Gite in bicicletta, gastronomia e teatro: gli eventi del weekend a Milano

Giugno è arrivato e l’estate è finalmente alle porte! Andiamo verso la riapertura di tantissimi spazi all’aperto e attività per il fine settimana, tra concerti, teatro, escursioni in bicicletta e visite culturali. Il nostro #spiegoneweekend è sempre qui per raccogliere i migliori eventi del fine settimana a Milano e darvi gli spunti per vivere ogni minuto del weekend in arrivo!

Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente soleggiato, con temperature decisamente estive. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Dal 3 al 13 giugno il Teatro Filodrammatici sarà abitato da Nel frattempo, un progetto di Tommaso Amadio e Bruno Fornasari. Si tratta di un’istallazione che rappresenta un atto d’amore per il teatro inteso come spazio capace di ospitare e interagire con il pubblico. Un pubblico al quale raccontare storie dopo 493 lunghissimi giorni da quando una produzione del Filodrammatici è andata in scena sul palco del Teatro Filodrammatici di Milano. Ingresso ad offerta libera, prenotazione obbligatoria compilando il form online accessibile dal sito del Teatro Filodrammatici o tramite biglietteria telefonica al numero 0236727550. Durata 45 min. Orario di inizio 19.30.

dal vivo sul palcoscenico del (c/o Pizzeria Frontoni, in Via Assisi 117), a 40 anni dalla sua scomparsa, con il recital Serata per Rino, scritto e diretto da Toni Fornari e con la partecipazione del musicista dei Rino Minati, Federico D’Angeli. Una serata di aneddoti e brani musicali raccontati dai due attori nel ricordo del cantautore, rivissuti e narrati in musica e parole, poco prima di entrare in scena. Ingresso gratuito, solo su Prenotazione. ORARI: Apertura Terrazza ore 18, con possibilità di Aperitivo o Cena fino alle ore 20.30. Inizio Spettacolo ore 20.45 (Cena e Prenotazione Obbligatorie) Tratto dall’omonimo romanzo di Cristina Obber (Edizioni Piemme), dedicato al tema dell’amore tra due ragazze e delle difficoltà di accettazione a scuola e in famiglia, L’Altra parte di me , è lo spettacolo teatrale che andrà in scena il 4 e 5 giugno al teatro Il Martinitt a Milano . Interverrà a teatro Diana De Marchi, consigliera comunale e presidente della Commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano. Lo spettacolo comincerà alle 20. Costo del biglietto, escluso diritto di prevendita: 15 euro. Ridotto: 12 euro (con codice sconto per componenti associazioni LGBT+). Sotto i 25 anni: 10 euro.

Ultimi giorni per visitare la mostra Collasso Analitico presso Casa Testori, aperta fino al 5 giugno , che si concluderà con il finissage della mostra alla presenza della curatric e con la proiezione dei due film delle artiste: alle 17.00 “Artificial Act” di Giulia Bruno, e alle 19.00 “La strada per le montagne” di Micol Roubini. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00 | 14.30-18.00 |sabato 14.30 – 19.30 (senza obbligo di prenotazione) – domenica chiuso. Ingresso libero.

Domenica 6 giugno alle 16 si terrà il nuovo evento per famiglie con bambini organizzato dai Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano : Su e giù per il Duomo. Quando è iniziata la costruzione del Duomo di Milano? Chi sono stati i protagonisti della sua storia? Quali sono le meravigliose opere d’arte che esso custodisce? Scopriamolo insieme, tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale ci porterà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro. Prezzo speciale famiglia: 1 adulto + 1 bambino € 32 (possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli al costo di € 13 a persona). Età consigliata: 5-11 anni. Prenotazione obbligatoria online entro 24 ore dalla visita.

