Plogging, giornate medioevali e laboratori per bambini: gli eventi del weekend a Milano

L’ultimo weekend di maggio si preannuncia pieno di eventi di ogni tipo, dal plogging urbano alle giornate al museo per i più piccoli. Non mancano come sempre concerti, spettacoli teatrali ed eventi fuori porta, con il primo ritorno delle sagre e dei mercatini estivi del vintage! Nonostante un leggero (e gradito) abbassamento delle temperature, cominciano a delinearsi all’orizzonte le prime giornate in spiaggia, magari a poche ore di strada dalla città!

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà decisamente estivo, con giornate di sole e temperature oltre i 30°. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Torna per la sua 8° edizione Clothes Fashion Market il 28 e 29 maggio, presso lo showroom Pierre Bonnet in Via Voghera 2 a Milano, nel cuore pulsante di Via Tortona. In questa edizione, parte del ricavato sarà devoluto in favore delle famiglie ucraine sostenute dall’Odissea Della Pace. Il CFM può essere annoverato come esempio milanese molto virtuoso di shopping circolare: capi e accessori handmade, second hand, vintage, capi utilizzati solo per shooting fotografici, capi firmati, bijoux e molto altro ancora.

Riprende da Milano, il 27, 28 e 29 maggio, "Il viaggio di Ippolita", la rassegna itinerante a carattere interdisciplinare (storia, musica, danza, costume) organizzata da WKO-ADA, Divisione Danza della WunderKammer Orchestra, a cura di Chiara Gelmetti e Bruna Gondoni. Primo appuntamento al Castello Sforzesco venerdì 27 maggio, alle 15:30 (ingresso su prenotazione a info@danzeantiche.org e con mascherina FFP2 per la durata dell'incontro), presso la Sala Conferenze Raccolta delle Stampe "A. Bertarelli", con una conversazione intorno a "Ippolita Maria Sforza", Laura Malinverni, Alessandro Pontremoli, Laura Pogliani e Lucio Paolo Testi. La giornata di sabato 28 maggio si apre allo Spazio Oasi con "Danzare il Quattrocento", Laboratorio di Danza (dalle 10:00 alle 12:00) a cura di Bruna Gondoni (su prenotazione a info@danzeantiche.org, contributo soci WKO e WKO-ADA 20,00 euro, non soci 25,00) e prosegue alle 18:00 al Cortile della Rocchetta di Palazzo Sforzesco con "Ippolita e l'Arte del danzare", spettacolo di musica e danza a cura di WKO-ADA, con il Gruppo Danza storica WKO-ADA, voce recitante di Margò Volo e ensemble musicale La Chambre du Roy René. Si chiude domenica 29 maggio, in trasferta a Pavia per una visita guidata alla scoperta delle meraviglie della Certosa la cui storia è, dalla sua origine, intrecciata con quella delle famiglie Visconti e Sforza (visita su prenotazione a informacertosa@gmail.com).

Domenica 29 maggio sarà possibile fare un tuffo nel passato per riscoprire antiche arti, mestieri e sapienze nel giardino del mulino dell'abbazia di Chiaravalle. L'ingresso è gratuito, con gradita donazione libera, è necessario iscriversi per garantire l'accesso. L'iniziativa di inserisce nel programma di eventi della Settimana Europea dei Parchi 2022, in collaborazione con il Parco Agricolo Sud Milano. Il ricco calendario di eventi è disponibile per intero sul sito dell'evento.

Da Garden Steflor a Paderno Dugnano (in Via Erba 2) parte il Festival delle Rose. Fino al 5 giugno sarà possibile immergersi in questa esposizione floreale, che tra colori e profumi sarà una vera esperienza sensoriale. In esposizione più di 100 varietà di rose (da quelle dall'intenso profumo a quelle ricche di petali, dalle tappezzanti alle rampicanti), insieme a workshop e attività per famiglie incentrate sulla regina dei fiori.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Far scoprire la Natura ai più piccoli e divertirsi con essa sono due degli obiettivi dell’appuntamento di sabato 28 maggio al Parco Agos Green & Smart, nei Giardini di Largo Balestra a Milano ,dove nel pomeriggio verranno organizzati laboratori didattici gratuiti per tutta la famiglia insieme alle associazioni locali. In giornata verrà inoltre posizionata una panchina rossa, realizzata dai dipendenti Agos, un nuovo simbolo nel quartiere Giambellino contro la violenza sulle donne e infine verranno inaugurate due postazioni di bike smart. Il programma di sabato 28 maggio parte alle 14.30 con “La danza della natura”, laboratorio di senso motorioper i più piccini curato dall’associazione Parcobello per far scoprire quanto sia prezioso ciò che la natura ci offre. In programma anche un laboratorio di cucito dell’associazione ConservaMi che invita grandi e piccoli a cucire e colorare la propria shopper in tessuto, insieme a tutor esperti, utilizzando materiali naturali. Alle 16 verrà inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne realizzata dai dipendenti di Agos presenti per l’occasione ai Giardini di Largo Balestra. Un momento importante per ribadire quanto sia fondamentale ora più che mai sensibilizzare le persone su questo tema tanto delicato. Le attività proseguono in direzione del parco di Giambellino Ovest, a pochi minuti a piedi, verso le nuove postazione di bike smart. Infine, la Libreria Fiordifiaba accompagnerà la fase finale della giornata attraverso un viaggio di osservazione e comprensione di quando vissuto, con il supporto di testi e libri dedicati ai più piccoli.

Venerdì 27 maggio si apre il primo di tre appuntamenti nati dalla collaborazione tra MUBA, il Museo dei Bambini di Milano e F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, dedicati al PONGO, la mitica plastilina che proprio quest'anno compie 70 anni. Le PONGO Night sono un nuovo format, in orario serale, dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni per dare sfogo alla propria creatività, allenare la manualità e trascorrere una serata speciale pensata solo per loro (i genitori non partecipano all'evento). Il primo appuntamento (27 maggio), Le mani sulla città, è dedicato alle tematiche della sostenibilità ambientale, della mobilità sostenibile e della conoscenza della città come "ambiente di tutti". Utilizzando il PONGO i bambini daranno vita a uno skyline corale che si snoderà lungo gli spazi suggestivi del Museo. Quattro ore di gioco e creatività per conoscere in maniera divertente il panorama e il tessuto urbano attraverso il profilo dei suoi edifici, prendendo spunto dai monumenti più rappresentativi e famosi di diverse città sparse per il mondo. Costo: € 50 a bambino (inclusa la cena e cadeau offerto da GIOTTO). Prenotazione obbligatoria sul sito del museo.

Mudec – Museo delle Culture Education si unisce a STOKKE per creare una nuova serie di laboratori per bambini durante il mese di maggio e giugno. L'idea è stata quella di riunire le rispettive competenze in un unico percorso didattico che si sviluppa come un viaggio fisico ed emozionale intorno ai 5 continenti del mondo in 5 tappe, dove, attraverso l'uso attivo dei sensi i bambini, accompagnati da un educatore, apprendono la 'diversità' tramite il linguaggio universale dell'esperienza, raccogliendo testimonianze e sensazioni di luoghi lontani. Domenica 29 maggio il museo ospiterà giornate di laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni. Per iscriversi ai laboratori di maggio occorre telefonare al contact center (02 54917), o scrivere a: ufficiogruppi@ticket24ore.it

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano