Riscaldamenti condominiali a Milano: le date di accensione e spegnimento

Inizia a fare freschetto in casa, e soprattutto chi vive in appartamenti con il riscaldamento centralizzato conta le ore per l’avvio della stagione termica.

A Milano e in tutta la Lombardia i caloriferi cominceranno a scaldarsi dal 15 ottobre e si spegneranno di nuovo il 15 aprile, con l’arrivo dei primi caldi primaverili. Citando il sito del Comune di Milano esistono però casi eccezionali in cui amministratori magnanimi possono accendere prima i riscaldamenti: “al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati anche senza espressa autorizzazione da parte del Comune quando la situazione climatica ne giustifichi l’esercizio. In questo caso la durata giornaliera dell’accensione non può superare la metà di quella consentita in via ordinaria.”

Gli impianti di riscaldamento restano di norma accesi dalle 6 del mattino alle 19, o comunque per un massimo di 14 ore, anche per limitare il più possibile la grande quantità di inquinamento rilasciata dagli impianti dei vecchi condomini. Per questo motivo in concomitanza con l’accensione degli impianti di riscaldamento il Comune ha riacceso le telecamere di Area B, spente dall’inizio del lockdown, in modo da evitare l’innalzarsi del livello di Pm10 oltre la soglia consentita.

Manutenzione e controllo degli impianti di riscaldamento

Con l’arrivo dell’inverno è bene controllare se l’impianto, personale o condominiale, funzioni a dovere. Come verificare che sia tutto a posto? I criteri da seguire sono principalmente due:

seguendo le prescrizioni, contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto

consultando le prescrizioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente o secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI

Se uno dei due manuali dovesse mancare o non fossero più presenti le indicazioni riportate sugli sportelli degli impianti ricordare di eseguire in ogni caso la manutenzione

ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW

annualmente per tutti gli altri impianti termici

Ispezioni degli impianti sospese a Milano

Fino a data da destinarsi le operazioni di controllo domiciliare degli impianti di riscaldamento da parte del Comune di Milano è sospesa, quindi diffidate di persone che suonano alla porta identificandosi come operatori AMAT, anche in presenza di tesserini identificativi.

Alla ripresa dell’attività di ispezione degli impianti autonomi e centralizzati il Comune avviserà i condomini coinvolti tramite lettere recapitate a casa almeno una settimana prima.