L’inizio dell’estate 2021 coincide con l’inizio di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, ovvero il calcio d’inizio dei Campionati Europei di Calcio. La massima competizione continentale per squadre nazionali prenderà il via venerdì 11 giugno alle 21, con Turchia- Italia. Ma il calcio non è calcio visto in solitaria, quindi ecco l’elenco di tutti i maxischermi dove godersi i match di Euro21 a Milano, fino alla finalissima dell’11 luglio.

Dove vedere gli Europei 2021 a Milano

L’ingresso a tutti i maxischermi è gratuito, ma in tutti i casi è fortemente consigliata la prenotazione, mentre in alcuni posti è obbligatoria. Contatti per info e prenotazioni sono disponibili per ogni arena elencata.

Arena Milano Est

L’Arena Milano Est a Lambrate è un’istituzione da diversi anni, organizzata dal Teatro Martinitt. Le serate di cinema e teatro saranno intervallate dalla trasmissione sul megaschermo della rassegna delle partite degli Europei 2021.

Info e prenotazioni: 02 36580010.

Triennale Milano

Lo spazio all’aperto di Triennale Milano, allestito per ospitare la rassegna estiva di AriAnteo per il secondo anno consecutivo, apre Notti Magiche, l’appuntamento all’interno del palinsesto di Triennale Estate dedicato agli Europei di Calcio 2021. Per l’occasione Triennale Milano proietterà in diretta sul maxi schermo all’aperto le partite della nazionale italiana.

Info e prenotazioni: 02 724341.

Carroponte 2021

Il grande spazio per eventi e concerti di Sesto San Giovanni trasmetterà tutte le partite dell’Italia, a partire da quella di apertura. Saranno trasmesse poi tutti gli scontri più importanti degli Europei nell’ambito del Summer Village 2021.

Info e prenotazioni: 02 58118803

Circolo Magnolia

I tre maxischermi di Circolo Magnolia trasmetteranno tutte le partite degli Europei 2021 in collaborazione con OffSide. Ogni partita sarà anticipata da una chiacchierata pre-gara con ospiti ed esperti.

Info e prenotazioni: info@offsidefestival.it