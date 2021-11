Cartoomics, festival e concerti: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend è alle porte e, nonostante il tempaccio previsto, sarà un altro weekend pieno di eventi! Ce ne sarà per tutti i gusti: da Cartoomics, la fiera dedicata al mondo di videogiochi, fumetti e serie TV fino al teatro più impegnato, il cinema d’essai, le attività per bambini e i festival fuori città!

Per non perdere nessuno degli innumerevoli appuntamenti a Milano e fuori, il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per segnalarvi i migliori eventi del fine settimana!

Il meteo del weekend a Milano sarà piuttosto grigio, con tanto di vento e pioggia. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Da venerdì 12 a domenica 14 novembre alla Fiera Milano di Rho si terrà Cartoomics , la fiera dedicata agli amanti del fumetto, del cinema e delle serie TV, quest’anno accorpata alla Milan Games Week, incentrata sul mondo dei videogiochi. Programma, biglietti e info!

alla Fiera Milano di Rho si terrà , la fiera dedicata agli amanti del fumetto, del cinema e delle serie TV, quest’anno accorpata alla Milan Games Week, incentrata sul mondo dei videogiochi. Programma, biglietti e info! Sabato 13 novembre alle ore 9.30 presso la Palazzina Appiani, nel cuore del Parco Sempione, torna il Run Happy Tour, un percorso lungo 7 km che si snoderà tra grattacieli, storiche botteghe, parchi, monumenti e chiese. Durante tutta la mattinata sarà possibile visitare gratuitamente l’interno dell’Arena. Evento gratuito e aperto a tutti, previa registrazione. Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente la t-shirt ufficiale, avranno la possibilità di indossare e provare le calzature novità della stagione e brindare al Run Happy Hour, aperitivo animato da tante sorprese.

presso la Palazzina Appiani, nel cuore del Parco Sempione, torna il Run Happy Tour, un percorso lungo 7 km che si snoderà tra grattacieli, storiche botteghe, parchi, monumenti e chiese. Durante tutta la mattinata sarà possibile visitare gratuitamente l’interno dell’Arena. Evento gratuito e aperto a tutti, previa registrazione. Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente la t-shirt ufficiale, avranno la possibilità di indossare e provare le calzature novità della stagione e brindare al Run Happy Hour, aperitivo animato da tante sorprese. Venerdì 12 e sabato 13 novembre si terrà IF! Festival della Creatività : l’ottava edizione a BASE Milano e in streaming con il tema #MERAVIGLIOSO. Oltre 50 eventi e più di 100 speaker italiani e internazionali animeranno il ricco palinsesto dell’evento. I due talk di apertura affidati a Pedro Pina, Vice President e Head of YouTube EMEA, e alla digital content creator italo-egiziana Tasnim Ali. Tra gli ospiti anche Giacomo Poretti, Nicola Guaglianone, Marina Cuollo, Chadia Rodriguez, Maccio Capatonda, Federico Clapis, Daniele Cassioli, Luca Sofri e Francesco Carofiglio. Biglietti: ingresso fisico + 2 accessi streaming: 65 €, solo accesso streaming: 19 €. L’acquisto dei biglietti è esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’evento.

(ingresso a 10 € compresa la prima consumazione) in via Lattuada 14. Fino al 26 novembre avrà luogo la quinta edizione di Parade Électronique 2021_Paesaggi Sonori con un programma molto ampio: 13 concerti di Musica Elettronica nelle sue diverse espressioni distribuiti tra tre luoghi di Milano, Fabbrica Del Vapore – Teatro Arsenale – Centro sociale Barrio’s Barona . Sabato 6 novembre si terranno due concerti: Sound Postcards, alle 17.30 al Teatro Arsenale con Kromos (Ricciarda Belgiojoso, Mario Mariotti, Guglielmo Prati, Walter Prati) – Musica dal vivo per Paris qui dort di René Clair, il racconto di una Parigi addormentata rimasta in mano a poche persone con molte similitudini ai nostri lockdown in tempi recenti. La musica dal vivo di Kromos interagisce con questa città deserta e con i suoi pochi e attivissimi cittadini scampati al sonno collettivo. Mentre alle 21, sempre al Teatro Arsenale si terrà Urbe Digitalis, con Cristian Croce & Black Track – “Viale Castelli.” Una tipica giornata in Viale Castelli. Suoni urbani ed extra urbani che percorrono l’idea di sfuggire alla routine cittadina per immergersi nella natura incontaminata.

Venerdì 12 novembre , alle ore 20:45 sul palcoscenico dell’EcoTeatro di Milano, andrà in scena lo spettacolo Tanguera del coreografo Luciano Padovani. In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dal trio Tango Spleen – pianoforte, bandoneon e violino – ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici da Pugliese al più conosciuto Piazzolla. Biglietti: 25 € intero – 20 € ridotto (under 25 e over 60).

– Venerdì 12 novembre “Bandiera Gialla” con i Funky Town, band che in un unico corpus racchiude la potenza del soul vecchio stile e la libertà del funk in un sound avvolgente. Dopo il concerto, segue il dj set di Alex Biasco.

– Sabato 13 novembre appuntamento con “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco Calabrò Coi Colibrì, formazione capitanata da Fabio Koryu Calabrò (voce, ukulele, tie) che propone i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche. A seguire, dj Set con Mr Dip.

– Domenica 14 novembre Spirit de Milan è aperto dalle ore 12 per il pranzo. Dalle ore 15 musica dal vivo con il nostro straordinario Hot Jazz Club. Alle 22 l’evento celebrativo dei 20 Anni di carriera di Amanda E La Banda! Sul palco i musicisti che si sono alternati nella formazione del gruppo, che suoneranno musica blues, soul, spiritual, funk e R’n’B.

Domenica 14 novembre tornano gli appuntamenti della Veneranda Fabbrica del Duomo dedicata ai più piccoli. Con KID PASS Avventure tra le pagine – I ragazzi e le pietre i ragazzi tra i 9 e i 13 anni vivranno la storia di tre ragazzi e la necessità di essere coraggiosi, nel buio e nel silenzio di una notte che cambierà le loro vite. Un’Avventura tra le pagine che li porterà a scoprire, attraverso un dialogo svolto tra le sale del Museo, la storia della Cattedrale e il lavoro prezioso di tutti coloro che hanno preso parte alla sua costruzione. L’appuntamento è alle 16.30, il prezzo è di 8 € a persona.

