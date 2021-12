Artisti del Panettone a Milano: due giorni di eventi e masterclass con i grandi pasticceri italiani

Il panettone è il dolce simbolo del Natale a Milano. Per celebrarlo sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 i migliori pasticceri italiani arriveranno in città con Artisti del Panettone, due giorni di degustazioni, masterclass, live cooking, interpretazioni gastronomiche e talk dedicati al dolce delle feste di Milano.

A chiudere la kermesse domenica mattina sarà la premiazione del concorso “Artisti del Panettone”, condotta dallo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi.

Nella location di Palazzo Bovara la squadra di pasticceri italiani degli Artisti del Panettone sarà capitanata dal vincitore della scorsa edizione Vincenzo Santoro, ed è composta da: Luigi Biasetto, Paolo Sacchetti, Salvatore De Riso, Andrea

Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Stefano Laghi, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Carmen Vecchione, Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum e Mattia Premoli.

Artisti del Panettone 2021: il programma

L’appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 dicembre a Milano, a Palazzo Bovara sede del Circolo del Commercio di Confcommercio Milano (corso Venezia 51) che ospiterà pasticceri, ospiti, istituzioni e il pubblico nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Il programma del weekend è ricco e goloso ed è stato pensato per coinvolgere il pubblico di appassionati con masterclass e degustazioni gratuite (fino ad esaurimento posti) dei lievitati artigianali realizzati dai pasticceri lievitisti.

Ogni chef della squadra sarà protagonista di una masterclass con degustazione. Se Vincenzo Santoro racconterà la storia del panettone (sabato alle ore 12), Maurizio Bonanomi ne illustrerà gli ingredienti che lo rendono il re delle feste di Natale (sabato alle ore 14.30) e Andrea Tortora creerà degli abbinamenti perfetti a tema caffè (domenica ore 14.30).

Il programma di Artisti del Panettone darà spazio anche alle interpretazioni salate a cura dei cuochi APCI, come Tommaso Arrigoni, Vincenzo e Salvatore Butticé, Lorenzo Buraschi, Theo Penati, Giuseppe Postorino, Sara Preceruti, Andrea Provenzani e Fabio Zanetello. Nei giorni dell’evento allestite al primo piano di Palazzo Bovara sette tavole natalizie.

Presente anche la Fondazione Umberto Veronesi, charity partner dell’evento, con uno spazio dedicato alla vendita di gadget natalizi e panettoni solidali il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica. La dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi, sempre nella giornata di sabato 11, parlerà di “La salute a tavola… sotto l’albero. Consigli di alimentazione nelle festività natalizie”.

Tra le novità 2021 la mixologia, con le creazioni originali del bartender Giorgio Facchinetti, domenica 12 dicembre alle 17.30, per una drink list natalizia a prova di parenti!

Il bartender Giorgio Facchinetti

Sabato sarà la volta del “Panettone Innovativo” di Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione Panificatori che, in collaborazione con gli studenti del Capac, realizzerà due tipicità italiane in un unico prodotto. In attesa del lancio di “Giovani Artisti” l’iniziativa di formazione promossa da Artisti del Panettone con Capac (alcuni Artisti terranno a febbraio delle lezioni ai ragazzi dell’istituto) gli allievi dell’istituto professionale presenteranno anche un loro panettone realizzato sotto la guida del pastry chef Giordano Villa e gli chef di Apci.

Domenica mattina alle ore 11.30 ci sarà la premiazione del concorso Artisti del Panettone in partnership con La Gazzetta dello Sport. Presidente di Giuria Vincenzo Santoro, vincitore dell’edizione 2020. Insieme a lui a valutare i panettoni, nella versione del classico milanese basso senza glassa, ci saranno giornalisti esperti. A condurre la premiazione saranno lo chef Alessandro Borghese e Giulia Salemi.

Come partecipare all’evento

L’evento Artisti del Panettone è aperto al pubblico sabato 11 dicembre dalle 11 alle 18.30 e domenica 12 dicembre dalle 10 alle 18.30 (ingresso gratuito contingentato secondo le normative anti Covid con super Green Pass e tracciamento dati).

Oltre a partecipare alle masterclass e alle degustazioni gratuite, sarà possibile anche acquistare in loco una selezione dei panettoni dei Maestri Pasticceri presenti.

Il programma completo degli appuntamenti