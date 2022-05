Stramilano 2022: strade chiuse, percorsi e modalità di partecipazione

Dopo due anni di stop torna più in forma che mai la corsa non competitiva più famosa d’Italia, la Stramilano. Domenica 15 maggio 2022 ogni genere di corridori invaderanno le strade della città per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.

Stramilano 2022: percorsi, orari e costo

I percorsi

Tre i grandi eventi che come da tradizione caratterizzeranno la giornata: la Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon.

I primi a partire, alle ore 8.30 da Piazza Duomo, saranno i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la maratona non competitiva dove corridori di ogni età e livello percorreranno le vie più caratteristiche della città.

Alle 9.30, da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli con le loro famiglie. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km, conquistando il pubblico con la loro tenerezza e simpatia. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica “Gianni Brera”, dove grandi e piccoli, potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax, divertimento.

Infine, alle ore 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 chilometri.

Stramilano 2022: strade chiuse e orari

Durante lo svolgimento della Stramilano alcune strade saranno chiuse al traffico e sarà vietato parcheggiare la propria auto, anche se residenti. Questi gli orari e le vie interessate: