A Milano tornano gli scioperi. La sigla sindacale Al Cobas ha annunciato per venerdì 16 luglio lo stop per 24 ore di tutti i mezzi pubblici: treni, bus, tram e metropolitane saranno quindi a rischio cancellazione e ritardi durante tutta la giornata. Atm ha comunicato che i disagi saranno possibili dalle ore 8,45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio, garantendo la fascia pomeridiana.

Motivazioni dello sciopero

La sigla sindacale ha motivato con una nota la decisione di scioperare venerdì 16 luglio: “contro la liberalizzazione -privatizzazione del TPL; contro le gare d’appalto e per la re-internalizzazione dei servizi di TPL ceduti in appalto e/o in sub-appalto; contro il progetto MILANO NEXT; per la re-internalizzazione delle lavorazioni; per la trasformazione di Atm SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm e dei servizi idi TPL dell’intera Città Metropolitana Milanese; per la gratuità dei servizi di TPL; per l’avvio di una commissione d’inchiesta che, faccia luce sulle recenti vicende in merito a fatti di corruzione in Atm; per la destituzione della dirigenza e il commissariamento delle “commissioni di gara” che non hanno vigilato sulla regolarità degli appalti“

Lavori M2 tra Crescenzago e Cologno / Villa Fiorita

Venerdì non ci sarà solo lo sciopero a creare disagi ai passeggeri delle linee Atm. La società TERNA ha in programma un intervento ai cavi che sovrastano la stazione di Cascina Gobba, che a partire dalle ore 21 renderà necessario sospendere la tratta della metropolitana verde tra le stazioni di Crescenzago e Villa Fiorita e Crescenzago e Cologno.

Dei bus sostituiranno il percorso della metro. Questi gli orari delle ultime corse della metro:

Da Crescenzago l’ultimo treno per Cologno Nord parte alle 20:48

Da Crescenzago per Gessate parte alle 20:53

Da Cologno Nord per Milano parte alle 20:48

Da Cernusco S/N per Milano parte alle 20:41

I bus partono in media ogni 5 minuti e si possono prendere da diverse fermate a seconda della destinazione. Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Cernusco S/N.

Tra Crescenzago e Cologno Nord

Crescenzago: i bus fermano in via Palmanova

i bus fermano in via Palmanova Cascina Gobba: i bus fermano davanti alla stazione M2

i bus fermano davanti alla stazione M2 Cologno Sud: i bus fermano in via Papa Giovanni XXIII

i bus fermano in via Papa Giovanni XXIII Cologno Centro: i bus fermano in via dalla Chiesa/via dall’Acqua (in corrispondenza della fermata della linea 702)

Tra Crescenzago e Gessate