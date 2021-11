Per il secondo anno torna a Milano l’iniziativa delle Scatole di Natale. Si tratta di un’iniziativa importata dalla Francia e arrivata a Milano grazie a Marion Pizzato, persona che ha fatto della creatività un veicolo per la beneficenza. Sono le Boîtes de Noël, le scatole di Natale per i bisognosi, riempite di poche cose, necessarie al corpo e alla mente.

La raccolta delle scatole è attiva in moltissimi punti della città fino al 28 novembre 2021. Dopo quella data le diverse associazioni attive sul territorio provvederanno a distribuirle ai senzatetto e alle persone più povere di Milano.

Scatole di Natale: come farle

Si tratta di un’idea molto semplice, in cui si possono coinvolgere anche i bambini, insegnando loro a fare del bene divertendosi. Bisogna scegliere se destinare la scatola a un uomo, una donna o un bambino, in modo da raccogliere le cose più utili e piacevoli per ognuno. Per creare una scatola di Natale occorre una scatola da scarpe, che andrà riempita con:

Una cosa calda (una sciarpa, un paio di guanti o una copertina)

(una sciarpa, un paio di guanti o una copertina) Un prodotto di bellezza (un profumo, una crema, uno shampoo o una trousse di trucchi)

(un profumo, una crema, uno shampoo o una trousse di trucchi) Una cosa golosa (un dolce, una stecca di cioccolata o un pacco di biscotti)

(un dolce, una stecca di cioccolata o un pacco di biscotti) Un passatempo (ci si può sbizzarrire con giochi da tavolo, libri, un giocattolo o delle matite colorate)

Ultimo, ma forse più importante, un bigliettino in cui scrivere auguri e parole gentili dirette a chi riceverà il pacco. Il materiale nella scatola deve essere nuovo, o cumunque pulito e in ottimo stato.

Scatole di Natale: dove consegnarle a Milano

Una volta decorata con della carta da regalo e scritto un generico destinatario, la scatola può essere consegnata in moltissimi punti di raccolta in diversi punti della città, che provvederanno a far arrivare le scatole alle persone che più ne hanno bisogno. Per consegnare i pacchi c’è tempo fino al 28 novembre. Questa la lista dei luoghi di raccolta a Milano, con i contatti dei referenti per ogni domanda o chiarimento.

Per diventare a propria volta un volontario della raccolta basterà scrivere una mail a scatoledinatalemilano@outlook.com con i propri dati (nome, cognome, telefono e mail, nome scuola o zona).

ASSAGO: Christine Wingert (christine.wingert.cw@gmail.com / 3494992181)

Christine Wingert (christine.wingert.cw@gmail.com / 3494992181) BANDE NERE / PRIMATICCIO: scuola infanzia Legioni Romane: Roberta Misuriello (misuriello.roberta@gmail.com / 3490554419)

scuola infanzia Legioni Romane: Roberta Misuriello (misuriello.roberta@gmail.com / 3490554419) BDC SCHOOL MILANO , Via dei Fontanelli 3 – Paola e Anna (3665297521)

, Via dei Fontanelli 3 – Paola e Anna (3665297521) BONOLA: Jacqueline Bakhet (tamburilontani51@gmail.com / 3333090401)

Jacqueline Bakhet (tamburilontani51@gmail.com / 3333090401) BOVISA : Francesca Mastropietro (francy_mastropietro@hotmail.it / 3756045786)

: Francesca Mastropietro (francy_mastropietro@hotmail.it / 3756045786) BUONARROTI / SANZIO: Carmen Rizzo (carmenrizzo1@gmail.com / 3345892127)

Carmen Rizzo (carmenrizzo1@gmail.com / 3345892127) CASCINA MERLATA: Valentina Nigrotti (Bimbisocial@vivivillage.it / 3453891188)

Valentina Nigrotti (Bimbisocial@vivivillage.it / 3453891188) CENISIO: Banca Widiba, Via Messina 38: Simona Porati (simona.porati@gmail.com / 3496303578) – raccolta sabato 27 novembre dalle 9 alle 13

Banca Widiba, Via Messina 38: Simona Porati (simona.porati@gmail.com / 3496303578) – raccolta sabato 27 novembre dalle 9 alle 13 CENTRALE: via Giovanni Battista Pirelli angolo via Cornalia: Francesca Cassani (francescacassani@gmail.com) – raccolta il 26 Novembre dalle 8.30 alle 10

via Giovanni Battista Pirelli angolo via Cornalia: Francesca Cassani (francescacassani@gmail.com) – raccolta il 26 Novembre dalle 8.30 alle 10 CORVETTO/ UMBRIA/ MOLISE/ PORTA ROMANA: presso Viale Lucania 18, Michela Stassano, Milano Sospesa: (titti_74@hotmail.it / 3388067615)

presso Viale Lucania 18, Michela Stassano, Milano Sospesa: (titti_74@hotmail.it / 3388067615) CRESCENZAGO : Via San Mamete 15 (raccolta sabato 11 dicembre mattina e pomeriggio): Fulvia Ogliari (fulviaogliari@gmail.com / 3284153337 )

: Via San Mamete 15 (raccolta sabato 11 dicembre mattina e pomeriggio): Fulvia Ogliari (fulviaogliari@gmail.com / 3284153337 ) CROCETTA : Pronto Soccorso del Policlinico di Milano, via FRANCESCO sforza 35: Donatella Pavanello (pavanellodonatella@gmail.com / 3474153642)​

: Pronto Soccorso del Policlinico di Milano, via FRANCESCO sforza 35: Donatella Pavanello (pavanellodonatella@gmail.com / 3474153642)​ FORLANINI/ CORSICA/ MECENATE/ UNGHERIA: Mara Bea (lamiarosa.mb@gmail.com / 3348082338)

Mara Bea (lamiarosa.mb@gmail.com / 3348082338) FORLANINI : Asilonelboscomilano Cascina Sant’ Ambrogio: Eliana Rochetti – associazione Naturiamo (asilonelboscomilano@gmail.com / 3334518792)

: Asilonelboscomilano Cascina Sant’ Ambrogio: Eliana Rochetti – associazione Naturiamo (asilonelboscomilano@gmail.com / 3334518792) GALLARETESE: Silvia Seguini (silvia.seguini@gmail.com / 3397577613)

Silvia Seguini (silvia.seguini@gmail.com / 3397577613) GORLA / PONTE NUOVO: Daniela Mainardi (daniela_mainardi@libero.it / 3296467899)

Daniela Mainardi (daniela_mainardi@libero.it / 3296467899) GRATOSOGLIO / BASMETTO / MISSAGLIA / TERRAZZE: Antonella Musella (socialstreet.gratosoglio@gmail.com / 3496522252)

Antonella Musella (socialstreet.gratosoglio@gmail.com / 3496522252) LORENTEGGIO: Martiri Chicca (3470733222)

Martiri Chicca (3470733222) LORENTEGGIO: presso Amalthea via privata delle Primule 12 (solo Giovedi 25 novembre dalle 9 alle 12): Silvia Canisi (centroamalthea@gmail.com / 3394312143)

presso Amalthea via privata delle Primule 12 (solo Giovedi 25 novembre dalle 9 alle 12): Silvia Canisi (centroamalthea@gmail.com / 3394312143) MAGGIOLINA e Scuola Salesiani Don Bosco (via Copernico): Fabiana Luongo (fabiana.luongo77@gmail.com)

e Scuola Salesiani Don Bosco (via Copernico): Fabiana Luongo (fabiana.luongo77@gmail.com) MAGGIOLINA : Fabiana Luongo (fabiana.luongo77@gmail.com)

: Fabiana Luongo (fabiana.luongo77@gmail.com) NAVIGLI : presso l’artiglio alzaia naviglio grande 108: Claudia Baietta (claudia.baietta22@gmail.com / 3288392855)

: presso l’artiglio alzaia naviglio grande 108: Claudia Baietta (claudia.baietta22@gmail.com / 3288392855) PAGANO / WAGNER / WASHINGTON: c/o Leoni Sport via Washington 94 & Funny Bike Via Privata Giacomo Favretto, 15 angolo Viale Misurata: Michela Bacciardi (miche.bacciardi@gmail.com / 3470035352)

c/o Leoni Sport via Washington 94 & Funny Bike Via Privata Giacomo Favretto, 15 angolo Viale Misurata: Michela Bacciardi (miche.bacciardi@gmail.com / 3470035352) PAGANO Scuola Rasori: Raffaella De Rossi (rdr.net@virgilio.it / 3397202258) e Luciana Farias (luciana1610@gmail.com / 3480048022)

Scuola Rasori: Raffaella De Rossi (rdr.net@virgilio.it / 3397202258) e Luciana Farias (luciana1610@gmail.com / 3480048022) PIAZZA SICILIA: Micol Garbelli (micol.garbelli@yahoo.it / 3477366658) e Margherita Weiss

Micol Garbelli (micol.garbelli@yahoo.it / 3477366658) e Margherita Weiss (marghe.weiss@gmail.com / 345 169 5796)

PORTA LODOVICA : Michela Ronchi (michi.ronchi@gmail.com / 3355352141)

: Michela Ronchi (michi.ronchi@gmail.com / 3355352141) PORTA ROMANA , via carlo botta 35: Alessia Pastori (alessia.pastori@it.ey.com / 3492504432)

, via carlo botta 35: Alessia Pastori (alessia.pastori@it.ey.com / 3492504432) PORTA VENEZIA Associazione Genitori Stoppani: Elisa Ferrero (Elisa.Ferrero@associazionescuolastoppani.com)

Associazione Genitori Stoppani: Elisa Ferrero (Elisa.Ferrero@associazionescuolastoppani.com) PRECOTTO – Alveare San Filippo: Simona El Afefey (elsimona@gmail.com / 3492811234)

– Alveare San Filippo: Simona El Afefey (elsimona@gmail.com / 3492811234) PRECOTTO / GORLA / TURRO/ CRESCENZAGO: Christine Wingert (christine.wingert.cw@gmail.com / 3494992181)

Christine Wingert (christine.wingert.cw@gmail.com / 3494992181) PRIMATICCIO / SODERINI: Rossella Gennari (rossella.gennari@yahoo.it / 3497811945)

Rossella Gennari (rossella.gennari@yahoo.it / 3497811945) QUARTO OGGIARO – Le Robette Social Team, via Satta 9: Roberta Bernasconi (lerobetteofficial@gmail.com / 3294367140)

– Le Robette Social Team, via Satta 9: Roberta Bernasconi (lerobetteofficial@gmail.com / 3294367140) QUINTO ROMANO : Francesca Parravani (framemole@hotmail.it / 3469833397)

: Francesca Parravani (framemole@hotmail.it / 3469833397) QT8: Silvia Seguini (silvia.seguini@gmail.com / 3397577613)

Silvia Seguini (silvia.seguini@gmail.com / 3397577613) RIPAMONTI presso Bar Sofia Via Giuseppe Ripamonti, 201: Simonetta Moroni (simo.moroni@fastwebnet.it / 3495554352)

presso Bar Sofia Via Giuseppe Ripamonti, 201: Simonetta Moroni (simo.moroni@fastwebnet.it / 3495554352) SAN SIRO – Scuola elementare San Giusto e nido Montebaldo: Luana Garbuglia (Luanagarbuglia@hotmail.it / 3470804985)

– Scuola elementare San Giusto e nido Montebaldo: Luana Garbuglia (Luanagarbuglia@hotmail.it / 3470804985) SAN SIRO/BAGGIO – Scuola materna Carlo Marx e scuola primaria Viscontini: Amal Jaafrane (amal.jag@gmail.com / 3334420588)

– Scuola materna Carlo Marx e scuola primaria Viscontini: Amal Jaafrane (amal.jag@gmail.com / 3334420588) SAN SIRO – I.C. Calasanzio (primarie e secondarie) e scuola materna Don Gnocchi: Lucia Tilio (lucia.tilio@gmail.com / 3488201564)

– I.C. Calasanzio (primarie e secondarie) e scuola materna Don Gnocchi: Lucia Tilio (lucia.tilio@gmail.com / 3488201564) SAN SIRO – Scuola materna Paravia: Martina Tome’ (Martina.tome80@gmail.com / 3737600434)

– Scuola materna Paravia: Martina Tome’ (Martina.tome80@gmail.com / 3737600434) SAN SIRO Bar Boombastic di Matia Pavani, via Novara 123 (da lunedi a venerdi dalle 6.30 alle 19.30 e il sabato e a domenica dalle 8.00 alle 12.00)

Bar Boombastic di Matia Pavani, via Novara 123 (da lunedi a venerdi dalle 6.30 alle 19.30 e il sabato e a domenica dalle 8.00 alle 12.00) SAN SIRO presso asilo nido Ali e Radici, Via martiri triestini 1 Milano: Gessica Borda (asilonidoalieradici@yahoo.com / 3806367114)

presso asilo nido Ali e Radici, Via martiri triestini 1 Milano: Gessica Borda (asilonidoalieradici@yahoo.com / 3806367114) SANT’AGOSTINO/PARCO SOLARI : Chiara Fanciulli (chiara.fanciulli@gmail.com)

: Chiara Fanciulli (chiara.fanciulli@gmail.com) SOLARI : Silvia Lovisetti Busy Bees via Dezza (slovisetti@gmail.com / 3394118842)

: Silvia Lovisetti Busy Bees via Dezza (slovisetti@gmail.com / 3394118842) TIBALDI/ MEDA/ PEZZOTTI: Francesca Conte (fra.conte@gmail.com / 346 6662622)

Francesca Conte (fra.conte@gmail.com / 346 6662622) TRENNO: Silvia Seguini (silvia.seguini@gmail.com / 3397577613)

Silvia Seguini (silvia.seguini@gmail.com / 3397577613) VIGENTINO (Zona Ripamonti): Cristina Sappa, Milano Sospesa (dream1garden@gmail.com / 3703267251

(Zona Ripamonti): Cristina Sappa, Milano Sospesa (dream1garden@gmail.com / 3703267251 ZONA 8: Donatella – Gelateria Opla’ Via Principe Eugenio 29 (3389205601)

Punti di raccolta hinterland, provincia di Milano e Lombardia