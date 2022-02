San Valentino, AgruMI e discoteche: gli eventi del weekend a Milano

Il weekend di San Valentino a Milano sarà pienissimo di eventi, più o meno romantici. Si va dalla proiezione speciale di film fino ad AgruMI, l’evento a Villa Necchi Campiglio dedicato ai frutti del Mediterraneo. Non mancano ovviamente le attività dedicate agli innamorati, dalle cene create ad hoc fino alle rassegne e ai concerti dedicati al tema dell’amore e della passione. Inoltre, per tutti gli appassionati del clubbing c’è una bellissima notizia: da venerdì 11 febbraio riaprono le discoteche!

Un weekend in cui sicuramente non ci si potrà annoiare, che siate single o in coppia. Se siete ancora indecisi su cosa fare il nostro #spiegoneweekend è qui apposta, con news e suggerimenti sugli eventi del weekend a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà piuttosto altalenante, con temperature stabili. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Sabato 12 e domenica 13 febbraio a Villa Necchi Campiglio si terrà AgruMI , l’evento dedicato ai frutti più iconici del Mediterraneo, con incontri, laboratori e degustazioni. Calendario e info per partecipare all’appuntamento.

a Villa Necchi Campiglio si terrà , l’evento dedicato ai frutti più iconici del Mediterraneo, con incontri, laboratori e degustazioni. Calendario e info per partecipare all’appuntamento. Da venerdì 11 a domenica 27 febbraio , al Teatro Nazionale di Milano verranno riproposte una serie di repliche del musical Pretty Woman che, da fine settembre a oggi, ha già fatto registrare la cifra record di pubblico per il teatro italiano nel 2021 con oltre 80.000 spettatori. Per i prossimi spettacoli Stage Entertainment, gruppo internazionale che nel nostro Paese gestisce il Nazionale e il Lirico di Milano, ha deciso di scontare i biglietti del 30%, con una promozione speciale per San Valentino. Lunedì 14 febbraio si potrà assistere allo spettacolo con uno sconto del 50% sull’acquisto di due biglietti.

ospita Noè 2030, siamo tutti sulla stessa barca? un progetto di danza di Andrea Volpintesta, già Primo Ballerino del Teatro alla Scala, e Sabrina Brazzo, già étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala. Uno spettacolo per sensibilizzare sui Lo spettacolo nasce dalla riflessione sui temi del ambiamento climatico e sulla necessità, sentita in prima persona, di mettersi in gioco. La danza diventa dunque un utile mezzo per sensibilizzare il pubblico su temi fondamentali per la nostra società. Homo sapiens, primo caso di specie autodistruttiva, sta distruggendo il proprio habitat. Forse servirebbe una nuova arca di Noè, per salvare tutte le specie dal Diluvio imminente. Una riflessione “ecologica” in forma di danza. unico a 10 € Domenica 13 febbraio torna MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa a Morimondo (MI) . Primo appuntamento alle 9 di domenica per il farmers’ market della Certosa in trasferta in uno dei Borghi più belli d’Italia alle porte di Milano e sede di una delle abbazie romaniche lombarde più belle e suggestive. Il giorno della vigilia di San Valentino la Corte dei Cistercensi si popolerà di artigianato degli hobbisti ed eccellenze enogastronomiche: tra queste le Offelle di Parona, distillati, frutta, verdura e olio oliva, fichi d’India e olive della Trinacria. E ancora miele, confetture e verdure sott’olio, cioccolato, formaggi dal canavese e dalla Valtellina, frutta secca e nocciole dal Piemonte, vino. Occasione per una gita fuori porta alla scoperta dell’Abbazia: proseguono le visite al Complesso monastico accompagnati da operatori alle 10:30, alle 15 e alle 15:30. Le visite sono a gruppi, solo su prenotazione e scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it oppure chiamando lo 02 94961919. Tra le attività in programma, inoltre, previa prenotazione ed iscrizione anche un Laboratorio di scrittura sulla calligrafia cistercense.

Sabato 12 e domenica 13 febbraio Triennale Milano organizza laboratori e attività per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org (specificando numero e età dei bambini partecipanti e numero degli adulti accompagnatori) Attività:

– Sabato 12 febbraio, ore 15.30: Un oggetto brutto . Il Museo del Design Italiano è pieno di oggetti speciali, molti di questi colpiscono per i loro colori sgargianti e per le loro forme inusuali. Sono tutti belli? Esistono oggetti belli per tutti? O brutti? Qualcuno ha mai progettato un oggetto brutto? Dopo un confronto di gruppo, a partire dagli oggetti esposti, i bambini proveranno a progettare un nuovo oggetto, brutto. Forse non è detto che bello e brutto siano proprio contrari.

– Domenica 13 febbraio, ore 15.30: Leporelli architettonici . Dalle finestre delle case in cui ha abitato a Milano o a New York, Saul Steinberg ha osservato molto attentamente le città, la gente che ci vive, le case e i palazzi che le popolano. Il leporello (una lunga striscia di carta piegata a fisarmonica) è il supporto perfetto per disegnarne di nuove, tutte appoggiate a una sola semplice linea orizzontale. Unendo insieme i leporelli, i bambini creeranno lo skyline infinito della loro città dei sogni.

! presso il Parco della Lambretta (quartiere Rubattino/Ortica), tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno provare attività e giochi del passato e non solo. Una volta composta la squadra (min. 8 max. 20 partecipanti), i partecipanti avranno un’ora di tempo per affrontare i Giochi Olimpici e terminare il percorso. Bambini e ragazzi saranno accolti sempre da animatori professionisti e catapultati alle Olimpiadi, dove dovranno cimentarsi in diverse discipline tra cui: La Cerbottana, Lancio degli Anelli, Il gioco della Torre, fino ad arrivare a Street Basket, Slacklining, Skateboarding, e Street Art con attività di Yarn Bombing, Stencil e molto altro. In base alle prove affrontate e all’impegno dimostrato, la squadra riceverà un punteggio che comparirà nella Superclassifica online che sarà pubblicata al termine dell’evento. L’evento si terrà dalle 11 alle 18. Per info e prenotazioni: info@olimpiadigiochidistrada.it, tel. 392 912 8580 o 393 266 18 92 Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 12 febbraio con “Il Festival delle Lanterne”, nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Il Festival delle Lanterne è un’antichissima festa asiatica che chiude le celebrazioni del Capodanno cinese e segna l’arrivo della primavera. Durante questa importante ricorrenza, che quest’anno cade il 15 Febbraio, migliaia di lanterne colorate vengono appese lungo le strade delle città e lanciate nel cielo notturno, tra spettacolari parate e scoppiettanti fuochi d’artificio. I piccoli partecipanti scopriranno le principali tradizioni legate al Capodanno Cinese fra cui l’usanza di risolvere indovinelli, scritti su pezzi di carta e affidati alle lanterne. Ci sarà una divertente ‘caccia al tesoro’ per trovare e risolvere gli enigmi distribuiti nelle sale del Museo e un coinvolgente laboratorio durante il quale realizzare una personale lanterna dove appendere rompicapo e frasi di buon augurio. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

