JazzMI, East Market, teatro e sushi: gli eventi del weekend a Milano

L’autunno si fa sempre più freddo e le foglie cominciano a cadere più numerose. Milano però non rinuncia agli eventi, si veste solo più pesante! Dal jazz per le strade della città al cinema fino alle numerose mostre fotografiche, Milano non si ferma nemmeno questo fine settimana, già il penultimo di ottobre!

Come sempre torna a guidarvi in questo mare di attività il nostro storico #spiegoneweekend! Buona lettura!

Il meteo del weekend a Milano vedrà il ritorno della nebbia, anche se con temperature sempre gradevoli. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Arriva JazzMi: dal 21 al 31 ottobre Milano suona a ritmo di jazz. Il programma completo

, l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Arriva a Milano Più che danza diffuso, progetto che comprende diverse azioni, tra le quali cinque weekend di danza nelle suggestive sale del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Dal 23 ottobre al 16 gennaio , si svolgeranno incontri creativi nella danza contemporanea, con protagonisti grandi coreografi della scena performativa contemporanea. Al via il 23 (dalle 14.30 alle 18) e 24 ottobre (dalle 16 alle 18) , con HOME action #Milano, di e con il coreografo, danzatore e performer Daniele Albanese : una performance e al tempo stesso una cornice di riflessione sulla comunicazione invisibile nella zona di confine tra l’azione e il pensiero, tra ciò che è qui e ciò che è altrove, cercando di rispondere alla domanda, “Cos’è casa?”. Un progetto coreografico che parte dal presupposto che il meccanismo sotteso all’atto performativo può essere considerato, di per sé, una casa. Casa in quanto archivio personale, funzionale, emotivo – quindi luogo dell’identità – in relazione a un mondo in continuo divenire come quello contemporaneo, dove il confine tra spazi, linguaggi e direzioni, è luogo di turbolenza, di problematicità ma anche di ricchezza. L’evento è incluso nel prezzo del biglietto del museo.

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre alle 21, Cinzia Spanò sarà in scena al Teatro Asteria, con L’altra Resistenza. Vita e miracoli di Palma Bucarelli. Un monologo su Palma Bucarelli, storica direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, donna di grande fascino e personalità, figura fondamentale per la diffusione dell’arte contemporanea nel nostro Paese. In pochi conoscono il contributo di Palma Bucarelli negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Antifascista e molto attiva nella resistenza romana, si impegnò durante la guerra a mettere in salvo le opere d’arte della sua galleria dalle razzie tedesche e dai bombardamenti degli alleati.

Il 22 ottobre Pierdavide Carone torna in concerto a Milanocon un live acustico presso il Legend Club di Milano , dove il cantautore metterà in scena due spettacoli nella stessa sera, ognuno con una scaletta differente. Inizio primo show ore 21. Inizio secondo show ore 22.45 Ingresso: 10 € per uno show oppure 15 € per entrambi gli show.

Spirit de Milan torna con un nuovo fine settimana di appuntamenti per tutti i gusti, ecco il calendario: Venerdì 22 ottobre "Bandiera Gialla" con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all'indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

– Sabato 23 ottobre prosegue la voglia di swing, dopo il grande successo di Swing’n’Milan, con la serata “Holy Swing Night”, con la sapiente direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Icona del jazz classico milanese (e non solo), Paolo Tomelleri sarà live con la sua Paolo Tomelleri Swing City Four per un concerto dove, finalmente, si potrà ballare.

– Domenica 24 ottobre Spirit de Milan è aperto dalle ore 12 per il pranzo. Segue alle 15 la musica dal vivo dell’Hot Jazz Club. La sera, invece, il concerto di Marco Betti trio, che sul palco porteranno energia, eleganza e carica espressiva, nonché gli elementi fondanti del sound che questa formazione ha saputo costruire nel tempo.

Fino al 7 novembre a San Martino Siccomario (PV) ogni weekend apre il Villaggio delle Zucche , con eventi a tema e attività per tutta la famiglia. Il calendario degli eventi e tutte le info

Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 23 ottobre con "Aspiranti stilisti", nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. I piccoli, dopo aver scoperto gli abiti tradizionali tipici dell'Asia e delle isole del Pacifico si metteranno in prima persona a realizzare un proprio modello con l'aiuto di carta, forbici e creatività. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l'attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

Sabato 23 ottobre alle ore 16 il Teatro della Cooperativa (via privata Hermada 8) presenta Arlecchino e Brighella alla corte di Alì Bubù, il nuovo spettacolo di burattini, scritto e diretto da Renato Sarti. Il divertimento per le peripezie dei protagonisti, unito alla riflessione sui comportamenti umani e sulla scelta tra bene e male, rende lo spettacolo particolarmente adatto ai piccoli allievi delle scuole dell'infanzia e primarie, che vengono coinvolti e con la loro partecipazione attiva determinano gli esiti delle vicende. Biglietto unico 5€

il Teatro della Cooperativa (via privata Hermada 8) presenta Arlecchino e Brighella alla corte di Alì Bubù, il nuovo spettacolo di burattini, scritto e diretto da Renato Sarti. Il divertimento per le peripezie dei protagonisti, unito alla riflessione sui comportamenti umani e sulla scelta tra bene e male, rende lo spettacolo particolarmente adatto ai piccoli allievi delle scuole dell’infanzia e primarie, che vengono coinvolti e con la loro partecipazione attiva determinano gli esiti delle vicende. Biglietto unico 5€ L’Accademia Ucraina di Balletto torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano e raddoppia le repliche di Biancaneve e i Sette Nani. Appuntamento domenica 24 ottobre alle ore 11 e alle ore 16. Realizzato per la prima volta in questa versione al teatro dell’Opera di Kiev nel 1975, lo spettacolo è una produzione dedicata alle famiglie con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo del teatro e della danza attraverso la famosissima e amatissima fiaba dei Fratelli Grimm. Gli animali del bosco, i fiori e le piante prenderanno vita e porteranno il pubblico nel magico mondo di Biancaneve, mentre i sette buffi nani saranno protagonisti di momenti di grande divertimento e risate. Le appassionanti note musicali e i vivaci e colorati costumi completeranno questo classico del balletto che saprà affascinare tutti gli spettatori in sala.

