni di An Irish Christmas Tale, sabato 11 dicembre alle ore 20.45 e domenica 12 dicembre alle ore 16 . Un racconto natalizio ambientato nell’Irlanda nei primi del ‘900, narrato attraverso la danza e la musica irlandese. Biglietti: Intero platea/galleria: € 20. Ridotto € 15 – Speciale bambini sotto i dodici anni a 12 euro acquistabili solo in teatro.

. Un racconto natalizio ambientato nell’Irlanda nei primi del ‘900, narrato attraverso la danza e la musica irlandese. Biglietti: Intero platea/galleria: € 20. Ridotto € 15 – Speciale bambini sotto i dodici anni a 12 euro acquistabili solo in teatro. Dal 9 al 19 dicembre andrà in scena in prima nazionale al Teatro della Cooperativa (via privata Hermada 8, Milano) Aquile Randagie-credere, disobbedire, resistere di e con Alex Cendron. Il 9 aprile 1928 Mussolini firma il decreto 696 di modifica alla legge sull’Opera Nazionale Balilla e dichiara la soppressione totale dello scautismo in Italia. A Milano, un manipolo di giovani e adolescenti scout decide di disobbedire ad una legge che sente ingiusta e inizia un lungo periodo di attività clandestina, una vera e propria resistenza giovanile. Biglietti a partire da 18 €

andrà in scena in prima nazionale (via privata Hermada 8, Milano) Aquile Randagie-credere, disobbedire, resistere di e con Alex Cendron. Il 9 aprile 1928 Mussolini firma il decreto 696 di modifica alla legge sull’Opera Nazionale Balilla e dichiara la soppressione totale dello scautismo in Italia. A Milano, un manipolo di giovani e adolescenti scout decide di disobbedire ad una legge che sente ingiusta e inizia un lungo periodo di attività clandestina, una vera e propria resistenza giovanile. Biglietti a partire da 18 € Carmelo Rifici guida una compagnia di giovani attrici e attori tra le pagine di Doppio sogno di Schnitzler, nella riscrittura per la scena firmata da Riccardo Favaro. Tra letteratura, dramma e terapia, un percorso di disvelamento del rapporto di coppia nelle sue pieghe più recondite. Lo spettacolo, una produzione Piccolo Teatro di Milano, sarà in scena al Teatro Studio Melato, in prima nazionale, fino al 23 dicembre. Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro.

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Al Garden Steflor di Paderno Dugnano (Milano ) il Natale porta divertenti laboratori di cucina per bambini intitolati “Mani in pasta”, incentrati su ricette perfette per il Natale. Sabato 11 dicembre sarà la volta dei Biscotti pan di zenzero. Dalle 15:30 alle 16:30 e dalle 17 alle 18 (massimo 15 bambini per turno). Costo 5€

) il Natale porta divertenti laboratori di cucina per bambini intitolati “Mani in pasta”, incentrati su ricette perfette per il Natale. sarà la volta dei Biscotti pan di zenzero. Dalle 15:30 alle 16:30 e dalle 17 alle 18 (massimo 15 bambini per turno). Costo 5€ Durante il weekend dell’11 e 12 dicembre , all’Auditorium Stella Polare di Fiera Milano Rho si terrà uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia: Rainbow Christmas Stars! G Come giocare – The Show sarà all’interno di Artigiano in Fiera insieme ai protagonisti delle serie più amate dai bambini: Winx Club, 44 Gatti, Pinocchio and Friends, Summer&Todd e i teneri animaletti di My passport friends.

, all’Auditorium Stella Polare di Fiera Milano Rho si terrà uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia: Rainbow Christmas Stars! G Come giocare – The Show sarà all’interno di Artigiano in Fiera insieme ai protagonisti delle serie più amate dai bambini: Winx Club, 44 Gatti, Pinocchio and Friends, Summer&Todd e i teneri animaletti di My passport friends. Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 11 dicembre con “A parole tue: inventa il tuo alfabeto”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver riflettuto con la guida sull’importanza di scegliere parole gentili verso sé stessi e gli altri, i piccoli partecipanti potranno realizzare un simpatico biglietto utilizzando un alfabeto di loro fantasia ispirato alla logica dei caratteri cinesi. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

con “A parole tue: inventa il tuo alfabeto”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver riflettuto con la guida sull’importanza di scegliere parole gentili verso sé stessi e gli altri, i piccoli partecipanti potranno realizzare un simpatico biglietto utilizzando un alfabeto di loro fantasia ispirato alla logica dei caratteri cinesi. € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto. Ha aperto la quindicesima edizione del Villaggio delle Meraviglie. Ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia tornano la Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra e le attrazioni natalizie, il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste, che fino al 9 gennaio rallegreranno le festività di migliaia di bambini e famiglie. Saranno presenti i campioni di pattinaggio Alice Velati e Marco Garavaglia – già atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e vincitori di medaglie a livello nazionale ed internazionale e la squadra di pattinaggio sincronizzato Juvenile Team ad animare la pista di pattinaggio da oltre 1.000 mq, che da quest’anno sarà ancora più grande con un’area tutta dedicata ai più piccini.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano