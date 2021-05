Lentamente il mondo del teatro torna a far sognare gli spettatori di nuovo in presenza con eventi e spettacoli che anticipano il riallestimento della stagione teatrale di Milano.

Tra i tanti palcoscenici che accendono di nuovo le luci c’è anche il Teatro Oscar, che riapre finalmente i battenti con uno dei suoi cavalli di battaglia. A inaugurare la stagione teatrale è il direttore Giacomo Poretti, che il 6 e il 7 maggio 2021 tornerà ad emozionare il pubblico di Milano con Chiedimi se sono di turno.

Lo spettacolo, grande successo fin dal suo debutto nel novembre 2019, racconta il passato del protagonista nelle corsie d’ospedale, dove ha lavorato prima di intraprendere la carriera comica con il celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Chiedimi se sono di turno: l’infermiere sale sul palcoscenico

In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare.

Il protagonista di questo monologo aveva immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore, astronauta o avvocato di grido; ma la sorte è a volte sorprendente, talvolta bizzarra, e quasi sempre misteriosa, e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina.

Partito dai bagni finirà sulla scrivania del Caposala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i reparti dell’ospedale, attraverso letti da rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari, speranze di guarigione e diagnosi che spengono i sorrisi, sempre con due amici fidati: la scopa di saggina e il pappagallo.

Il pappagallo è lo strumento detestato da tutti in ospedale, chi lo deve usare, chi lo deve pulire, il primario non lo vuole vedere, i parenti lo vogliono occultare. Eppure, attraverso il pappagallo passa tutta l’umanità, tutta la delicatezza, tutta la vergogna e il rispetto di quando si ha bisogno d’aiuto e di qualcuno che tenga compagnia alla nostra fragilità.

Lo spettacolo è un monologo toccante e divertente, che Giacomo Poretti tesse con incredibile equilibrio tra le gioie, le fatiche e le domande di una figura professionale che nell’ultimo anno è stata al centro di cronache, racconti e retoriche.

Chiedimi se sono di turno: info e biglietti

Spettacolo di e con Giacomo Poretti

regia di Andrea Chiodi

produzione AGIDI

6 e 7 maggio 2021 ore 19.30

Teatro Oscar, Via Lattanzio, 58, 20137, Milano (MI)

Biglietti: 15 €

Maggio all’Oscar Teatro

Allo spettacolo di Giacomo Poretti seguirà un programma ricco di eventi, che vedrà tra i suoi protagonisti principali Maurizio Donadoni (presente, con un doppio appuntamento, nel documentario teatrale Un inutile eroe, dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, e nello spettacolo Il Dio di Roserio

tratto dall’omonimo romanzo di Giovanni Testori), Fabio Zulli (protagonista di Puskàs, chi?, spettacolo dedicato alla storia del leggendario calciatore ungherese) e David Riondino (che insieme al poeta Davide Rondoni presenterà Tipi danteschi, una rilettura ‘giullaresca’ dell’opera di Dante).