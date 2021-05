Mancano pochi giorni alla Festa della Mamma che quest’anno cade domenica 9 maggio 2021. Ecco cosa fare a Milano e dintorni per festeggiare in famiglia questa speciale ricorrenza, tra musei, laboratori e spettacoli.

Durante tutta la giornata di domenica inoltre, in moltissime piazze della città saranno presenti i volontari della Fondazione AIRC per distribuire l’Azalea della Ricerca, fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili.

Festa della Mamma al museo

Il Museo di Storia Naturale di Milano organizza per domenica 9 maggio alle 11.30 “Mamma mia”, una visita-gioco per famiglie e bambini dai 4 ai 5 anni. Alle 15 è il turno di “Una mamma perfetta”, dedicata alla famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. Le attività hanno una durata di 60 minuti e un costo di 8 €. Info e iscrizioni: desk.adiemme@gmail.com

Il Museo archeologico di Milano ha in serbo per la Festa della Mamma l’attività online “Mamme mitiche”, dedicato alla dea Demetra e al suo frutto sacro, diventato simbolo della maternità: il melograno. L’attività ha un costo di 8 € a connessione, con prenotazione obbligatoria.

Ristoranti e attività gastronomiche

Chi-nic a Villa Terzaghi

In occasione della Festa della Mamma Villa Terzaghi, ristorante e scuola di cucina riapre le sue porte al pubblico per il pranzo domenicale. La sede dell’Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco, situata a Robecco sul Naviglio nel cuore del parco del Ticino a 20 km da Milano, si prepara ad accogliere i suoi ospiti.

L’offerta prevede tre diverse proposte gourmet dedicate ai prodotti del territorio:

CESTINO DEGLI SFORZA – 22€

Chips di polenta soffiate

Arancini di vialone nano Riserva San Massimo allo zafferano con ragù di ossobuco

Poke di bulgur, caponatina di verdure di stagione, trota affumicata a freddo della Fattoria del Pesce e pesto di menta e basilico

Brownies al cioccolato fondente e frutti rossi del Parco del Ticino

CESTINO DA VINCI – 22€

Chips di polenta soffiate

Misticanza di stagione con pomodorini ciliegino, grana padano DOP e uova fresche del Parco del Ticino

Fusillone Monograno Felicetti, pesto di rucola, pomodorini confit e olive taggiasche

Brownies al cioccolato fondente e frutti rossi del Parco del Ticino

CESTINO DEL CAVALIERE (piatto unico) – 12 €

Mini milanesi di pollo, patate fondenti e maionese al pomodoro

DOLCE DEDICATO ALLA MAMMA – 5 €

Tortino di frolla, confettura di albicocche, crema pasticcera e mandorle

Per prenotare gli chic-nic di Villa Terzaghi è possibile scrivere a info@villaterzaghi.it indicando nome e quantità dei cestini scelti. I cestini potranno essere poi ritirati presso la villa, la domenica stessa. Vi sarà inoltre la possibilità di acquistarli direttamente in loco.

Dolce sorpresa da Cocciuto

La pizzeria Cocciuto di Milano propone un dessert speciale per la Festa della Mamma: una pizza dolce con fragole, crumble al biscotto, panna montata alla vaniglia, pois di cioccolato bianco, ganache al pistacchio e al cioccolato e menta. Disponibile nei tre locali firmati Cocciuto o per il servizio delivery tramite Uber Eats.

Festa della Mamma in corsa

Sabato 8 e domenica 9 maggio si terrà l’undicesima edizione della StraWoman. La corsa sarà libera e si svolgerà in tutto il mondo, collegando virtualmente le donne in una corsa (o camminata) reale, ma collegate virtualmente. Basterà iscriversi sul sito ufficiale per ricevere il kit per correre insieme a tutte le altre donne iscritte per celebrare la Festa della Mamma.

Il collegamento avverrà sui social (Facebook e Instagram) con l’hashtag #strawoman e taggando @strawoman. Andranno condivisi inoltre con il tempo e la distanza percorsa: a fine evento si stilerà una classifica!

Festa della Mamma fuori porta

Ora che la Lombardia è in zona gialla è possibile spostarsi all’interno della regione e in quelle limitrofe, quindi perché non approfittarne per una bella gita fuoriporta in famiglia? Ecco qualche suggerimento: