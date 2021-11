Music Week, mercatini e gastronomia: gli eventi del weekend a Milano

L’ultimo weekend di novembre apre le porte al mese più atteso da grandi e piccini: dicembre! Come ogni anno il Natale comincia ben prima, con mercatini, eventi e iniziative di ogni sorta.

Milano non è da meno e con gli ultimi giorni della Music Week si aprono gli eventi di dicembre, dalla Prima della Scala in veste “diffusa” agli Oh Bej Oh Bej fino al ritorno dell’Artigiano in Fiera.

Questo weekend sarà l’ultimo di “tregua” prima dell’invasione natalizia: scopriamo quali eventi lo animeranno con lo storico #spiegoneweekend, arrivato oggi alla sua 200esima edizione!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà un po’ ballerino, con pioggia e sprazzi di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Mercatini di Natale a Milano e dintorni: la nostra guida

Domenica 28 novembre sarà l’ultimo giorno della Milano Music Week ! Tutti gli eventi da non perdere

! Tutti gli eventi da non perdere Dal 25 al 28 novembre, l’installazione immersiva realizzata da Sorgenia #sempre25novembre in piazza Tre Torri consentirà a tutti – grazie a cornette telefoniche sospese – di ascoltare le storie di dieci donne che sono riuscite a riscattarsi da violenza fisica, verbale e psicologica. I racconti sono raccolti nell’ebook “Storie di donne rinate” scaricabile gratuitamente . Ogni storia è impreziosita da un’immagine inedita realizzata da Anna Godeassi , giovane illustratrice e artista italiana che collabora con moltissime testate internazionali. Per ogni download dell’ebook, Sorgenia donerà 1 euro a Fondazione Pangea Onlus che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne in Italia e in Afghanistan, paese che sta vivendo in questi mesi una situazione particolarmente drammatica.

Sabato 27 novembre alle ore 16 presso la Cascina Nascosta (Viale Emilio Alemagna,) si terrà la presentazione in musica del libro "Crocodile Rock" (Hoepli), durante la quale i due autori Ezio Guaitamacchi e Antonio Bacciocchi approfondiranno le curiosità, gli aneddoti e le storie contenute all'interno del volume, dialogando con il musicista e scrittore Flavio Oreglio. La presentazione sarà arricchita dal prezioso contributo musicale delle versatili musiciste e artiste Brunella Boschetti e Andrea Mirò. Il rapporto tra musica e natura, l'etimologia del nome "Beatles" e le storie che si celano dietro band e artisti, italiani e internazionali, che hanno scelto di ispirarsi al mondo animale rappresentano una piccola parte di quanto verrà trattato durante la presentazione. La partecipazione è gratuita ed è necessario prenotarsi al 3406755196 tramite messaggio su Whatsapp.

alle ore 16 presso la (Viale Emilio Alemagna,) si terrà la presentazione in musica del libro “Crocodile Rock” (Hoepli), durante la quale i due autori approfondiranno le curiosità, gli aneddoti e le storie contenute all’interno del volume, dialogando con il musicista e scrittore . La presentazione sarà arricchita dal prezioso contributo musicale delle versatili musiciste e artiste . Il rapporto tra musica e natura, l’etimologia del nome “Beatles” e le storie che si celano dietro band e artisti, italiani e internazionali, che hanno scelto di ispirarsi al mondo animale rappresentano una piccola parte di quanto verrà trattato durante la presentazione. La partecipazione è gratuita ed è al 3406755196 tramite messaggio su Whatsapp. Domenica 28 novembre l’associazione Pluriversi organizza una passeggiata per conoscere a fondo i quartieri di Milano. Stavolta è il turno del quartiere di Molise-Calvairate , noto per le sue radici popolari e per il consapevole impegno dei suoi abitanti. Lo scrittore Giuseppe Genna lo ha scelto come sfondo del primo noir avente come protagonista il commissario Lopez, facendone il teatro di memorie sanguinose e di reati orribili. In un ampio giro storico-urbano, Lorenzo Vicentini, esperto di edilizia popolare e urbana oltre che botanico e arabista, condurrà i partecipanti attraverso Calvairate, gli antichi borghi milanesi, i quartieri popolari anni 20, quelli degli anni Settanta, ricordando l’opera di Genna, la Palazzina Liberty. L’appuntamento è al Parco Alessandrini alle 10.30 davanti alla targa dedicata al giudice. Prenotazioni e iscrizioni scrivendo a pluriversi@pluriversi.it

