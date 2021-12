Torna a Milano il Camion della Coca-Cola, questa volta con un truck 100% elettrico che farà tappa in piazza XXIV Maggio martedì 7 e mercoledì 8 dicembre. Dalle 11 alle 21 prenderà vita il Real Magic Village di Coca-Cola, realizzato in collaborazione con Radio Deejay. Un vero e proprio villaggio di Babbo Natale dove respirare l’atmosfera natalizia facendo del bene.

Coca-Cola e Banco Alimentare: le attività del Real Magic Village

Per il quinto anno consecutivo infatti, Coca-Cola sarà al fianco di Banco Alimentare, per continuare a dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell’aiuto alle persone in difficoltà, attraverso un sostegno che permetterà di raccogliere e distribuire prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti.

Due iniziative in particolare permetteranno ai visitatori di contribuire alla causa: la Food Court, presso la quale sarà possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Il mercatino di Natale targato Coca-Cola sarà animato dalla presenza di tre pilastri di Radio Deejay. I protagonisti di Pinocchio, La Pina, Diego e la Vale, saranno al fianco di Coca-Cola nel diffondere l’atmosfera natalizia e coinvolgeranno il pubblico e la community Deejay attraverso il loro programma e in tutte le attività previste nel progetto.