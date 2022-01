Mercatini, visite guidate e spettacoli teatrali: gli eventi del weekend a Milano

L’ultimo weekend di gennaio vedrà finalmente tornare il sole a illuminare Milano e i tantissimi eventi in città! Dal mercatino di Remira Market ai numerosi spettacoli teatrali in programma fino ai suggerimenti per gite fuoriporta alla scoperta dei borghi e delle montagne più belle vicino Milano.

Domenica 30 gennaio dalle 10:30 alle 17:30 torna a Milano, in via Luigi Nono 9 al Tempio del Futuro Perduto, Remira Market , mercatino del vintage, hand-made e seconda mano. Alle 11 si terrà anche un corso per realizzare dei bellissimi Kokedama al costo di 20 €, comprensivo di tutti i materiali necessari.

Triennale Milano dedicherà una serata speciale a uno dei più importanti artisti contemporanei: Verrà presentato il libro edito da La Nave di Teseo, con cui l’autore torna al suo rapporto con Yitzhak Rabin (primo ministro di Israele e premio Nobel per la pace, assassinato a Gerusalemme nel 1995). Al termine della presentazione ci sarà la proiezione del film del 2015, Grazie a ricostruzioni fittizie e filmati d’archivio dell’attentato e dei momenti immediatamente successivi, questo tributo cinematografico di Gitai al premio Nobel Yitzhak Rabin, getta luce su una crescente crisi dell’odio che affligge l’odierna società israeliana. Dal 28 gennaio al 6 febbraio al Teatro Franco Parenti andrà in scena lo spettacolo La vita davanti a sé , tratto dal romanzo La vie devant soi di Romain Gary, interpretato da Silvio Orlando . Lo spettacolo racconta la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. Inutile dire che il genio di Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni il tema dei temi contemporaneo la convivenza tra culture religioni e stili di vita diversi. Biglietti: I settore intero 38€, II settore intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€, III settore intero 21€, under26/over65 18€, convenzioni 21€

Domenica 30 gennaio alle ore 11 , al Teatro Dal Verme torna per la 15a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali il concerto-spettacolo Aladino e la lampada magica , ispirato al celebre racconto elaborato all’inizio del Settecento da Antoine Galland, su suggerimento di un cantastorie arabo conosciuto all’epoca. Per l’appuntamento al Teatro Dal Verme con l’Orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali diretta da Daniele Parziani questo celebre racconto, spunto nei secoli di tante varianti e poi trasposizioni cinematografiche, è stato elaborato dai registi Manuel Renga e Andrea Piazza e sarà interpretato dall’attore Diego Becce. Le musiche affidate all’Orchestra composta da di giovani e giovanissimi esecutori tra i 7 e i 17 anni comprendono un medley di pagine firmate da Alan Menken (autore di quelle per il cartoon Disney Aladdin) e di musiche tradizionali mediorientali. Biglietti: Adulti 7 euro, bambini 5 euro

