Cartoomics torna per il suo 29° anno, finalmente di nuovo in presenza: dal 12 al 14 novembre 2021 l’evento più amato dai geek milanesi (e non solo) tornerà nella sua sede storica, la Fiera Milano Rho. Ques’anno l’evento sarà nuovamente in contemporanea con la settimana dedicata al gaming: la Milan Games Week.

Incontri con gli autori, tavole rotonde, stand dedicati al fumetto, ai videogiochi e al merchandising, cosplay e tantissime altre iniziative si terranno nei tre giorni della fiera, per la quale i biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale dell’evento, unico metodo per l’acquisto, in modo da evitare file alle biglietterie.

Milan Games Week e Cartoomics 2021: le aree

Il grande evento sarà diviso in una serie di sezioni dedicate alle attrattive principali della fiera: queste si dividono in:

Esports

Comics

Arcade

Cosplay

Indie

Unplugged games

Gadgets

Show

Cartoomics 2021: i biglietti

Quest’anno i biglietti saranno acquistabili solamente online, con tre fasce di prezzo distinte che daranno accesso a diversi vantaggi. Per ogni biglietto andrà inserita la fascia oraria di arrivo (che non è riferita al tempo di permanenza ed è indicativa).

Biglietto PLUS (44 €) . Permette di saltare la coda all’ingresso, avere file dedicate negli stand e una gift card CHILI del valore di 20 €.

. Permette di saltare la coda all’ingresso, avere file dedicate negli stand e una gift card CHILI del valore di 20 €. Biglietto giornaliero (22 €) . Permette di ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta.

. Permette di ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta. Ridotto bambino (12 €) . Permette di ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta.

. Permette di ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta. Abbonamento 2 giorni (32 €) . Permette di entrare alla fiera due giorni a scelta e ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta.

. Permette di entrare alla fiera due giorni a scelta e ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta. Combo 1+1 family (30 €) . Combo di un biglietto intero e un ridotto validi per una giornata. Permette di ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta.

. Combo di un biglietto intero e un ridotto validi per una giornata. Permette di ricevere un buono CHILI per il noleggio di un film a scelta. Gratuito per tutti i bambini dagli 0 ai 5 anni

Per l’ingresso è obbligatoria la mascherina e l’esibizione del Green Pass ai tornelli.