Serate FAI, finale degli Europei e festival estivi: gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend è alle porte e l’estate milanese si fa sempre più ricca di eventi per tutti i gusti: i concerti dell’Estate Sforzesca, il cinema all’aperto di AriAnteo, fino all’atmosfera più rilassata di Ride Milano. Inoltre questa domenica tutta Italia sarà impegnata nel più importante degli eventi: la finale di Euro2020 contro l’Inghilterra!

Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà caldo e soleggiato, ma senza la temuta afa. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Partono da giovedì 8 luglio le Sere d’Estate FAI , dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. Le location a Milano e in Lombardia e il calendario degli eventi

le , dedicate all’esplorazione al tramonto e al calar del sole di palazzi e giardini di tutta Italia. R itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale AriAnteo, la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano.

itorna nel Cortile di Palazzo Reale, all’Incoronata e nei giardini della Triennale la rassegna cinematografica estiva tra le più amate di Milano. Torna l’Estate Sforzesca , con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. Tutte le info e il programma di luglio.

, con concerti, danza e teatro nel cuore di uno dei monumenti più noti e amati di Milano. L’Italia è in finale agli Europei di calcio 2021 : dove vedere le partite e tutti i megaschermi presenti a Milano

: dove vedere le partite e tutti i megaschermi presenti a Milano È ufficialmente aperto Ride Milano! Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma di luglio.

Lo spazio dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova tornerà a ospitare concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Il programma di luglio. Il Municipio 6 di Milano ha organizzato per la giornata di venerdì 9 luglio alle 17 una speciale gara fotografica a cui tutti potranno partecipare liberamente con smartphone o macchine fotografiche. I temi saranno scelti dai giudici all’inizio dell’evento. A fine gara tutte le foto saranno stampante dall’ organizzazione e

ha organizzato per la giornata di a cui tutti potranno partecipare liberamente con smartphone o macchine fotografiche. I temi saranno scelti dai giudici all’inizio dell’evento. A fine gara tutte le foto saranno stampante dall’ organizzazione e ed esposte in Piazza Enrico Berlinguer. Per info e iscrizioni info@teatrobello.it tel 3472338514

Torna per la decima edizione Palazzo Marino in musica , la rassegna che ogni anno propone concerti gratuiti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede del Municipio di Milano. I concerti accolgono giovani talenti emergenti insieme ad artisti di comprovata fama ed esperienza: in cartellone duo Kouate & Simone Mor, i pianisti Gaetano Liquori, Simone Daclon e Giuseppe Vitale, Sandra Conte, Elephant Claps e gli Allievi del Conservatorio G. Verdi di Milano. Sono coinvolti intorno alla rassegna anche fotografi, scrittori, filosofi, pittori, danzatori per un progetto con al centro la musica, libero di individuare e perseguire strade nuove e inesplorate.

, la rassegna che ogni anno propone concerti gratuiti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede del Municipio di Milano. I concerti accolgono giovani talenti emergenti insieme ad artisti di comprovata fama ed esperienza: in cartellone duo Kouate & Simone Mor, i pianisti Gaetano Liquori, Simone Daclon e Giuseppe Vitale, Sandra Conte, Elephant Claps e gli Allievi del Conservatorio G. Verdi di Milano. Sono coinvolti intorno alla rassegna anche fotografi, scrittori, filosofi, pittori, danzatori per un progetto con al centro la musica, libero di individuare e perseguire strade nuove e inesplorate. Al Garden Steflor di Paderno Dugnano fino al 1° agosto Fino al 1° agosto ci sarà la Mostra “Piante grasse – Passione Pungente”, grazie alla quale i visitatori potranno essere catapultate in un meraviglioso paesaggio messicano. In mostra ci saranno un migliaio di varietà di piante con specie secolari, di grande impatto, insolite e rare. Le protagoniste saranno le Pachycereus, le Opuntia, i Myrtillocactus, le Euphorbia, le Echeveria, le Crassula e molte altre ancora.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Concerti a Milano: tutte le date aggiornate dei live del 2021

Salmo Stadi: le nuove date del tour 2022

Ultimo: tutte le date del tour spostato al 2022

Venerdì 9 luglio alle 21.30 , al Chiostro Nina Vinchi, si terrà un nuovo appuntamento di Ogni volta unica la fine del mondo, dal titolo 1° Mondeggiamento: punto corallo, una lezione di uncinetto e biologia marina, condotta da Martina Motta e Giovanni Chimienti, “moderati” da Marta Cuscunà. Prezzo € 5

