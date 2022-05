Stramilano, teatro e gastronomia: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend si avvicina! Nonostante un meteo piuttosto sconfortante (di nuovo) gli eventi a Milano sono davvero tantissimi! Dalla Stramilano 2022 al Polynesian & Pacific Festival fino al 75° compleanno del Piccolo Teatro! Senza contare concerti, spettacoli teatrali, attività per bambini e appuntamenti gastronomici. Insomma, un fine settimana come non se ne vedevano da parecchio!

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà incerto, con giornate di sole intervallate da temporali. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Radio Italia Live torna in Piazza Duomo sabato 21 maggio con una scaletta mai così grande. Tutti i dettagli.

si terrà l’undicesima edizione di con oltre 300 artisti che si esibiranno in 100 location in tutta la città metropolitana di Milano. Domenica 15 maggio si terrà la Stramilano , tra le corse più importanti del calendario sportivo milanese. La corsa si dividerà come di consueto in tre segmenti: la 10 km, che partirà alle 8.30 da piazza del Duomo, la 5 km o Stramilanina, che partirà alle 9.30 e la Milano Half Marathon da 21 km, con partenza e arrivo in Piazza Castello.

la Veneranda Fabbrica del Duomo organizza uno speciale viaggio al cuore del Duomo: . La visita, organizzata in collaborazione con Meteo Expert, è un’occasione unica per scoprire le tecniche di estrazione del marmo, per conoscere il lavoro dei cavatori e degli scultori che nei secoli hanno permesso la costruzione della Cattedrale, e per venire a conocenza della salute delle montagne, oggi minacciata dai cambiamenti climatici. A guidare i visitatori il personale della Veneranda Fabbrica del Duomo e a Serena Giacomin, meteorologa e Presidente dell’Italian Climate Network. La partenza è fissata alle 14.30 in Via Cominazzini, 38 a Mergozzo. Il è di 20 € a persona, comprensivo di servizio bus e visita alle cave. Per info scrivere a didattica@duomomilano.it o chiamare lo 02 361691. Sabato 14 maggio , il Piccolo Teatro di Milano celebra il 75° anniversario dalla sua fondazione , con una giornataricca di appuntamenti, dal titolo 1947-2022: Teatro d’Arte per tutti , e che si inserisce all’interno della programmazione del Festival Presente indicativo: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali). La giornata prende il via al mattino, alle ore 10.30 , con la proiezione presso Anteo spazioCinema dell’Arlecchino servitore di due padroni, all’interno del ciclo “Gli spettacoli di Strehler al cinema”, in calendario fino a domenica 29 maggio. Ci si sposta poi in via Rovello, dove dalle 14.30 è previsto un ricco programma di attività. Si inizia con la presentazione al pubblico di Shakespeare Goldoni Brecht, a cura di Giovanni Soresi e con la prefazione di Maurizio Porro, secondo volume, dopo Lettere agli italiani, di scritti di Giorgio Strehler pubblicati nell’ambito della collana editoriale realizzata dal Piccolo in collaborazione con il Saggiatore. Oltre a Soresi e a Porro, sarà presente il direttore Claudio Longhi. Successivamente, con un intervento di Rosanna Purchia in dialogo con Alberto Bentoglio, e con una conversazione tra Sergio Escobar e la giornalista Giuseppina Manin, prosegue il racconto di una lunga avventura, vissuta sotto la guida di personalità straordinarie del teatro italiano, sempre nel segno di un Teatro d’Arte per tutti, fortemente calato nella contemporaneità. Segue un focus sulla Scuola di Teatro, in compagnia del suo direttore Carmelo Rifici, in dialogo con la giornalista Claudia Cannella. La giornata di lavori si conclude con una lettura di brani da L’albergo dei poveri di Maksim Gor’kij – lo spettacolo con cui il 14 maggio 1947 fu inaugurato il Piccolo Teatro della Città di Milano – affidata a Giovanni Crippa, Giancarlo Dettori, Andrea Jonasson, Maria Paiato e Ferruccio Soleri.

