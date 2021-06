Cinema, festival e gite fuoriporta: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend sta arrivando, mentre ci dirigiamo a lunghi passi verso l’estate e verso il passaggio in zona bianca della Lombardia! Gli eventi in arrivo in città sono tantissimi: concerti, festival, rassegne cinematografiche e serate all’insegna del calcio con l’inizio degli Europei 2021!

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente soleggiato, con temperature decisamente estive, forse fin troppo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Da sabato 5 giugno ritorna nel Cortile di Palazzo Reale AriAnteo, la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano.

la stagione degli con incontri, workshop ed eventi dedicati al giardinaggio e all’orticoltura urbana. Torna l’Estate Sforzesca , con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Tutte le info e il programma di giugno.

, con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Dal 18 al 26 giugno Milano celebrerà la Pride Week! Eventi, manifestazioni e incontri si alterneranno fino al giorno della storica parata.

partiranno gli : dove vedere la partita e tutti i megaschermi presenti a Milano Domenica 13 giugno si svolgerà “8 donne e un diamante” è un gioco urbano a squadre (ma ci si può iscrivere singolarmente), in cui si vestiranno i panni degli investigatori per incastrare la colpevole del furto del secolo tra 8 sospettate. Sono le ladre più celebri del mondo, che si trovavano tutte a Milano il giorno della sparizione del diamante. I partecipanti si muoveranno nel centro storico, tra monumenti, piazze storiche, palazzi e chiese, per capire chi, tra le sospettate, è riuscita a far sua una pietra da 40 milioni di dollari. Una gara contro il tempo e contro gli avversari, una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere e tanto divertimento: un modo totalmente nuovo per scoprire Milano. Non serve nient’altro che tanta voglia di giocare, scarpe comode e uno smartphone (ne basta uno a squadra) con connessione attiva. Inizio evento ore 15.30. Ci si può iscrivere a squadre o singolarmente. Info su costi e iscrizioni: info@playthecity.it

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Dal 3 al 13 giugno il Teatro Filodrammatici sarà abitato da Nel frattempo, un progetto di Tommaso Amadio e Bruno Fornasari. Si tratta di un’istallazione che rappresenta un atto d’amore per il teatro inteso come spazio capace di ospitare e interagire con il pubblico. Un pubblico al quale raccontare storie dopo 493 lunghissimi giorni da quando una produzione del Filodrammatici è andata in scena sul palco del Teatro Filodrammatici di Milano. Ingresso ad offerta libera, prenotazione obbligatoria compilando il form online accessibile dal sito del Teatro Filodrammatici o tramite biglietteria telefonica al numero 0236727550. Durata 45 min. Orario di inizio 19.30.

Arte e mostre a Milano

Dal 10 giugno al 24 luglio 2021 BASE presenta la prima edizione di FAROUT, festival dedicato alla creazione contemporanea: 45 giorni di performing art e installazioni, 38 artisti e collettivi nazionali e internazionali, innumerevoli punti di vista per osservare la Terra da lontano, per spostare la prospettiva e immaginare un futuro di convivenza e co-creazione. Ad inaugurare la prima edizione, giovedì 10 giugno, l’artista britannico Luke Jerram, conosciuto in tutto il mondo per le sue installazioni uniche e suggestive e Threes, team curatoriale che concentra la propria pratica su progetti di che intersecano suono, arte e paesaggio (tra i loro più noti progetti: Terraforma, lo storico festival internazionale di musica elettronica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale).

Attività per bambini e famiglie

Torna in presenza “Paesaggi Montuosi e Nebbie cinesi”, primo appuntamento del ciclo estivo “Museum Summer Lab” del Museo Popoli e Culture del PIME di Milano dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. L’evento si svolge in presenza al Museo, in via Monterosa 81, venerdì 11 giugno dalle 10 alle 12 . Gli esperti racconteranno leggende millenarie sulle maestose montagne protagoniste di molte opere della tradizione cinese, abiti, dipinti e fotografie conservate al Museo e frutto dell’esperienza e dei viaggi dei missionari. Considerate da sempre dimora delle divinità immortali, queste vette compaiono sospese fra nubi fluttuanti, con i loro picchi dalle forme insolite avvolte da nebbie delicate. A seguire i piccoli partecipanti saranno invitati a lasciarsi ispirare realizzando un loro paesaggio con l’aiuto di fogli di carta da forno e della loro fantasia. Per partecipare: € 3 a bambino + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

Torna in presenza "Paesaggi Montuosi e Nebbie cinesi", primo appuntamento del ciclo estivo "Museum Summer Lab" del Museo Popoli e Culture del PIME di Milano dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. L'evento si svolge in presenza al Museo, in via Monterosa 81, venerdì 11 giugno dalle 10 alle 12. Gli esperti racconteranno leggende millenarie sulle maestose montagne protagoniste di molte opere della tradizione cinese, abiti, dipinti e fotografie conservate al Museo e frutto dell'esperienza e dei viaggi dei missionari. Considerate da sempre dimora delle divinità immortali, queste vette compaiono sospese fra nubi fluttuanti, con i loro picchi dalle forme insolite avvolte da nebbie delicate. A seguire i piccoli partecipanti saranno invitati a lasciarsi ispirare realizzando un loro paesaggio con l'aiuto di fogli di carta da forno e della loro fantasia. Per partecipare: € 3 a bambino + € 5 per l'attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

Domenica 13, 20 e 27 giugno alle 16 si terrà il nuovo evento per famiglie con bambini organizzato dai Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano: Su e giù per il Duomo. Quando è iniziata la costruzione del Duomo di Milano? Chi sono stati i protagonisti della sua storia? Quali sono le meravigliose opere d'arte che esso custodisce? Scopriamolo insieme, tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale ci porterà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro. Prezzo speciale famiglia: 1 adulto + 1 bambino € 32 (possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli al costo di € 13 a persona). Età consigliata: 5-11 anni. Prenotazione obbligatoria online entro 24 ore dalla visita.

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano