Party Like a Deejay, festival pop e mercatini: gli eventi del weekend a Milano

È arrivata l’estate! Il primo weekend della stagione più calda dell’anno saraà pienissimo di eventi, specialmente musicali: dal grande festival di Party Like a Deejay che occuperà per due giorni Parco Sempione fino ai concerti alla Biblioteca degli Alberi e nei festival fuoriporta. Non solo musica ovviamente, questo fine settimana la rivista Best Movie compie 20 anni e celebra l’evento con un grande raduno dedicato alla cultura pop, mentre lo Spazio Alda Merini dedica il fine settimana alla poesia emergente.

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà più mite, con temperature più basse e qualche temporale. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Sabato 25 e domenica 26 giugno la rivista Best Movie celebra i suoi 20 anni con un grande evento dedicato alla cultura pop, con ospiti del calibro di Zerocalcare e Roberto Recchioni, anteprime di film, stand, cosplay e tutto ciò che ruota intorno a cinema, fumetti e videogiochi. Il programma degli eventi.

il Parco Sempione esploderà di musica e sport grazie al grande evento targato Radio Deejay: torna finalmente , uno degli eventi più amati dell’estate. Domenica 26 giugno torna a Milano Remira Market, dalle 10:30 alle 19:30 in Via Luigi Nono 9 – Milano (MM Cenisio /Monumentale), dove sarà possibile trovare occasioni vintage, musica e shopping sostenibile, insieme alla possibilità di effetturare un massaggio sonoro con le campane tibetane (ore 15 e ore 16.30) al costo di 6 €, prenotando sull’apposito form.

La rassegna musicale, letteraria e teatrale Alda Merini: Oltre il Giardino propone numerose attività anche questo fine settimana, tra cui le consuete Visite in Versi , visite guidate con performance a cura della compagnia teatrale Cetec dentro/fuori San Vittore. Il costo del biglietto intero è di €8 (€5 per studenti e over 65). Per prenotarsi è necessario inviare una mail a info@spazioaldamerini.com indicando il proprio numero di telefono.

– Sabato 25 giugno ore 19 : “Emma. Cronistoria di un ricordo”. Presentazione del libro “Emma. Cronistoria di un ricordo” di Teresa Catone con aperitivo. Presente e passato si inseguono nelle pieghe di questo racconto con un punto di incontro rappresentato dall’aula scolastica. E da lì, che l’autrice Teresa Catone inizia la creazione di questa storia, in cui l’Io narrante parte per descrivere la sua vita, i suoi incontri, le sue esperienze attraverso la protagonista Emma.

– Sabato 25 giugno ore 21: Battito d’ali. Jam session di emozioni, improvvisazione libera di note piene e vuote con Laitha e artisti ospiti. L’arte si schiude in un battito d’ali di farfalla. Farfalla, conscia nel suo essere, girovaga e senza spine sul petto. Devi aver cura di notarlo, il suo battito, il silenzio tra un respiro e l’altro. L’unica responsibilitá del fruitore è fermare la mente.

Venerdì 24 giugno i bambini sono invitati a dormire al Museo Popoli e Culture del PIME per vivere un’avventura unica. Preziosi vasi cinesi in bronzo, lavorati con la tecnica del cloisonné, che scompaiono e altri misteri si celano fra le stanze buie del centro missionario di via Monterosa 81: tra enigmi, cacce al tesoro e laboratori creativi, i piccoli partecipanti, muniti di borraccia e torcia, alla Indiana Jones, saranno coinvolti in un programma emozionante che comincerà al tramonto di venerdì e terminerà la mattina del sabato 25. “Una notte al museo” è proposto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Gli ospiti dormiranno nella sala adiacente al museo, in sacchi a pelo, e ceneranno e faranno colazione nel Centro PIME, seguiti da educatori specializzati. Possono partecipare fino a 18 bimbi. Prezzo: 35 €, ridotto 30 € (per bambine e bambini iscritti ai Campus del PIME, associati ad Abbonamento Musei Lombardia e possessori Facilebimbi Card). È necessario portare sacco a pelo e materassino, cambio, pigiama, dentifricio e spazzolino, una borraccia o una bottiglietta d’acqua, una torcia. Per informazioni: 02.438201 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 o scrivere a museo@pimemilano.com

