Artigiano in Fiera torna a Milano dal 4 al 12 dicembre 2021. Come ottenere l’invito gratuito

Per la gioia di tutti i milanesi torna uno degli appuntamenti che più ci è mancato durante l’inverno 2020: Artigiano in Fiera. Dal 4 al 12 dicembre 2021 a Fieramilano Rho-Pero gli artigiani e le piccole imprese italiane e internazionali proporranno i loro lavori in un’atmosfera che a Milano fa subito Natale.

Ogni giorno dalle 10 alle 23 i numerosi stand della fiera aspetteranno chiunque vorrà fare un regalo di Natale originale e unico, realizzato a mano da artigiani provenienti da tutto il mondo.

Aree tematiche, gastronomia e spettacoli

L’Artigiano in Fiera 2021 propone come negli anni passati, una suddivisione in aree tematiche: manufatti, oggetti artigianali, opere d’arte e ovviamente gastronomia, con moltissimi stand dove assaggiare gustosi piatti provenienti da ogni parte del mondo, con un occhio di riguardo alle eccellenze gastronomiche italiane.

Oltre 200 espositori proporranno abbigliamento, gioielli, complementi d’arredo e accessori per la casa, cosmetica e prodotti di bellezza naturali, insieme a opere d’arte e accessori per il tempo libero, lo sport e per gli animali domestici.

Sul Main Stage ogni giorno si alterneranno musiche, danze e spettacoli tradizionali di ogni territorio. I paesi stranieri presenti quest’anno sono: Colombia, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Indonesia, Iran, Madagascar, Russia, Slovenia, Spagna e Thailandia.

Artigiano in Fiera 2021: info e ingresso

Artigiano in Fiera è aperto dal 4 al 12 dicembre 2021 presso lo spazio di Fieramilano Rho-Pero, raggiungibile anche tramite la metropolitana M1.

Orari: dalle 10 alle 23

Ingresso gratuito con invito scaricabile online registrandosi sul sito dell’evento. Su ogni invito dovrà essere specificato l’orario indicativo di ingresso.

Green Pass obbligatorio.