, al Chiostro Nina Vinchi, si terrà un nuovo appuntamento di Ogni volta unica la fine del mondo, dal titolo 1° Mondeggiamento: punto corallo, una lezione di uncinetto e biologia marina, condotta da Martina Motta e Giovanni Chimienti, “moderati” da Marta Cuscunà. Prezzo € 5 Il ciclo Notti Trasfigurate della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado si conclude il 9 luglio alle 20.45 con un affascinante viaggio nella musica da camera nella cornice del cortile di Villa Simonetta. Si parte con Georg Philipp Telemann, per proseguire con Franz Schubert e l’Introduzione e le variazioni per flauto e pianoforte ispirate al lied Trockne Blumen (Fiori appassiti) della raccolta Die schöne Müllerin (La bella mugnaia), su testi del poeta romantico Wilhelm Müller, e gli Allegro moderato e Allegro vivace dal Duo op. 162 per violino e pianoforte. Segue poi Pëtr Il’ič Čajkovskij e la rielaborazione virtuosistica di alcuni temi della sua opera Evgenij Onegin, basata sull’omonima capolavoro di Puškin, insieme a tanti altri grandi nomi della musica da camera. A fine serata si potranno inoltre ascoltare le musiche composte dagli allievi del corso di Musica per l’Immagine, che accompagneranno i fumetti animati delle avventure di Tex Willer (animazione a cura degli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti). A Gianluigi Bonelli, papà di Tex, è stato da poco intitolato il parchetto di via Mac Mahon, nella zona di Villa Simonetta. Ingresso libero fino a esaurimento posti

della si conclude il con un affascinante viaggio nella musica da camera nella cornice del cortile di Villa Simonetta. Si parte con Georg Philipp Telemann, per proseguire con Franz Schubert e l’Introduzione e le variazioni per flauto e pianoforte ispirate al lied Trockne Blumen (Fiori appassiti) della raccolta Die schöne Müllerin (La bella mugnaia), su testi del poeta romantico Wilhelm Müller, e gli Allegro moderato e Allegro vivace dal Duo op. 162 per violino e pianoforte. Segue poi Pëtr Il’ič Čajkovskij e la rielaborazione virtuosistica di alcuni temi della sua opera Evgenij Onegin, basata sull’omonima capolavoro di Puškin, insieme a tanti altri grandi nomi della musica da camera. A fine serata si potranno inoltre ascoltare le musiche composte dagli allievi del corso di Musica per l’Immagine, che accompagneranno i fumetti animati delle avventure di Tex Willer (animazione a cura degli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti). A Gianluigi Bonelli, papà di Tex, è stato da poco intitolato il parchetto di via Mac Mahon, nella zona di Villa Simonetta. Ingresso libero fino a esaurimento posti Nella cornice del Festival di Villa Arconati-FAR, venerdì 9 luglio si terrà il concerto di Cristina Donà DeSidera (€ 13,00 + ddp), mentre sabato 10 luglio sarà ospite della rassegna Michela Murgia con l’intervento Dove sono le donne (18 euro + ddp)

Arte e mostre a Milano

Riaprono i musei di Milano: orari e info per la visita

orari e info per la visita Tornano le mostre: le esposizioni da non perdere in città

Gallerie d’arte a Milano: le mostre da non perdere

Si chiama “La rinascita dell’uomo nella natura” la mostra gratuita della poliedrica artista internazionale Sonia Santagostino, fondatrice di ONSTAGE STUDIO, in esposizione fino al 31 luglio alla “Cascina Nascosta” di Milano, oasi immersa nella natura del Parco Sempione. Quindici scatti di autore, che provano a raccontare uno dei luoghi più ambiti dai turisti di tutto il mondo, come l’Islanda, un posto in cui il tempo essersi fermato, dove è la natura a dettare legge sull’uomo, che qui si adatta alle sue regole inchinandosi alla sua immacolata bellezza primordiale.

Attività per bambini e famiglie

Venerdì 9 Luglio, al museo Pime di Milano i bambini dai 6 agli 11 anni – accompagnati dai genitori, potranno scoprire i segreti degli animali e del loro stretto rapporto con le popolazioni indigene di tutto il mondo partecipando al laboratorio “Animali Parlanti”. A seguire, un laboratorio per realizzare il loro animale preferito con l’aiuto di tempera, pastelli e tanta creatività. L’iniziativa si inserisce nel ciclo Museum Summer Lab. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3.

i bambini dai 6 agli 11 anni – accompagnati dai genitori, potranno scoprire i segreti degli animali e del loro stretto rapporto con le popolazioni indigene di tutto il mondo partecipando al laboratorio “Animali Parlanti”. A seguire, un laboratorio per realizzare il loro animale preferito con l’aiuto di tempera, pastelli e tanta creatività. L’iniziativa si inserisce nel ciclo Museum Summer Lab. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività. Accompagnatori: € 3. Domenica 11 luglio si terrà il nuovo evento per famiglie con bambini organizzato dai Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano: Su e giù per il Duomo. Quando è iniziata la costruzione del Duomo di Milano? Chi sono stati i protagonisti della sua storia? Quali sono le meravigliose opere d’arte che esso custodisce? Scopriamolo insieme, tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale ci porterà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro. Prezzo speciale famiglia: 1 adulto + 1 bambino € 32 (possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli al costo di € 13 a persona). Età consigliata: 5-11 anni. Prenotazione obbligatoria online entro 24 ore dalla visita

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano