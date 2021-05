Sabato 8 maggio Piazza del Duomo sarà teatro della manifestazione per lo sblocco del Ddl Zan, fermo in Senato dal dicembre scorso. Organizzata dall’associazione per i diritti della comunità LGBT “I sentinelli” l’agitazione è prevista per il pomeriggio di sabato.

In risposta la Questura ha ordinato ad Atm Milano la chiusura delle fermate della metropolitana M1 e M3 in Piazza Duomo. A partire dalle 15 di sabato le metropolitane in entrambe le direzioni salteranno la fermata.

I viaggiatori potranno scendere alle fermate di Cordusio o San Babila sulla M1 e Missori e Montenapoleone sulla M3. Chi dovesse dirigersi verso la Stazione Centrale da Duomo può prendere la M2 da Cadorna, o la gialla dalle fermate precedenti.

I luoghi della manifestazione

Inizialmente la protesta doveva svolgersi in Piazza Scala, ma vista la numerosa affluenza prevista si è preferito dirottarla su Piazza del Duomo. Altri incontri sono previsti lo stesso giorno anche in Piazza Duca d’Aosta e intorno all’Arco della Pace.

Le motivazioni della protesta

Come si legge nel comunicato diramato dall’associazione le motivazioni sono chiare, così come il titolo della manifestazione: #TempoScaduto. “approvato alla Camera il 4 novembre, il disegno di legge [il ddl Zan] è fermo da mesi in Senato, ostaggio di un ostruzionismo insopportabile. A più di 25 anni dalla prima proposta di legge, mentre continuano aggressioni e violenze, qualcuno cerca ancora di negare la realtà. Abbiamo già detto e ridetto tutto, spiegato e rispiegato. Non serve un lungo manifesto politico, bastano due parole: tempo scaduto!“