Domenica 28 novembre l'associazione Pluriversi organizza una passeggiata per conoscere a fondo i quartieri di Milano. Stavolta è il turno del quartiere di Molise-Calvairate, noto per le sue radici popolari e per il consapevole impegno dei suoi abitanti. Lo scrittore Giuseppe Genna lo ha scelto come sfondo del primo noir avente come protagonista il commissario Lopez, facendone il teatro di memorie sanguinose e di reati orribili. In un ampio giro storico-urbano, Lorenzo Vicentini, esperto di edilizia popolare e urbana oltre che botanico e arabista, condurrà i partecipanti attraverso Calvairate, gli antichi borghi milanesi, i quartieri popolari anni 20, quelli degli anni Settanta, ricordando l'opera di Genna, la Palazzina Liberty. L'appuntamento è al Parco Alessandrini alle 10.30 davanti alla targa dedicata al giudice. Prenotazioni e iscrizioni scrivendo a pluriversi@pluriversi.it

a Il Salotto di Milano l’etichetta INRI CLASSIC, presenta alcuni pianisti della sua scuderia nel corso di un pomeriggio dedicato alle nuove tendenze della musica colta. , negli spazi di design del palazzo di Corso Venezia 7, si terranno intimi showcase di mezzora per un pomeriggio in musica tra melodie e racconti. Al pianoforte s’alterneranno il compositore Riccardo Frediani e Davide de Angelis, la pianista Angela Tursi e il duo d’archi e elettronica No Mindless Scroll, il talento italo turco Francesco Taskayali e Francesco Maria Mancarella in una formazione con piano accompagnato da clarinetto e beatboxer. Special guest il sopranista DiMaio. Evento gratuito su prenotazione, scrivendo a inriclassic@metatrongroup.com S abato 27 e domenica 28 novembre a Milano, nella Sala Parrocchiale della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (via Sant’ Achilleo 4) torna il tradizionale mercatino solidale di CasAmica Onlus . Sarà possibile trovare regali per amici, parenti e colleghi con una particolare attenzione al sociale: il ricavato verrà interamente devoluto alla missione quotidiana di accoglienza di CasAmica , associazione che si occupa di accogliere e sostenere i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche. Saranno allestiti corner con giocattoli, prodotti di bellezza, prodotti per la casa, vini e specialità gastronomiche. Tra le idee regalo proposte: panettoni e pandori frutto dell’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & Co.

Sabato 27 e domenica 28 novembre a Milano, nella Sala Parrocchiale della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (via Sant' Achilleo 4) torna il tradizionale mercatino solidale di CasAmica Onlus. Sarà possibile trovare regali per amici, parenti e colleghi con una particolare attenzione al sociale: il ricavato verrà interamente devoluto alla missione quotidiana di accoglienza di CasAmica, associazione che si occupa di accogliere e sostenere i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche. Saranno allestiti corner con giocattoli, prodotti di bellezza, prodotti per la casa, vini e specialità gastronomiche. Tra le idee regalo proposte: panettoni e pandori frutto dell'alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & Co.

, gli incontri con l’autore di , è con Pierluigi Cuccitto che presenterà il suo libro “Racconti disprassici”. Raccolta di brevi racconti per far conoscere la disprassia dal punto di vista della persona affetta da questo disturbo, una condizione che ci si porta dietro per tutta la vita e che incide non solo a livello di coordinazione, ma si allarga a tutti i campi della vita. Appuntamento in Via Sant’Ambrogio 20 a Cinisello Balsamo. Prenotazioni al numero 02 6181293. Tutti gli appuntamenti precedenti sono ascoltabili sul canale YouTube di Una Ghirlanda di Libri. Sabato 27 novembre nel quartiere di Villapizzone si terrà una nuova edizione di Botteghe Aperte . Una giornata di laboratori, artigianato, eventi aperti al pubblico, che si rinnova ogni ultimo sabato del mese, promossa dagli artigiani e dai negozi del quartiere: Nicoletta Fasani, Libreria Baravaj, Manifatture Sonore, Studio Carlo Visco, Quasilocanda, Il Forno Del Sud e L’associazione La Via Del Respiro. Alla giornata partecipa anche la Biblioteca Comunale di Villapizzone, che porta all’aperto i propri servizi con una cargo bike presente nella piazzetta antistante la Quasilocanda, dalle ore 10 alle 14: sarà possibile iscriversi al sistema bibliotecario, leggere, curiosare, prendere in prestito e restituire libri, conoscendo da vicino cosa fa la biblioteca per rispondere alle necessità dei cittadini. Tra i laboratori e le botteghe di Via Mantegazza si potranno scoprire trasform-azioni declinate in tutti gli ambiti, dalla musica alla cucina, passando per la moda, i libri, l’arte e lo yoga.

Sabato 27 novembre nel quartiere di Villapizzone si terrà una nuova edizione di Botteghe Aperte. Una giornata di laboratori, artigianato, eventi aperti al pubblico, che si rinnova ogni ultimo sabato del mese, promossa dagli artigiani e dai negozi del quartiere: Nicoletta Fasani, Libreria Baravaj, Manifatture Sonore, Studio Carlo Visco, Quasilocanda, Il Forno Del Sud e L'associazione La Via Del Respiro. Alla giornata partecipa anche la Biblioteca Comunale di Villapizzone, che porta all'aperto i propri servizi con una cargo bike presente nella piazzetta antistante la Quasilocanda, dalle ore 10 alle 14: sarà possibile iscriversi al sistema bibliotecario, leggere, curiosare, prendere in prestito e restituire libri, conoscendo da vicino cosa fa la biblioteca per rispondere alle necessità dei cittadini. Tra i laboratori e le botteghe di Via Mantegazza si potranno scoprire trasform-azioni declinate in tutti gli ambiti, dalla musica alla cucina, passando per la moda, i libri, l'arte e lo yoga.

IKEA Italia porta i suoi prodotti di seconda mano nel cuore di Milano, al in programma sul Naviglio Grande. Nello spazio IKEA i visitatori troveranno una selezione di arredi che provengono dagli hub della circolarità (dove i mobili vengono sottoposti a un processo di recupero per poi essere rivenduti) degli store di Corsico, Carugate e San Giuliano, accompagnati da un’etichetta che racconta la storia di ogni prodotto. Dal 26 novembre al 24 dicembre aprirà a Milano a Casa EMERGENCY in via Santa Croce 19 il tradizionale Mercatino di Natale. Qui sarà possibile trovare 90 idee regalo con logo EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l’ong o da realtà di recupero e cooperazione sociale, realizzate nel rispetto dell’ambiente e dei diritti. Anche quest’anno uno spazio sarà riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’Afghanistan, in un periodo in cui, dopo 20 anni di guerra, ha bisogno del maggiore sostegno possibile. I fondi raccolti dalla vendita dei prodotti verranno destinati al sostegno di tutti i progetti di EMERGENCY. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20. Il 24 dicembre chiuderà invece alle 14

Dal 26 novembre al 24 dicembre aprirà a Milano a Casa EMERGENCY in via Santa Croce 19 il tradizionale Mercatino di Natale. Qui sarà possibile trovare 90 idee regalo con logo EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l'ong o da realtà di recupero e cooperazione sociale, realizzate nel rispetto dell'ambiente e dei diritti. Anche quest'anno uno spazio sarà riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall'Afghanistan, in un periodo in cui, dopo 20 anni di guerra, ha bisogno del maggiore sostegno possibile. I fondi raccolti dalla vendita dei prodotti verranno destinati al sostegno di tutti i progetti di EMERGENCY. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20. Il 24 dicembre chiuderà invece alle 14

torna alla sua 7° edizione presso lo showroom Pierre Bonnet in Via Voghera 2 a Milano. Ad ogni edizione CFM abbraccia una causa solidale e, in questa edizione, regaleranno il pranzo di Natale ad alcune famiglie in difficoltà con l’iniziativa Natale Sospeso. Al CFM si potranno trovare accessori, capi d’abbigliamento vintage, usati o nuovo mai indossato, bigiotteria e abbigliamento da bambino. Arriva a Milano Più che danza diffuso, progetto che comprende diverse azioni, tra le quali cinque weekend di danza nelle suggestive sale del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Fino al 16 gennaio , si svolgeranno incontri creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi della scena performativa contemporanea.

, si svolgeranno incontri creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi della scena performativa contemporanea. Ultimi giorni per B.U.M. – Bruzzano Urban Market in via Senigallia 18: un mercato urbano, un rinnovato luogo di condivisione per abitare la “città dei 15 minuti”. Un’offerta di qualità, locale e stagionale, un’occasione per scoprire profumi, sapori e storie autentiche di cascine e aziende agricole lombarde di spicco, che producono e trasformano direttamente i prodotti che troverete all’interno del mercato: conserve, prodotti caseari, miele, vini, frutta e verdura biologica e persino fiori commestibili. Il mercato tornerà ogni sabato fino al 27 novembre dalle 14 alle 18.

L’Orchestra dei Pomeriggi Musicali torna ai leggii del Teatro Dal Verme per i concerti settimanali della 77a Stagione “Racconti senza parole” giovedì 25 novembre (ore 20) e sabato 27 novembre (ore 17) con un programma che lega due celebri pagine di Beethoven – l’ouverture Coriolano e la Sinfonia n. 8 – al Concerto n. 2 per pianoforte di Saint-Saëns. Protagoniste due note musiciste come Beatrice Venezi impegnata sul podio e la pianista Viviana Lasaracina. Fra i due tradizionali turni di concerti, venerdì 26 novembre alle ore 19.30 , Beatrice Venezi e Viviana Lasaracina incontreranno e converseranno con gli Under30 che seguono la nuova rassegna “Altri Pomeriggi”, un’attività nata per aprire sempre più il teatro e la programmazione dell’Orchestra al pubblico dopo il lockdown: un ciclo di nove concerti e incontri con aperitivo, pensati e realizzati in esclusiva per i giovani di età inferiore ai 30 anni che, in questo caso, converseranno con le artiste su “Il pianoforte di Beethoven”. Il biglietto per partecipare ha un costo di 10 euro compreso l’aperitivo conclusivo.

L'Orchestra dei Pomeriggi Musicali torna ai leggii del Teatro Dal Verme per i concerti settimanali della 77a Stagione "Racconti senza parole" giovedì 25 novembre (ore 20) e sabato 27 novembre (ore 17) con un programma che lega due celebri pagine di Beethoven – l'ouverture Coriolano e la Sinfonia n. 8 – al Concerto n. 2 per pianoforte di Saint-Saëns. Protagoniste due note musiciste come Beatrice Venezi impegnata sul podio e la pianista Viviana Lasaracina. Fra i due tradizionali turni di concerti, venerdì 26 novembre alle ore 19.30, Beatrice Venezi e Viviana Lasaracina incontreranno e converseranno con gli Under30 che seguono la nuova rassegna "Altri Pomeriggi", un'attività nata per aprire sempre più il teatro e la programmazione dell'Orchestra al pubblico dopo il lockdown: un ciclo di nove concerti e incontri con aperitivo, pensati e realizzati in esclusiva per i giovani di età inferiore ai 30 anni che, in questo caso, converseranno con le artiste su "Il pianoforte di Beethoven". Il biglietto per partecipare ha un costo di 10 euro compreso l'aperitivo conclusivo.

, sarà in scena al Teatro Studio Melato, in prima nazionale, platea 40 euro, balconata 32 euro. Un nuovo appuntamento al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per Più che danza diffuso, cinque weekend dedicati ai processi creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi, quali Davide Valrosso (27-28 novembre 2021), Francesca Sproccati (4-5 dicembre 2021), Daniele Ninarello (28-29 dicembre 2021), Salvo Lombardo (15-16 gennaio 2022). Sabato 27 novembre sarà la volta del danzatore e coreografo Davide Valrosso che dalle 15 alle 18, con performance finale domenica alle 17 , porterà nella suggestiva Sala Biancamano del Museo Cinque danze per il futuro, progetto che si compone di cinque quadri differenti, con in scena un danzatore (Davide Valrosso) e un musicista (Daniele Gherrino), che insieme sperimentano varie possibilità di relazione. Le presenze sulla scena intessono un corredo di connessioni, relazioni, scambi, apparizioni, destrutturazioni che dal primo al quinto capitolo concretizzano un andirivieni di immagini o immaginari essenziali, sconfinando nel contatto o nella distanza fra i ruoli, nell’assenza o nell’alternarsi dei performers, nel dismettere i propri panni per vestire quelli dell’altro.

Un nuovo appuntamento al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per Più che danza diffuso, cinque weekend dedicati ai processi creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi, quali Davide Valrosso (27-28 novembre 2021), Francesca Sproccati (4-5 dicembre 2021), Daniele Ninarello (28-29 dicembre 2021), Salvo Lombardo (15-16 gennaio 2022). Sabato 27 novembre sarà la volta del danzatore e coreografo Davide Valrosso che dalle 15 alle 18, con performance finale domenica alle 17, porterà nella suggestiva Sala Biancamano del Museo Cinque danze per il futuro, progetto che si compone di cinque quadri differenti, con in scena un danzatore (Davide Valrosso) e un musicista (Daniele Gherrino), che insieme sperimentano varie possibilità di relazione. Le presenze sulla scena intessono un corredo di connessioni, relazioni, scambi, apparizioni, destrutturazioni che dal primo al quinto capitolo concretizzano un andirivieni di immagini o immaginari essenziali, sconfinando nel contatto o nella distanza fra i ruoli, nell'assenza o nell'alternarsi dei performers, nel dismettere i propri panni per vestire quelli dell'altro.

2021 PACTA dei Teatri presenta al PACTA SALONE di Milano in prima assoluta lo spettacolo di Livia Castiglioni, con la regia di Alberto Oliva, in scena Maria Eugenia D’Aquino, sull’icona della moda indipendente Elsa Schiaparelli, artista rivale negli anni ’30 di Coco Chanel. In scena Schiap, come amava farsi chiamare, col suo fare ironico e sferzante, apostrofa divertita l’invisibile presentatore di un improbabile quiz. Un set televisivo allestito per lei sola, unica concorrente in gara alle porte dell’aldilà, un passo prima dell’oblio dell’incoscienza. Per rispondere al quiz è costretta a indagare sé stessa e a non trascurare nessuna punta aguzza, anche quelle che graffiano e fanno male. È stata tante cose in vita: stilista, amante, inventrice, madre, ribelle, immigrata. Ma in quest’ultimo confronto, cosa scoprirà? Tra Parigi, Roma, Svizzera e Stati Uniti un viaggio rosa shocking, come il colore inventato da Schiap. Orario spettacoli: martedì – sabato ore 20.45, domenica ore 17.30. intero € 24, Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) € 16, Under 25/over 60 € 12, gruppi scuola € 9. Spirit de Milan torna con un nuovo fine settimana di appuntamenti per tutti i gusti, ecco il calendario:

– Venerdì 26 novembre serata “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento)! Ad esibirsi ci saranno le Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80. A seguire il dj set di Alex Biasco

– Sabato 27 novembre lo Spirit de Milan apre già alle 12:00 con il brunch irlandese e alle 14:30 è previsto il concerto della Traditional Music Academy, con cinque formidabili musicisti provenienti da Irlanda e Scozia. In serata invece, “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco la cantante sammarinese Sara Jane Ghiotti, accompagnata da una formazione di eccezione della resident band di SDM – gli “Hot Crystal Rhythmakers”

– Domenica 28 novembre torna l’appuntamento con “Spirit in Blues”. Alle 22 il concerto dei The Hipshakers, che raccolgono nel loro repertorio i migliori brani meno noti del periodo d’oro del blues e del rhythm and blues, dal ’40 ai primi anni ’60. Opening act BB CHRIS (ore 21).

Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 27 novembre con “L’albero degli antenati” nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver osservato alcuni esempi di statuette conservate al Museo provenienti dalla Papua Nuova Guinea, i piccoli partecipanti saranno invitati a riflettere sull’importanza della famiglia per poi realizzare con l’aiuto di fogli, cartoncini e pennarelli colorati un proprio albero genealogico che comprenda piccole dediche per genitori, nonni, zii e cugini. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 27 novembre con "L'albero degli antenati" nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Dopo aver osservato alcuni esempi di statuette conservate al Museo provenienti dalla Papua Nuova Guinea, i piccoli partecipanti saranno invitati a riflettere sull'importanza della famiglia per poi realizzare con l'aiuto di fogli, cartoncini e pennarelli colorati un proprio albero genealogico che comprenda piccole dediche per genitori, nonni, zii e cugini. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l'attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

, in Piazza XXIV Maggio a Milano nella location di Rockol- Ubiqo, prenderà vita il divertente villaggio di Natale: “ ”. Un’intera giornata all’insegna della baby dance natalizia, in uno spazio per i bambini dove potranno respirare il calore delle feste. Ad accoglierli insieme a Carolina, il simpatico Topo Tip e la dolcissima Coniglietta, anche i protagonisti indiscussi di ogni festività: Babbo Natale e gli Elfi! Carolina e i suoi amici si esibiranno in uno spettacolo in diversi momenti della giornata. Dopo ogni spettacolo i bambini potranno incontrarli e scattare una foto insieme a loro. Ma non solo! Durante tutta la giornata si susseguiranno , tra giochi, magia, esibizioni speciali e tanta tanta musica. Sabato 27 novembre tornano gli appuntamenti della Veneranda Fabbrica del Duomo dedicata ai più piccoli. Con Alla scoperta del grande Organo del Duomo i ragazzi tra i 9 e i 13 anni parteciperanno a un’eccezionale visita per conoscere il preziosissimo strumento che dà voce al Duomo di Milano ormai da secoli, ossia il Grande Organo che è in questo momento oggetto di un importante campagna di restauri. Con le sue 15.800 canne è il più grande in Italia e secondo in Europa. Guidati dal Maestro Emanuele Carlo Vianelli, primo organista della Cattedrale, i ragazzi scopriranno il funzionamento di questo complesso strumento e ascolteranno mille note diffondersi tra le alte navate! L’appuntamento è alle 15, il prezzo è di 10 € a persona.

Sabato 27 novembre tornano gli appuntamenti della Veneranda Fabbrica del Duomo dedicata ai più piccoli. Con Alla scoperta del grande Organo del Duomo i ragazzi tra i 9 e i 13 anni parteciperanno a un'eccezionale visita per conoscere il preziosissimo strumento che dà voce al Duomo di Milano ormai da secoli, ossia il Grande Organo che è in questo momento oggetto di un importante campagna di restauri. Con le sue 15.800 canne è il più grande in Italia e secondo in Europa. Guidati dal Maestro Emanuele Carlo Vianelli, primo organista della Cattedrale, i ragazzi scopriranno il funzionamento di questo complesso strumento e ascolteranno mille note diffondersi tra le alte navate! L'appuntamento è alle 15, il prezzo è di 10 € a persona.

