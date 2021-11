Festa del Torrone 2021 a Cremona: gli eventi dal 13 al 21 novembre

Torna finalmente dal vivo in forma integrale la Festa del Torrone di Cremona, storico appuntamento nella città lombarda che ha dato i natali a uno dei dolci più amati d’Italia, specialmente sotto il periodo delle feste. Dal 13 al 21 novembre 2021 Cremona si animerà di eventi, degustazioni, showcooking e attività di ogni tipo nel nome del dolce inventato nel 1441 in onore delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza.

Quest’anno, dopo la pausa obbligata del 2020, la Festa del Torrone torna alla sua versione storica di 9 giorni: due weekend da cogliere al volo per una gita fuoriporta da Milano alla scoperta di una delle città più belle della Lombardia!

Festa del Torrone di Cremona: gli eventi da non perdere

Ogni giorno della manifestazione, dalle 9 alle 20 in Piazza Stradivari, Via Gramsci e Cortile Federico II saranno presenti stand da tutta Italia di produttori di torrone, dolci e cioccolata. Insieme agli stand saranno presenti tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 in Galleria XXV Aprile laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’Istituto Einaudi di Cremona.

Sabato 13 novembre

Ti racconto Cremona . Percorso pensato per chi arriva a Cremona per la prima volta: si racconterà la storia della città in tre piazze attraverso gli eventi più significativi che saranno narrati guardando alcuni tra i monumenti più rappresentativi. Osservando con gli occhi e “ascoltando” le proprie gambe si potrà scoprire perché esiste Cremona e come è cambiato il suo aspetto nel corso dei secoli, diventando per due ore tutti cremonesi. Prenotazione almeno 12 ore prima scrivendo a visit@procremona.it o al +39 3388071208 (anche sms o WhatsApp). Partenza alle ore 10.30 e alle ore 14.30 in piazza Marconi presso la statua di Antonio Stradivari.

Il legame tra olfatto e gusto è più forte di quanto immaginiamo e quale miglior occasione per darvene prova se non invitandovi a partecipare ad una degustazione a tema torrone e vino? Un binomio d’eccellenza con due storici protagonisti: il torrone Sperlari e i vini delle cantine Bava di Cocconato d’Asti. Degustazione gratuita a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com entro l’11 novembre. Infiorata omaggio a Dante. Una vera e propria opera d’arte che verrà realizzata sulla pavimentazione di Piazza del Comune che con il trascorrere delle ore verrà pian piano ricoperta prendendo forma e colore, fino alla creazione di un maestoso disegno in omaggio a Dante Alighieri. Grandi e piccini avranno la possibilità di essere coinvolti in questa inedita attività sia nella preparazione che nella colorazione del disegno. Attività a partire dalle 14.30

Domenica 14 novembre

Il treno del torrone. In Viaggio per Cremona sul treno d’epoca a vapore. Per chi vorrà provare il fascino e l’amarcord di un tuffo nel passato avrà un vero e proprio treno a vapore a sua disposizione. I viaggiatori potranno accomodarsi nelle mitiche carrozze “Centoporte” trainate dalla locomotiva a vapore FS Gr. 740-278, costruita nel 1922 e quindi quasi centenaria. E’ uno dei pochi esemplari rimasti di questo gruppo utilizzato in passato sia per treni merci che viaggiatori, oggi a disposizione per raggiungere Cremona e la Festa del Torrone. Prezzi: adulti da Milano e Treviglio € 35, Prezzo bambini e ragazzi 4/12 anni: da Milano e Treviglio € 15. Bambini gratis fino a 4 anni (uno per adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere). Visite, escursioni e pranzi sono liberi. Per informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi “Visione del Mondo” – e-mail: booking@visionedelmondo.com – tel. 0577 48003

Anche quest’anno Sperlari presenterà la tradizionale maxi costruzione. Un’opera unica, originale, interamente fatta di torrone per la prima volta presentata a Cremona. La costruzione gigante di torrone, rappresentante un abbraccio, sarà terminata live durante la giornata di domenica direttamente dai dipendenti della storica azienda cremonese che con ogni singolo torroncino vorranno omaggiare il percorso fatto insieme nel corso degli anni a celebrazione del 185° anno di Sperlari. Bottega del liutaio. Visita alla bottega di un liutaio per scoprire il fascino della liuteria cremonese: verrà illustrata la costruzione del violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei grandi maestri del passato, gli Amati, i Guarneri e Antonio Stradivari. Nelle botteghe torneranno a vivere i segreti di questa antica arte, fatta di esperienza e di amore per la musica e la liuteria: il profumo delle vernici naturali, i legni esposti per la stagionatura, i grandi e piccoli attrezzi dell’artigiano, i disegni e le “forme interne” peculiari della tradizione cremonese, gli accessori e il collaudo finale. In omaggio a tutti i partecipanti un segnalibro con immagini di Cremona e una Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, nei ristoranti, negozi e gastronomie. Prezzo: 15 € a persona. Per info e prenotazioni: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com. È possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5.

Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre

Raccontati. Aperitivo insieme a Duo Diamanti. Dalla tradizione della musica italiana e internazionale alla ricerca di sonorità nuove, in equilibrio sulle corde di un contrabbasso. La formazione gioca con la musica, racconta storie e mescola assieme i colori del jazz e della canzone d’autore. Consumazione e piatto gustoso della gastronomia il Carrobbio €15. Prenotazione e green pass obbligatori 0372-027044 info@teatrodanza.org. Venerdì 19 novembre alle ore 19.30 – auditorium Teatrodanza – Via Magazzini Generali 1, Cremona

Sabato 20 novembre

Apertura straordinaria Teatro Ponchielli. Apertura straordinaria del Teatro Ponchielli in occasione della Festa del Torrone. Sarà possibile ammirare la splendida sala e godere dell’atmosfera di uno storico teatro all’italiana. L’ingresso è libero e gratuito. I gruppi organizzati dovranno concordare con la Segreteria del Teatro (telefonando al numero 0372 022012) l’arrivo in Teatro.

Domenica 21 novembre