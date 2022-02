San Valentino 2022: i posti più romantici dove trascorrere il weekend

San Valentino 2022 cadrà di lunedì, permettendo a tutti gli innamorati di godersi un weekend lungo, da concludere proprio con il 14 febbraio. A Milano non mancano gli eventi e le occasioni per una cenetta romantica, ma perché non approfittare del fine settimana per godersi un paio di giorni all’insegna dei cuoricini e dell’ammmore!

Quali sono i luoghi più romantici dove andare per una fuga romantica? Ve ne suggeriamo otto, dando ampio spazio a tutti i gusti, tra centri benessere da sogno, città d’arte, escursioni con viste mozzafiato e weekend all’insegna del lusso e del relax. Prendete spunto e fate (o fatevi) un regalo!

Verona: romanticismo puro

Dimenticatevi di Romeo e Giulietta. Verona è conosciuta da tutti come “la città dell’amore”, ma è molto più di questo. Incastonata tra le colline della Valpolicella, le montagne della Lessinia e il lago di Garda Verona è un vero e proprio tesoro da scoprire a poca distanza da Milano, perfetta per un weekend rilassato all’insegna del romanticismo.

Il centro storico della cittadina unisce le vestigia di epoca romana come l’Arena, il famosissimo anfiteatro usato per eventi e concerti durante l’estate, alle costruzioni di epoca medioevale, come il bellissimo castello scaligero affacciato sull’Adige, collegato all’altra sponda del fiume da un ponte tra i più romantici della città, specialmente al calar della sera.

Il punto top per concludere il fine settimana? Una dichiarazione d’amore sulle colline delle Torricelle, da cui si domina dall’alto tutto il centro storico. Tra i posti da non perdere per una cenetta a due di tutto rispetto sicuramente l’Osteria S. Mattia, con una terrazza invidiabile su Verona, mentre per un aperitivo speciale consigliamo Le Cantine de l’Arena, un posto amatissimo dai locali. Con una bella giornata è possibile bere un drink o pranzare con vista su Piazza Bra, mentre la sera o con il brutto tempo gli interni risalenti al Settecento non faranno certo rimpiangere la vista.

Weekend al castello

Cosa c’è di più romantico di un castello? Chi ama i weekend esplorativi o vuole trascorrere una giornata fuori porta per fare ritorno in poche ore a Milano, i castelli lombardi sono dei veri tesori. Il Castello di Zavattarello ad esempio. In provincia di Pavia, con i suoi 79 ettari di parco domina dall’alto la vallata sottostante ed è spesso sede di eventi e rievocazioni storiche.

Se quello che cercate sono i panorami mozzafiato, niente batte il Castello di Vezio: una rocca incastonata tra le montagne a picco sul lago di Como, conosciuto anche come il castello dell’Innominato, perché si crede che qui abitasse uno dei personaggi più iconici e indimenticabili dei Promessi Sposi. Se poi siete alla ricerca del brivido non mancano le magioni infestate dai fantasmi!

Uscendo dalla Lombardia ed entrando nelle provincie di Parma e Piacenza, si trova il circuito dei Castelli del Ducato. Si tratta di un consorzio che unisce alcuni tra i più bei castelli dell’Emilia, dove oltre a visite guidate ed eventi è possibile anche pernottare! Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio poi, il circuito organizza nei suoi castelli delle serate speciali per celebrare l’amore! Ad esempio al Palazzo Dalla Rosa Prati (PR) sarà possibile trascorrere una notte con inclusa nell’esperienza una visita guidata a un prosciuttificio e caseificio della zona.

Il Castello di Rivalta (PC) ha invece preparato una proposta dedicata agli amanti del wellness. Nella dimora storica del borgo Torre San Martino sarà possibile scegliere suite e camere con vasca idromassaggio: inoltre sarà possibile scegliere tra momenti indimenticabili di benessere presso “Castello di Rivalta SPA & Wellness” con l’esperienza “Dolce Coccola” e prenotare la Cena di San Valentino il 14 presso il Bistrot Caffè di Rivalta, vivere l’incanto del maniero con le visite guidate.

San Valentino di lusso a Cortina d’Ampezzo

photo courtesy Gabriele Basilico

Il Faloria Mountain Spa Resort di Cortina d’Ampezzo propone una fuga d’amore per tutte le coppie che vogliono festeggiare come si deve il loro San Valentino, tra privacy e relax totale. Sarà possibile pernottare nella nuovissima Signature Suite dell’hotel firmata dallo studio Flaviano Capriotti Architetti, che ha creato un ambiente in armonia con il contesto paesaggistico, immerso tra le magnifiche montagne delle Dolomiti e i colori unici che la luce crea sui loro profili.

L’offerta dell’hotel ampezzano per San Valentino ha inizio con un Love Drink di benvenuto a base di vodka, triple sec, purea di fragola, succo d’ananas, granatina. Nella Signature Suite, gli ospiti saranno accolti da un cuore di rose rosse, per cominciare con il giusto spirito. Si prosegue con uno speciale trattamento spa direttamente in camera: si inizia con un peeling viso di 30 minuti, un rituale nutriente e profumato con sali minerali per idratare e distendere la pelle. A seguire un bagno caldo di 20 minuti con sali da bagno profumati ad azione tonificante. Per le esigenze maschili è stato studiato un trattamento a scelta tra viso antiage-detossinante oppure un trattamento luxury ai piedi che prevede un peeling e un massaggio. Per concludere al meglio questo momento di relax segue un massaggio personalizzato della durata di 50 minuti sulla base delle preferenze e necessità dell’ospite.

Dopo questo attimo di paradiso l’esperienza prosegue all’interno della Spa del Faloria, di oltre 1000 metri quadrati! Dopo un bagno nella piscina semi olimpionica, è possibile rilassarsi nelle romantiche alcove a bordo vasca o immergersi nella vitality pool riscaldata nel giardino esterno. La Spa comprende anche un’ampia zona sensoriale con sauna, fontana di ghiaccio e tisaneria.

Per chiudere al meglio la giornata vi aspetta un menù molto speciale al Faloria Restaurant, pensato dallo chef. Giovanni Gagliardo. All’interno delle sale, con una vista invidiabile sulle montagne, sarà possibile gustare un menù a sorpresa dove a parlare sono le materie prime come Materie prime come tonno, scampi e manzo, che incontrano elementi afrodisiaci come fragole e frutto della passione, per concludersi con una bavarese al cioccolato bianco con inserto al lampone e salsa alla vaniglia.

L’offerta è prevista per la notte 14 febbraio, ma è prenotabile anche per le date del 11-12-13 febbraio. Per info e prenotazioni: info@faloriasparesort.com o chiamando lo 0436 2959.

Ferrara: arte e gastronomia da sogno

Ferrara è una città che tutti conoscono ma che pochi possono dire di aver visitato. Eppure non è così lontana da Milano: circa 3 ore d’auto o poco più di un’ora e 30 in treno. Si tratta di una tra le cittadine più belle dell’Emilia-Romagna, patrimonio dell’UNESCO dal 1995 e tra le capitali della gastronomia italiana.

La signoria degli Este trasformò Ferrara in un centro culturale di primissimo livello, dove artisti, letterati e grandi menti del Rinascimento venivano per mettersi al servizio dei signori della città. Il fermento culturale e la trasformazione urbanistica della città (la famosa “addizione erculea”, da Ecole d’Este, promotore della riforma) le valsero il titolo di “prima capitale moderna d’Europa”.

Le stradine medioevali del centro storico sembrano essersi congelate nel tempo, mentre la vita notturna e la proposta di ristoranti e locali dove mangiare sono in continuo movimento. Questi contrasti fanno di Ferrara una location ideale per un weekend a due, durante il quale girare in bicicletta per il centro, provare le specialità tipiche del luogo e visitare le splendide sale del Castello Estense e di Palazzo Schifanoia, dove passeggiavano figure del calibro di Lucrezia Borgia, Isabella d’Este, Ludovico Ariosto e Pico della Mirandola (solo per dirne alcuni!).

Trenino del Bernina: un classicone da provare almeno una volta

Da Tirano a St. Moritz e ritorno: questa è la tratta che il trenino rosso del Bernina compie ogni giorno dal 1910. La tratta ferroviaria alpina più alta d’Europa è diventata famosissima ed è frequentata in ogni stagione. Il percorso di 61 km si snoda tra laghi, montagne, ghiacciai e panorami unici al mondo, tanto da valergli l’inserimento nel 2008 tra i patrimoni dell’UNESCO.

Si parte dai 429 m.s.l.m di Tirano per arrivare ai 2253 di Ospizio Bernina, il punto più alto del percorso. Durante il viaggio sulle carozze panoramiche (aperte da ogni lato per godersi tutto il paesaggio possibile) si attraversano 55 gallerie, 196 viadotti e pendenze fino al 70 per mille. Il viaggio può essere arricchito dal pernottamento all’arrivo o da una cena romantica nei ristoranti selezionati dai pacchetti in offerta. Il paesaggio alpino, il lento correre del treno e gli impressionanti viadotti che il piccolo trenino rosso attraversa come una capretta di montagna sono tra le cose più romantiche che vivrete mai: un classicone da non perdere!

Genova mon amour

Genova non è la prima città che vi viene in mente quando pensate al romanticismo? Niente di più sbagliato! Nonostante la scorza un po’ dura, Genova è una città dove perdersi per una fuga romantica un po’ diversa dal solito. Tra i caruggi e le creuze il capoluogo della Liguria ha tanto da offrire: musei, mostre, angoli mozzafiato e ristorantini indimenticabili per esempio.

Chi ama il fascino delle città di mare non può che cedere davanti a Genova, raggiungibile da Milano comodamente in treno (lasciate pure l’auto a casa, non vi mancherà). Non ci sono indicazioni precise su cosa fare e vedere a Genova, ma solo un suggerimento: perdersi. Camminate tra le viette del porto antico e tra le strade eleganti del centro. Fotografate i Palazzi dei Rolli e sentite il profumo del mare e del vento al Porto Antico.

Per la cena a Genova non c’è solo la pasta al pesto, ma una grande tradizione culinaria tra mare e terra, che abbraccia popoli e culture diverse. Da provare il piccolissimo O Boteco do Bonde Amarelo, dove gustare la tipica cucina casalinga portoghese. Per avere invece un assaggio della cucina genovese vi consigliamo La Cantina Clandestina, un locale immerso nei caruggi dove gustare i piatti della tradizione insieme a proposte più gourmet in un belissimo ambiente dalle volte in pietra.

Parigi: toccata e fuga oltre confine

Da alcuni mesi a Milano è stata attivata una tratta ferroviaria che arriva direttamente a Parigi in 6 ore: un sogno per chiunque voglia visitare la Ville Lumiére. Cosa vedere a Parigi durante il weekend di San Valentino? In una città così grande e così bella si ha l’imbarazzo della scelta, ma cerchiamo di farvi qualche piccola indicazione per godervela al meglio in così poco tempo. Ecco 5 must da non perdersi in un weekend parigino (mancano ovviamente posti enormi come il Louvre, non una dimenticanza ma una scelta dettata dalle tempistiche):

Tour Eiffel : il monumento simbolo della città merita almeno una visita, magari senza necessariamente salire in cima. La vista della torre, costruita durante l’Expo del 1889 in forma temporanea, è impagabile dalla terrazza del Trocadero, da cui si può vedere anche il Champ-de-Mars, il grande parco ai piedi della torre dove con il bel tempo parigini e turisti si godono il sole.

: il monumento simbolo della città merita almeno una visita, magari senza necessariamente salire in cima. La vista della torre, costruita durante l’Expo del 1889 in forma temporanea, è impagabile dalla terrazza del Trocadero, da cui si può vedere anche il Champ-de-Mars, il grande parco ai piedi della torre dove con il bel tempo parigini e turisti si godono il sole. Le mur des Je T’Aime : il “muro dei Ti Amo”, una delle mete più amate e fotografate di Parigi. Una meta da non saltare proprio a San Valentino! Si tratta di un’opera dell’artista Frédéric Baron realizzata ai piedi di Montmatre, precisamente in Square Jean Rictus 75018, che riporta scritte su un muro di piastrelle blu la parola “ti amo” pronunciata in 311 lingue e dialetti di tutto il mondo.

: il “muro dei Ti Amo”, una delle mete più amate e fotografate di Parigi. Una meta da non saltare proprio a San Valentino! Si tratta di un’opera dell’artista Frédéric Baron realizzata ai piedi di Montmatre, precisamente in Square Jean Rictus 75018, che riporta scritte su un muro di piastrelle blu la parola “ti amo” pronunciata in 311 lingue e dialetti di tutto il mondo. Musée d’Orsay : tra i musei più belli d’Europa, il Museo d’Orsay sorge all’interno di un’antica stazione, riconvertita in spazio espositivo dall’architetta milanese Gae Aulenti. Un pezzettino di casa in terra straniera. Qui si trovano esposti i più importanti artisti del XIX e XX secolo, il periodo d’oro dell’arte francese: Van Gogh, Gauguin, Monet, Pissarro e tantissimi altri. La stessa location merita una visita, con la sua struttura in ferro e vetro e il grande orologio-finestra da cui si ammira tutta la città.

: tra i musei più belli d’Europa, il Museo d’Orsay sorge all’interno di un’antica stazione, riconvertita in spazio espositivo dall’architetta milanese Gae Aulenti. Un pezzettino di casa in terra straniera. Qui si trovano esposti i più importanti artisti del XIX e XX secolo, il periodo d’oro dell’arte francese: Van Gogh, Gauguin, Monet, Pissarro e tantissimi altri. La stessa location merita una visita, con la sua struttura in ferro e vetro e il grande orologio-finestra da cui si ammira tutta la città. Sacré-Cœur : un posto magico, dove sedersi e ammirare la città dall’alto mentre artisti di strada suonano canzoni popolari francesi. La chiesa bianca che domina Montmatre sembra uno sbuffo di panna sopra una torta, ma è tra i luoghi più iconici e più amati dai giovani innamorati, parigini e non. Un luogo dove fermarsi e godere in silenzio della presenza dell’altro.

: un posto magico, dove sedersi e ammirare la città dall’alto mentre artisti di strada suonano canzoni popolari francesi. La chiesa bianca che domina Montmatre sembra uno sbuffo di panna sopra una torta, ma è tra i luoghi più iconici e più amati dai giovani innamorati, parigini e non. Un luogo dove fermarsi e godere in silenzio della presenza dell’altro. Notre Dame de Paris: certo, vederla dopo il terribile rogo del 2019 non è la stessa cosa rispetto a prima, quando la fleche, la guglia detta la fiamma, dominava il tetto della cattedrale gotica, costruita a partire dal XIII secolo. Visitare Notre Dame resta comunque un’esperienza unica, per la sua imponenza e per la lunghissima storia che ha coinvolto le sue mura: dalle devastazioni della Rivoluzione al recupero dopo l’uscita del romanzo omonimo di Victor Hugo fino ad oggi, in cui si sta tentando un delicatissimo intervento di restauro e ricostruzione del tetto.

Matera: San Valentino al caldo

Non bisogna fare troppe ore di volo per trascorrere San Valentino al caldo: basta andare al sud, dove le temperature già da alcuni giorni sono oltre i 20 gradi. Tra le città più romantiche del sud Italia spicca Matera, un luogo unico al mondo dove trascorrere un weekend a tu per tu con la vostra metà.

Il modo migliore per godersi Matera è pernottare in una grotta, nel cuore dei famosi Sassi, i due “quartieri” del centro storico. Le soluzioni sono tantissime, adatte a tutte le tasche: si va dalle esclusive camere di design fino a alberghi più semplici ma ugualmente eleganti e ricchi di fascino. Dormire in una grotta materana è tra le esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Il centro storico di Matera è un saliscendi di scorci incredibili, da cui si può osservare la natura selvaggia che circonda la città, da cui è separata da un abisso scavato nella roccia dal vento e dall’acqua. Non sorprende che il paese, lasciato in stato di semi-abbandono a partire dagli anni Cinquanta quando la popolazione venne sfollata dai sassi per questioni igienico sanitarie, e recuperato solo dalla fine degli anni Ottanta, sia diventato la location di moltissimi film: L’ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, La passione di Cristo di Mel Gibson e per ultimo No Time to Die, il film di James Bond uscito nel 2021.

Dopo aver camminato per ore la fame si fa sentire e Matera risponde con cialledde, peperone crusco, orecchiette, pane fatto in casa e crapiata. Tutti piatti della tradizione povera di una terra aspra, abitata da persone orgogliose delle loro origini, che hanno trasformato quella che venne definita “la vegogna d’Italia” in un vero orgoglio a livello internazionale.