Festa della Mamma, cinema e passeggiate: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend è alle porte, insieme ad eventi e attività e soprattutto alla Festa della Mamma! Domenica 9 maggio si celebreranno le mamme con eventi e attività per tutta la famiglia, insieme alle azalee dell'AIRC nelle principali piazze di Milano.

Il nostro #spiegoneweekend torna in piena forma a raccontarvi tutti gli eventi che ci aspettano durante il fine settimana a Milano, con suggerimenti per gite in città e avventure fuoriporta.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente soleggiato, anche se con qualche nuvola di troppo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Fino al 9 maggio al Garden Steflor di Paderno Dugnano sarà possibile visitare “Profumo di aromatiche”, una vasta esposizione di oltre 50 varietà di erbe aromatiche e piante officinali. Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati che potranno immergersi in percorso sensoriale tra gli aromi più amati e ricercati.

Il Bloom di Mezzago organizza per il weekend due eventi all'aperto:

Sabato 8 maggio – Mi manchi come il mio lavoro

Dalle 16 operatrici e operatori del settore spettacolo racconteranno il loro anno di pandemia, come è cambiata la loro vita e come hanno dovuto reinventarsi ed adattarsi, e con chi, dei presenti, desidererà condividere la propria esperienza. Un momento per riflettere ed interrogarsi su come sarà il futuro del settore. Il Bar sarà aperto fino alle 22:00, la cucina con i Bloomburger operativa dalle 18:00.

Domenica 9 maggio – M a y d a y: non perdiamoci il Bloom

Cinque tappe nei luoghi più magici di Mezzago, cinque prove da superare, tantissimi premi brandizzati Bloom in palio: la prima edizione della caccia al tesoro organizzata in collaborazione con la Pro Loco Mezzago è adatta a tutte e tutti, a bambini e adulti. È possibile partecipare da soli, in coppia, con la famiglia o in gruppo/con una squadra: per terminare il percorso sarà necessario usare mente, corpo, strategia, velocità e… tanta, tanta creatività

Programma:

– h. 14:30 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale del Bloom

– h. 15:00 Consegna della mappa, via al gioco!

– h. 17:30 Tempo scaduto! Ritorno al Bloom dei partecipanti

– h. 18.00 Assegnazione dei premi

Per garantire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza è necessario prenotare entro il 6 maggio la propria partecipazione inviando un messaggio WhatsApp o SMS al numero: 3277034745 indicando un nominativo e se si tratta di una persona singola o di una squadra/gruppo/famiglia.

