Concerti, teatro e attività per bambini: gli eventi del weekend a Milano

Il weekend sta arrivando e Milano si prepara a vivere i tantissimi eventi in programma, dai concerti dell’Estate Sforzesca fino agli spettacoli di AriAnteo, la rassegna cinematografica diffusa negli spazi della città. Anche se non mancheranno le piccole noie, come lo sciopero dei mezzi in programma venerdì, il fine settimana non sarà sicuramente noioso!

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà caldo e soleggiato, anche se non mancheranno i temporali sparsi. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Continuano le Sere d’Estate FAI , dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. Le location a Milano e in Lombardia e il calendario degli eventi

, dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. R itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale AriAnteo, la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano.

itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano. Prosegue l’Estate Sforzesca , con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Tutte le info e il programma di luglio.

, con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Continuano le serate di Ride Milano! Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma di luglio.

Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma di luglio. Torna per la decima edizione Palazzo Marino in musica , la rassegna che ogni anno propone concerti gratuiti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede del Municipio di Milano. domenica 18 luglio alle ore 11 la rassegna prosegue con tre generazioni di pianisti collegate da un genere molto specifico: il jazz. Sul palco Giuseppe Vitale, giovanissimo e talentuoso, Simone Daclon nel pieno della sua attività artistica, pianista esperto, docente e concertista, e Gaetano Liguori, di fatto colui che ha introdotto il free jazz in Italia negli anni ‘70.

, la rassegna che ogni anno propone concerti gratuiti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede del Municipio di Milano. domenica 18 luglio alle ore 11 la rassegna prosegue con tre generazioni di pianisti collegate da un genere molto specifico: il jazz. Sul palco Giuseppe Vitale, giovanissimo e talentuoso, Simone Daclon nel pieno della sua attività artistica, pianista esperto, docente e concertista, e Gaetano Liguori, di fatto colui che ha introdotto il free jazz in Italia negli anni ‘70. Al Garden Steflor di Paderno Dugnano fino al 1° agosto. Fino al 1° agosto ci sarà la Mostra “Piante grasse – Passione Pungente”, grazie alla quale i visitatori potranno essere catapultate in un meraviglioso paesaggio messicano. In mostra ci saranno un migliaio di varietà di piante con specie secolari, di grande impatto, insolite e rare. Le protagoniste saranno le Pachycereus, le Opuntia, i Myrtillocactus, le Euphorbia, le Echeveria, le Crassula e molte altre ancora.

fino al 1° agosto. Fino al 1° agosto ci sarà la Mostra “Piante grasse – Passione Pungente”, grazie alla quale i visitatori potranno essere catapultate in un meraviglioso paesaggio messicano. In mostra ci saranno un migliaio di varietà di piante con specie secolari, di grande impatto, insolite e rare. Le protagoniste saranno le Pachycereus, le Opuntia, i Myrtillocactus, le Euphorbia, le Echeveria, le Crassula e molte altre ancora. Torna, con un’edizione speciale estiva, l’evento Artigiani del Gusto, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio 2021, in Villa Corvini e Parco Corvini, Parabiago (MI). L’edizione estiva vedrà la presenza di artigiani e produttori agricoli con varie tipologie di prodotti, dalle torte di nocciole delle Langhe ai biscotti al burro a quelli senza glutine per i celiaci, dalle confetture più variegate e particolari ai sughi di ortaggi con abbinamenti insoliti, dai mieli alla cosmesi naturale, dagli ortaggi alla frutta, dai salumi contadini al pane fatto al momento, caldo e fragrante realizzato con il lievito madre. Sempre in mostra ci saranno espositori con prodotti ed attrezzature per la casa, la cucina e la tavola.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano: tutte le date aggiornate dei live del 2021

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Nella cornice del Festival di Villa Arconati-FAR , venerdì 16 luglio alle 20 si terrà il concerto di ALJAZZEERA feat. FRANKIE HI-NRG MC (€ 13,00 + ddp), mentre sabato 10 luglio sarà ospite della rassegna MONI OVADIA con “Oltre i confini – Ebrei e Zingari” (18 euro + ddp)

, si terrà il concerto di (€ 13,00 + ddp), mentre sabato 10 luglio sarà ospite della rassegna MONI OVADIA con “Oltre i confini – Ebrei e Zingari” (18 euro + ddp) Sabato 17 luglio, dalle 20 , al Clèr di via Bressanone 8, Milano, con IL CAIRO. L’artista milanese presenterà dal vivo il suo EP d’esordio, “Scirocco”, pubblicato a giugno da Musica Distesa, distribuzione Peer Music Italy. Classe ’97, IL CAIRO ha esordito con i brani “San Siro” e “Posto di Blocco”, entrati da subito nelle playlist “Scuola Indie” di Spotify e “Top hits Italia” di Peer Music, e “90 Circolare Destra”, ed è stato finalista al Premio Bindi 2021.

, al Clèr di via Bressanone 8, Milano, con IL CAIRO. L’artista milanese presenterà dal vivo il suo EP d’esordio, “Scirocco”, pubblicato a giugno da Musica Distesa, distribuzione Peer Music Italy. Classe ’97, IL CAIRO ha esordito con i brani “San Siro” e “Posto di Blocco”, entrati da subito nelle playlist “Scuola Indie” di Spotify e “Top hits Italia” di Peer Music, e “90 Circolare Destra”, ed è stato finalista al Premio Bindi 2021. Al Teatro della Cooperativa , sabato 17 luglio a partire dalle 18 chiude con un dibattito Semi. Genova, 20 anni dopo: un altro mondo è ancora possibile. A seguire alle 19.45 andrà in scena Mai morti di e con Renato Sarti; è il secondo spettacolo della trilogia Luglio 2001- luglio 2021, che il Teatro di Via Hermada propone per il mese di luglio a 20 anni dai fatti del G8 di Genova. Domenica 18 luglio alle 19.45 andrà in scena Mai morti di e con Renato Sarti. Il costo del biglietto per assistere ad entrambi gli eventi è di 10 €.

, chiude con un dibattito Semi. Genova, 20 anni dopo: un altro mondo è ancora possibile. A seguire alle 19.45 andrà in scena Mai morti di e con Renato Sarti; è il secondo spettacolo della trilogia Luglio 2001- luglio 2021, che il Teatro di Via Hermada propone per il mese di luglio a 20 anni dai fatti del G8 di Genova. andrà in scena Mai morti di e con Renato Sarti. Il costo del biglietto per assistere ad entrambi gli eventi è di 10 €. Il 15 e 16 luglio alle 20 al Teatro Franco Parenti andrà in scena IL MURO TRASPARENTE. DELIRIO DI UN TENNISTA SENTIMENTALE a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio. Max affronta la crisi della sua vita come ha sempre fatto: giocando a tennis. Si misura con la passione del tennis e la passione amorosa. Gioca, pensa, racconta, si dibatte. Emergono emozioni ed ossessioni. Momenti di silenzio si alternano a urli di sfida, quasi disperati, di un uomo alle prese con gerarchie di sentimenti che si travasano l’uno nell’altro. Le soluzioni si fanno problemi, l’agonismo dell’innamoramento trascolora nella rivalità tra solitudine e vita. Avrà il fiato necessario per portare a termine la partita? Max scandisce il suo sfogo palleggiando quasi mille volte… contro il pubblico. Che però osserva protetto da un muro trasparente, un muro di plexiglas. Prezzi: I settore: intero 22€, II settore: intero 18€; under26/over65 15€; convenzioni 15€, III settore: intero 13,50€; under26/over65 10€; convenzioni 10€

Arte e mostre a Milano

Musei di Milano: orari e info per la visita

orari e info per la visita Tornano le mostre: le esposizioni da non perdere in città

I musei meno conosciuti di Milano: gli spazi espositivi da scoprire

Si chiama “La rinascita dell’uomo nella natura” la mostra gratuita della poliedrica artista internazionale Sonia Santagostino, fondatrice di ONSTAGE STUDIO, in esposizione fino al 31 luglio alla “Cascina Nascosta” di Milano, oasi immersa nella natura del Parco Sempione. Quindici scatti di autore, che provano a raccontare uno dei luoghi più ambiti dai turisti di tutto il mondo, come l’Islanda, un posto in cui il tempo essersi fermato, dove è la natura a dettare legge sull’uomo, che qui si adatta alle sue regole inchinandosi alla sua immacolata bellezza primordiale.

Attività per bambini e famiglie

Venerdì 16 luglio, al museo Pime di Milano i bambini dai 6 agli 11 anni – accompagnati dai genitori, potranno scoprire i segreti del tè, bevanda essenziale nella cultura dell’Asia e in particolare della Cina. Dopo un momento all’interno delle sale del museo, con l’aiuto di bicchieri di carta, tempere e fantasia, i piccoli visitatori impareranno a realizzare la propria tazza da tè con la tecnica dello stencil, spirandosi ai decori floreali bianco e blu delle porcellane conservate al Museo. L’iniziativa si inserisce nel ciclo Museum Summer Lab. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3.

i bambini dai 6 agli 11 anni – accompagnati dai genitori, potranno scoprire i segreti del tè, bevanda essenziale nella cultura dell’Asia e in particolare della Cina. Dopo un momento all’interno delle sale del museo, con l’aiuto di bicchieri di carta, tempere e fantasia, i piccoli visitatori impareranno a realizzare la propria tazza da tè con la tecnica dello stencil, spirandosi ai decori floreali bianco e blu delle porcellane conservate al Museo. L’iniziativa si inserisce nel ciclo Museum Summer Lab. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3. APS Il Mecenate, ente gestore della stagione teatrale al Delfino di Milano propone dal 16 al 18 luglio una rassegna di spettacoli, camminate, laboratori di ciclomeccanica, di riparazione e ciclotour alle Fucine Vulcano (Via Cavriana 38 Milano). Venerdì 16 luglio alle 20 si terrà lo spettacolo circense per bimbi dai 5 anni in su “Il giro della piazza”. Sabato 17 luglio alle 16.30 invece si terrà lo spettacolo “Ortaggi all’arrembaggio” sempre dai 5 anni in su. Alle 21 sarà il turno dello spettacolo gospel Rejoice Summer Edition. Domenica 18 luglio si terrà la Camminata Letteraria in Cascina, indicata per ragazzi dagli 11 anni in su. Biglietti Spettacoli: Intero € 10 – Ridotto under12 € 7, Solo per Ortaggi all’arrembaggio biglietto unico € 7, solo per Rejoice Gospel Choir biglietto unico € 10

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano