Villaggio delle Zucche: fino al 7 novembre a Pavia il più grande Pumpkin Patch d’Italia

La seconda edizione del Villaggio delle Zucche firmato Puravida Farm a San Martino Siccomario (Pv) ha preso il via da sabato 18 settembre e proseguirà ogni fine settimana fino al 7 novembre. Il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia riapre al pubblico per far vivere a grandi e piccini giornate indimenticabili immersi nella natura.

35.000 metri quadrati nel verde sono il luogo perfetto dove divertirsi partecipando a giochi e laboratori creativi, assaggiare le prelibatezze del territorio tipicamente autunnali, scattare bellissime foto ricordo di famiglia in uno dei tanti allestimenti che verranno proposti di settimana in settimana. Senza dimenticare la possibilità di vivere l’esperienza di raccogliere e trasformare con le proprie mani nel corso di laboratori ad hoc le iconiche zucche che accompagneranno adulti e bambini alle celebrazioni di Halloween.

Eventi a tema ogni weekend

Ogni week-end porterà con sé un tema ed un ricco programma di eventi speciali tutti da scoprire.

Tra gli appuntamenti di ottobre, la Festa d’Autunno (2 e 3 ottobre), la Trebbiatura e l’Isola del Cioccolato (9 e 10 ottobre), Harry Potter (16 e 17 ottobre), Gli Artisti nel Bosco (25 e 26 ottobre) per approdare poi alle celebrazioni per Halloween (30-31 ottobre e 1° novembre) quando il Villaggio delle Zucche rimarrà aperto in via straordinaria dalle 19.30 all’1 di notte. Chiude il calendario l’appuntamento del 6 e 7 Novembre Castagne e Vin Brulé.

In base al tema verranno proposti laboratori creativi differenti, tra cui il laboratorio medievale, la pittura con il cioccolato, o ancora il laboratorio di orto. Occasioni perfette per scatenare la fantasia e mettere alla prova la propria creatività dando vita a creazioni da portare a casa a chi non era con voi o come ricordo di una giornata speciale.

Il Villaggio delle Zucche propone anche tantissime attività fisse: sempre presenti all’interno del parco il magico labirinto di paglia, le casette del mais e del riso, gli animali da cortile, la passeggiata in pony o con l’asinello, l’area fattoria, i pedalò per navigare la lanca (ovvero lo specchio d’acqua presente nel parco di PuraVida Farm), il castello, il circuito per i trattorini a pedali e quelli elettrici, il mercatino enogastronomico e dell’artigianato e, naturalmente, il campo di zucche e il laboratorio di pittura per decorare la zucca perfetta per voi.

PuraVida Farm è anche ristorante con menù alla carta a pranzo e cena e piatti tipici del territorio (la prenotazione è consigliata), oltre che corner per le grigliate, hamburger, hot dog, patatine fritte e pop corn American style. Inoltre ogni pomeriggio attorno alle 16 saranno disponibili caldarroste e vin brulé. È previsto inoltre l’allestimento di un piccolo farmers’ market con le eccellenze del territorio e bancarelle di prodotti di artigianato.

Villaggio delle zucche: info e biglietti

Indirizzo: Via Piemonte, Località La Lanca – San Martino Siccomario (PV)

Biglietti: I bambini dagli 0 ai 3 anni (nati dal 2018 al 2021) entrano gratis. L’ingresso per i portatori di disabilità fisica permanente con accompagnatore avranno diritto ad un codice sconto. In questo caso la prenotazione deve avvenire via e-mail all’indirizzo bigliettionline@puravidafarm.it il pagamento può avvenire direttamente in cassa, oppure attraverso il sito con il codice sconto che riceverete via e-mail. Prezzo al 50% sia per il portatore di disabilità che per l’accompagnatore.

I biglietti sono acquistabili sul sito o direttamente all’ingresso, la precedenza di entrata spetterà ai prenotati. Il Green Pass è obbligatorio per accedere al parco.