– La Fantastica di e con Matteo Curatella (dalle 11 alle 11.45). Viaggiamo insieme al cantastorie LE MAT verso mondi meravigliosi e fantastici. Storia per bambini dai 4 anni Ingresso gratuito.

– Decora la tua ceramica! (dalle 11 alle 12.30). Imparando la tecnica degli ingobbi si potrà decorare un oggetto in ceramica. A disposizione pezzi bianchi o biscottati come piatti, vasi oppure tazzine cucchiaini o monili da scegliere al momento (un pezzo grande oppure due piccoli). L’oggetto finito, dopo essere stato smaltato, andrà ritirato nel laboratorio di Paola a Lambrate. Quota di partecipazione al laboratorio + oggetto finito: 20 euro. Bambini dagli 8 anni Richiesta la prenotazione a paolacarlacchiani@gmail.com. Massimo 8 partecipanti.

– Realizza il tuo timbro botanico (dalle 14 alle 17). Con tutti gli strumenti messi a disposizione verrà insegnato passo passo come intagliare su gomma un fiore in miniatura al fine di realizzare un timbro botanico. Si potranno mettere subito in pratica gli insegnamenti stampando a mano un canovaccio o uno zaino in cotone. Si porterà a casa un fiore unico ed in miniatura da riprodurre su carta o stoffa. Si potranno decorare quaderni, buste, cartoline ed anche borse, abiti o magliette. Quota di partecipazione al laboratorio + oggetto finito 25 euro. Richiesta la prenotazione a info@ikoiarte.com Massimo 10 partecipanti

: Il ritrovo è alle 9.45 in piazza Generale Dalla Chiesa, davanti alla biblioteca, per partire alle 10. Per i minori o gruppi di minori è necessaria la presenza di un adulto accompagnatore. I partecipanti dovranno spostarsi esclusivamente a piedi. Verranno formate delle squadre di massimo 10 persone. – Biciclettata: ritrovo in via Dante Alighieri, presso il parcheggio del centro sportivo di Bollate alle ore 15 per la pedalata non competitiva di circa 15 km lungo il percorso LET1 “Ville storiche e Groane” rientro previsto alle ore 17 presso il parcheggio del centro sportivo di Bollate.

Sabato 14 maggio 2022 è tempo per l’Amnesia Milano del suo ultimo party 2021/22. Si giunge al temine di una stagione che ha finalmente permesso ai clubber di ritrovarsi all’insegna dell’hashtag #BackToHuman. Sabato 14 è il turno di Blackchild, Silvie Loto e Davide Seggio.

Da Garden Steflor a Paderno Dugnano (in Via Erba 2) parte il Festival delle Rose. Dal 13 maggio al 5 giugno sarà possibile immergersi in questa esposizione floreale, che tra colori e profumi sarà una vera esperienza sensoriale. In esposizione più di 100 varietà di rose (da quelle dall’intenso profumo a quelle ricche di petali, dalle tappezzanti alle rampicanti), insieme a workshop e attività per famiglie incentrate sulla regina dei fiori.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Mudec – Museo delle Culture Education si unisce a STOKKE per creare una nuova serie di laboratori per bambini durante il mese di maggio e giugno. L’idea è stata quella di riunire le rispettive competenze in un unico percorso didattico che si sviluppa come un viaggio fisico ed emozionale intorno ai 5 continenti del mondo in 5 tappe, dove, attraverso l’uso attivo dei sensi i bambini, accompagnati da un educatore, apprendono la ‘diversità’ tramite il linguaggio universale dell’esperienza, raccogliendo testimonianze e sensazioni di luoghi lontani. Domenica 15 e 29 maggio il museo ospiterà giornate di laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni. Per iscriversi ai laboratori di maggio occorre telefonare al contact center (02 54917), o scrivere a: ufficiogruppi@ticket24ore.it

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano